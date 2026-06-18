Tenperaturek gora jarraituko dute, eta asteburuan 40 gradura irits daitezke
Ostegun honetan 35 graduak gaindituko dira zenbait tokitan, eta igandean 40 graduak ere gaindi daitezke.
Tenperaturak gora egiten jarraituko du gaur, eta maximoak 35 gradutik gora iritsiko dira zenbait tokitan, bereziki iparraldeko haranetan. Euskalmeten iragarpenen arabera, beroak eutsi egingo dio ostiralean eta asteburuan ere; are gehiago, igandean 40 gradura hurbilduko dira termometroak hainbat lekutan, eta baliteke toki batzuetan langa hori gainditzea ere.
Osteguna
Tenperaturek gora egingo dute berriz ere gaur, batez ere iparraldean. Maximoek 35 graduak gainditu ditzakete Kantauri isurialdeko haranetan. Eguraldi eguzkitsua izango da nagusi, nahiz eta goi eta erdi mailako hodeiak agertu, eta arratsaldean behe hodei batzuk sor daitezke kostaldean.
Bestalde, beroaren eraginez garapen hodeiak sortuko dira, eta ez da baztertzen zaparrada trumoitsuak izatea, bereziki Arabako mendebaldean eta Bizkaian. Hego-ekialdeko haizeak zakar joko du; arratsaldean, berriz, iparraldera egingo du Kantauri isurialdean.
Ostirala
Beroak bere horretan jarraituko du ostiralean, eta ekaitzak izateko arriskua handiagoa izango da. Tenperatura maximoak apur bat jaitsiko diren arren, 30 gradutik gorako balioak espero dira barnealdeko toki askotan. Kostaldean ipar osagaiko haizea nagusituko da, eta giro freskoagoa izango da.
Barnealdean, berriz, hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Zerua hodeitsu egongo da egunaren zati handi batean, eta arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak izan daitezke Euskal Herriko edozein tokitan. Zenbait kasutan txingorra ere bota dezake.
Asteburua
Larunbatean uda giroak jarraituko du. Barnealdean bero egingo du, eta tenperatura maximoek koska bat gehiago igo dezakete. Eguzkia izango da nagusi, nahiz eta zerua ez egon erabat oskarbi.
Arratsaldean ekaitz hodei batzuk garatuko dira, eta ez da guztiz baztertzen zaparradaren bat botatzea, baina aukera txikia izango da. Kostaldean brisa ibiliko da. Barnealdean hego ukituko haizea nagusituko da, eta arratsaldean ipar osagaira aldatuko da Kantauri isurialdean. Arabako Errioxan eta Nafarroako zati handi batean, berriz, hego-ekialdeko haizea izango da nagusi.
Iganderako beroaldiaren koska berria espero da. Tenperaturak nabarmen igoko dira, eta zenbait tokitan 40 gradura hurbildu edo muga hori gainditu ere egin dezakete.
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Gutxienez ostegun arratsaldera arte ez da eguzki konturik izango gurean. 20 graduz azpiko tenperaturak izango ditugu ordura arte, eta gutxi bada ere, busti egingo du, batez ere goizetan euri zirina egingo baitu.
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Hodeiak nagusi asteburuan
Ekaineko lehen asteburu honetan, fronte berri bat izango dugu, eta hodeitza nagusi izango da larunbatean; igandean, berriz, tenperaturak nabarmen egingo du gora.