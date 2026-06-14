Euskal Herria afronta este domingo una nueva jornada marcada por las altas temperaturas, con valores propios del verano y máximas que volverán a superar los 30 ºC en buena parte del territorio, según ha informado Euskalmet. En algunos puntos del noroeste los termómetros podrían descender entre dos y tres grados, mientras que en el resto apenas se esperan cambios e incluso podrían registrarse ligeros ascensos en la mitad oriental.

Un día más, la mañana estará dominada por el sol, pero a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en zonas del interior. Estos episodios tormentosos podrían ir acompañados de rachas fuertes de viento. Durante las primeras horas soplará viento del sur, mientras que por la tarde girará al norte y, al final del día, al oeste en el litoral.

Las temperaturas máximas más elevadas se alcanzarán en Arrasate y Pamplona, donde se prevén hasta 34 ºC. También se superarán los 30 ºC en Bilbao (31 ºC), Vitoria-Gasteiz (32 ºC), Laguardia (32 ºC) y Baiona (30 ºC). En San Sebastián se espera una máxima más moderada, de 26 ºC.

Noche tropical

Varias localidades de Bizkaia y Gipuzkoa han tenido esta madrugada temperaturas que no han bajado de los 20 ºC, y la más alta se ha registrado en el término municipal guipuzcoano de Lezo, donde la mínima ha sido de 25,1 ºC.

Según la información recogida en las estaciones meteorológicas de Euskalmet, esa madrugada el calor se ha concentrado en distintas zonas de Bizkaia, con temperaturas mínimas que han superado los 20 ºC en municipios como los de Orozko (22,9 ºC), Oiz (22,3 ºC), Bermeo (22 ºC), Balmaseda (22 ºC), Orduña (20,9 ºC), Getxo (20,5 ºC) y Bilbao (20,2 ºC).

En Gipuzkoa han sido dos puntos donde las temperaturas de madrugada han sido elevadas en Lezo, con 25,1 ºC, y en Zarautz, 22 ºC.

En Álava solo se han alcanzado los 20 ºC en Páganos y la mínima de todo Euskadi se ha registrado en Peñacerrada, donde los termómetros han bajado hasta los 8,6 ºC.

Próxima semana

El lunes llegará un alivio relativo del calor, con un descenso generalizado de las temperaturas máximas, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego. El cielo presentará intervalos de nubosidad media y alta, y durante la tarde volverán a desarrollarse nubes de evolución, que podrían dejar chubascos tormentosos, especialmente en la mitad sur del territorio.

Las máximas oscilarán entre los 24 ºC previstos en San Sebastián y los 31 ºC de Arrasate. Bilbao alcanzará los 28 ºC, mientras que Vitoria-Gasteiz, Laguardia y Pamplona rondarán los 30 ºC. En la costa soplará viento del oeste y noroeste, mientras que en el interior predominará la componente norte durante la segunda mitad del día.

Así, la tendencia apunta a una estabilización del tiempo de cara al martes. Aunque las temperaturas descenderán ligeramente en el litoral, aumentarán en el extremo sur, manteniéndose el ambiente plenamente veraniego. Predominarán los cielos despejados, con algunas nubes bajas durante las primeras horas en la costa y nubes de evolución por la tarde en zonas interiores.