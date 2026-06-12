¿Cómo afecta un eclipse de sol a los animales?
La mayoría de la fauna del planeta se rige según la luz solar por lo que un eclipse afecta a los animales, aunque no de igual manera. Algunos simplemente observan como se oscurece todo a nuestro alrededor. Otros, sin embargo, adaptan sus actividades a la falta de luz.
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El verano llama ya a la puerta con un fin de semana de sol, calor y aviso amarillo
Los cielos azules y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria desde hoy y, al menos, hasta el domingo. Hoy, sobre todo en el sur, los termómetros subirán de forma notable, y tanto el sábado como el domingo, se superarán fácilmente los 30 ºC en todo el país, tanto en el interior como en la costa, donde se activará el aviso amarillo por temperaturas altas.
Ambiente muy cubierto y fresco, al menos hasta el jueves
Los primeros días de la semana el sol brillará por su ausencia y las temperaturas se situarán por debajo de los 20 grados. No lloverá mucho, pero lo hará sobre todo por las mañanas.
¿Cómo vivían un eclipse nuestros antepasados?
En muchas culturas del mundo se ha adorado al sol. Lo natural era que se escondiera por la noche y volviera por la mañana. Por eso, un eclipse en pleno día fue algo a temer durante miles de años para casi todas las culturas del mundo.
Tiempo nublado para este fin de semana
Este primer fin de semana de junio llega con un nuevo frente que dejará el cielo bastante cubierto el sábado. El domingo tendremos un repunte de la temperaturas.
Nubes, sol a ratos y sirimiri
El tiempo será variable en los próximos días, en general no lloverá mucho, aunque sí lo hará tanto el martes, el miércoles por la mañana, el jueves y puede que incluso el viernes. El sol lucirá de forma intermitente y las temperaturas variarán dependiendo del día.
Los tres fenómenos de la fase de totalidad del eclipse solar, visibles gracias a la realidad aumentada
Las perlas de Baily, el anillo de diamante y la espectacular corona solar podrán verse a partir de las 20:27 horas del 12 de agosto. Eguraldia nos muestra los tres fenómenos en la tercera entrega de reportajes sobre el importante episodio astronómico.
Adiós al calor sofocante, salvo en puntos de Álava y Navarra
Las temperaturas máximas caerán este viernes casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados en el norte. En el interior las temperaturas máximas rondarán entre los 25-30 grados, aunque en la Rioja Alavesa y en la Ribera navarra podrían superar los 35 grados.
Séptimo día de calor sofocante, aunque la brisa ha dado algo de tregua en la costa
Las máximas se han registrado en los valles del interior de la vertiente cantábrica. Laudio, por ejemplo, ha alcanzado los 38,5 grados, récord de un mes de mayo. Mañana jueves, continuaremos en alerta naranja por temperaturas altas persistentes.
Activada la alerta naranja por calor, aunque las temperaturas bajarán en la costa debido a la brisa
En el interior no se esperan grandes cambios este miércoles en las temperaturas máximas. El jueves se volverá a activar la alerta naranja antes del descenso térmico del viernes.