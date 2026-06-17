Las temperaturas siguen en ascenso y obligan a activar el aviso amarillo por calor en Álava y Navarra
Las temperaturas serán 2 o 3 ºC más altas y podrían incluso superar los 35 grados en algunos puntos.
Las temperaturas continúan en ascenso, y este miércoles superarán los 35 grados en el interior de Euskal Herria. Este miércoles, de hecho, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha activado el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en Álava, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha hecho lo propio en la Ribera y en el centro de Navarra.
El aviso estará activo entre las 13:00 y las 19:00 horas en Álava y de 13:00 a 21:00 horas en Navarra.
Según el pronóstico de Euskalmet, se espera un miércoles caluroso, sobre todo en el interior. Las temperaturas serán 2 o 3 ºC más altas y estarán situadas entre los 30 y los 35 ºC en el interior, quedándose por debajo de los 30 ºC en el litoral.
El cielo se mantendrá poco nuboso, con nieblas y nubes bajas a primeras horas de la mañana. Durante la tarde irá a más la nubosidad de evolución y se podrían producir algunas tormentas en el interior. Predominio del viento del este inicialmente; por la tarde se fijará del norte.
El jueves, temperaturas en ascenso
Las temperaturas volverán a subir este jueves y el calor se extenderá también al litoral, con las máximas por encima de 30 ºC en casi todas partes y rondando los 35 ºC en puntos del interior. Las temperaturas mínimas también subirán y podrían estar por encima de los 20 ºC localmente.
El cielo permanecerá poco nuboso en general, con algunas nubes bajas en la costa y nubes de evolución en el interior. El viento soplará del sureste, con intervalos de componente norte en la vertiente cantábrica.
El jueves habrá un aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada y otro por temperaturas altas extremas, de 13:00 a 20:00 horas, en Álava, interior de Bizkaia y Gipuzkoa. Además, se activará un aviso amarillo durante toda la jornada por riesgo alto de incendios forestales en Álava y Gipuzkoa, y relativamente alto en Bizkaia.
En el caso de Navarra el aviso amarillo por calor afectará a casi todo el territorio (salvo el norte) entre las 13:00 y las 21:00 horas.
El viernes, moderado descenso de las temperaturas
De cara al viernes, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunos intervalos nubosos, especialmente nubes de evolución durante la tarde y posibilidad de algún chubasco tormentoso aislado en el interior.
En el litoral viento flojo variable, a partir del mediodía se fijará de componente norte. En el resto viento flojo a moderado de componente sur, con rachas fuertes en zonas de montaña, especialmente en el este; a lo largo de la tarde girará a componente norte, excepto en la Rioja alavesa donde seguirá el viento sur. Las temperaturas se mantendrán en ligero o moderado descenso en el litoral. Este ambiente cálido y veraniego se mantendrá durante el fin de semana.
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