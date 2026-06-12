ECLIPSE DE SOL TOTAL
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¿Cómo afecta un eclipse de sol a los animales?

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Euskaraz irakurri: Nola eragiten die eguzki-eklipse batek animaliei?
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EITB

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La mayoría de la fauna del planeta se rige según la luz solar por lo que un eclipse afecta a los animales, aunque no  de igual manera. Algunos simplemente observan como se oscurece todo a nuestro alrededor. Otros, sin embargo, adaptan sus actividades a la falta de luz.

Eguraldia Eclipses solares

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El verano llama ya a la puerta con un fin de semana de sol, calor y aviso amarillo

Los cielos azules y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria desde hoy y, al menos, hasta el domingo. Hoy, sobre todo en el sur, los termómetros subirán de forma notable, y tanto el sábado como el domingo, se superarán fácilmente los 30 ºC en todo el país, tanto en el interior como en la costa, donde se activará el aviso amarillo por temperaturas altas.

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