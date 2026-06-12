¿Cómo afecta un eclipse de sol a los animales?

Los cielos azules y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria desde hoy y, al menos, hasta el domingo. Hoy, sobre todo en el sur, los termómetros subirán de forma notable, y tanto el sábado como el domingo, se superarán fácilmente los 30 ºC en todo el país, tanto en el interior como en la costa, donde se activará el aviso amarillo por temperaturas altas.