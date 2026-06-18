Los termómetros seguirán en aumento, y se avecina un fin de semana con temperaturas por encima de los 40 grados

Las temperaturas seguirán en ascenso este jueves, y las máximas se situarán ya por encima de los 35 grados, especialmente en la zona norte. De cara al viernes y al fin de semana, se mantendrá el calor y las elevadas temperaturas. El domingo los termómetros se acercarán a los 40 grados en algunas zonas.

El jueves

Según el pronóstico de Euskalmet, las temperaturas volverán a subir, sobre todo en el norte, y las máximas llegarán a superar los 35 ºC en los valles cantábricos. Predominio del tiempo soleado, aunque con algo de nubosidad media y alta, y posibles nubes bajas en la costa por la tarde.

Además, se formarán nubes de evolución y no se descarta que pueda producirse algún chubasco tormentoso, sobre todo en el oeste de Álava y Bizkaia. El viento soplará del sureste racheado; por la tarde el viento girará al norte en la vertiente cantábrica.

El viernes

El viernes seguirá haciendo calor y el riesgo de tormentas será mayor, según el pronóstico de Euskalmet. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, pero seguirá haciendo calor, con valores superiores a los 30 ºC en muchos puntos del interior. En la costa predominará el viento de componente norte y el ambiente será más fresco.

En el interior predominará el viento del sureste. El cielo estará nublado durante buena parte del día y a partir de la tarde se pueden producir algunos chubascos tormentosos en cualquier punto, sin descartar que puedan ir acompañados de granizo.

El fin de semana

El tiempo veraniego se mantendrá el sábado, con calor en el interior, y las máximas incluso podrían subir un poco. Predominará el ambiente soleado, aunque el cielo no se verá completamente azul.

Por la tarde crecerán algunas nubes de tormenta y no se descarta que pueda caer algún chubasco, aunque la probabilidad es pequeña. En el litoral soplará la brisa. En el interior el viento tendrá toque del sur, pero por la tarde girará a componente norte en la vertiente cantábrica. En Rioja Alavesa y gran parte de Navarra soplará el viento del sureste.

De cara al domingo se espera un incremento notable de las temperaturas, que se acercarán a los 40 grados en algunos puntos o incluso los superarán.