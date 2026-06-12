EGUZKI EKLIPSEA

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Nola eragiten die eguzki-eklipse batek animaliei?

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Planetako animalia gehienak eguzki-argiaren arabera jokatzen dute. Beraz, eklipse batek asko eragiten die, baina ez denei modu berean. Batzuek eklipseari begira gelditzen dira, besterik gabe. Beste batzuek, ordea, argi faltara egokitzen dituzte beren jarduerak.

Eguraldia Eguzki eklipseak

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