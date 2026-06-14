El calor continúa este domingo, tras una noche tropical
Las temperaturas máximas más elevadas se alcanzarán en Arrasate y Pamplona, donde se prevén hasta 34 ºC. También se superarán los 30 ºC en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Laguardia y Baiona. En San Sebastián se espera una máxima más moderada, de 26 ºC.
Euskal Herria afronta este domingo una nueva jornada marcada por las altas temperaturas, con valores propios del verano y máximas que volverán a superar los 30 ºC en buena parte del territorio, según ha informado Euskalmet. En algunos puntos del noroeste los termómetros podrían descender entre dos y tres grados, mientras que en el resto apenas se esperan cambios e incluso podrían registrarse ligeros ascensos en la mitad oriental.
Un día más, la mañana estará dominada por el sol, pero a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en zonas del interior. Estos episodios tormentosos podrían ir acompañados de rachas fuertes de viento. Durante las primeras horas soplará viento del sur, mientras que por la tarde girará al norte y, al final del día, al oeste en el litoral.
Las temperaturas máximas más elevadas se alcanzarán en Arrasate y Pamplona, donde se prevén hasta 34 ºC. También se superarán los 30 ºC en Bilbao (31 ºC), Vitoria-Gasteiz (32 ºC), Laguardia (32 ºC) y Baiona (30 ºC). En San Sebastián se espera una máxima más moderada, de 26 ºC.
Noche tropical
Varias localidades de Bizkaia y Gipuzkoa han tenido esta madrugada temperaturas que no han bajado de los 20 ºC, y la más alta se ha registrado en el término municipal guipuzcoano de Lezo, donde la mínima ha sido de 25,1 ºC.
Según la información recogida en las estaciones meteorológicas de Euskalmet, esa madrugada el calor se ha concentrado en distintas zonas de Bizkaia, con temperaturas mínimas que han superado los 20 ºC en municipios como los de Orozko (22,9 ºC), Oiz (22,3 ºC), Bermeo (22 ºC), Balmaseda (22 ºC), Orduña (20,9 ºC), Getxo (20,5 ºC) y Bilbao (20,2 ºC).
En Gipuzkoa han sido dos puntos donde las temperaturas de madrugada han sido elevadas en Lezo, con 25,1 ºC, y en Zarautz, 22 ºC.
En Álava solo se han alcanzado los 20 ºC en Páganos y la mínima de todo Euskadi se ha registrado en Peñacerrada, donde los termómetros han bajado hasta los 8,6 ºC.
Próxima semana
El lunes llegará un alivio relativo del calor, con un descenso generalizado de las temperaturas máximas, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego. El cielo presentará intervalos de nubosidad media y alta, y durante la tarde volverán a desarrollarse nubes de evolución, que podrían dejar chubascos tormentosos, especialmente en la mitad sur del territorio.
Las máximas oscilarán entre los 24 ºC previstos en San Sebastián y los 31 ºC de Arrasate. Bilbao alcanzará los 28 ºC, mientras que Vitoria-Gasteiz, Laguardia y Pamplona rondarán los 30 ºC. En la costa soplará viento del oeste y noroeste, mientras que en el interior predominará la componente norte durante la segunda mitad del día.
Así, la tendencia apunta a una estabilización del tiempo de cara al martes. Aunque las temperaturas descenderán ligeramente en el litoral, aumentarán en el extremo sur, manteniéndose el ambiente plenamente veraniego. Predominarán los cielos despejados, con algunas nubes bajas durante las primeras horas en la costa y nubes de evolución por la tarde en zonas interiores.
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El verano llama ya a la puerta con un fin de semana de sol, calor y aviso amarillo
Los cielos azules y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria desde hoy y, al menos, hasta el domingo. Hoy, sobre todo en el sur, los termómetros subirán de forma notable, y tanto el sábado como el domingo, se superarán fácilmente los 30 ºC en todo el país, tanto en el interior como en la costa, donde se activará el aviso amarillo por temperaturas altas.
Ambiente muy cubierto y fresco, al menos hasta el jueves
Los primeros días de la semana el sol brillará por su ausencia y las temperaturas se situarán por debajo de los 20 grados. No lloverá mucho, pero lo hará sobre todo por las mañanas.
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Tiempo nublado para este fin de semana
Este primer fin de semana de junio llega con un nuevo frente que dejará el cielo bastante cubierto el sábado. El domingo tendremos un repunte de la temperaturas.
Nubes, sol a ratos y sirimiri
El tiempo será variable en los próximos días, en general no lloverá mucho, aunque sí lo hará tanto el martes, el miércoles por la mañana, el jueves y puede que incluso el viernes. El sol lucirá de forma intermitente y las temperaturas variarán dependiendo del día.
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Adiós al calor sofocante, salvo en puntos de Álava y Navarra
Las temperaturas máximas caerán este viernes casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados en el norte. En el interior las temperaturas máximas rondarán entre los 25-30 grados, aunque en la Rioja Alavesa y en la Ribera navarra podrían superar los 35 grados.
Séptimo día de calor sofocante, aunque la brisa ha dado algo de tregua en la costa
Las máximas se han registrado en los valles del interior de la vertiente cantábrica. Laudio, por ejemplo, ha alcanzado los 38,5 grados, récord de un mes de mayo. Mañana jueves, continuaremos en alerta naranja por temperaturas altas persistentes.