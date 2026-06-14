Beroak jarraipena izango du, gau tropikal baten ostean
Tenperatura maximo altuenak Arrasaten eta Iruñean neurtuko dituzte, 34 ºC-rainokoak espero baitira, baina Bilbon, Gasteizen, Guardian eta Baionan 30 ºC-tik gorakoak izango dira. Donostian, berriz, tenperatura baxuagoa espero da, 26 ºC-koa.
Beroak jarraipena izango du igandean Euskal Herri osoan, eta tenperatura maximoak 30 ºC-tik gorakoak izango dira udalerri gehienetan, Euskalmetek jakitera eman duenez. Hala, udako giroa nagusituko da lehen orduetan. Ipar-mendebaldeko zenbait tokitan termometroak 2-3 ºC jaits daitezke, gainerakoan ia ez da aldaketarik espero, baina ekialdeko erdialdean igoera txikiak ere izan daitezke.
Beste egun batez, eguzkia izango da nagusi goizean, baina bero-hodeiak garatuko dira arratsaldean, eta baliteke trumoi-ekaitzak jotzea, batez ere barnealdean. Ekaitzak haize-bolada gogorrekin batera izan daitezke. Hegoaldeko haizea ibiliko da lehen orduetan, eta iparraldera egingo du arratsaldean; iluntzean, berriz, mendebaldera egingo du kostaldean.
Tenperatura altuenak, 34 ºC-rainokoak, Arrasaten eta Iruñean izango dira. Bilbon (31 ºC), Gasteizen (32 ºC), Guardian (32 ºC) eta Baionan (30 ºC) ere 30 ºC-tik gorakoak izango dira; Donostian, aldiz, tenperatura baxuagoa izango da, 26 ºC-koa.
Gau tropikala
Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait udalerritan, 20 ºC-tik gorako tenperaturak izan dituzte goizaldean, eta Lezon (Gipuzkoa) neurtu dute beroena: 25,1 ºC.
Euskalmeteko estazio meteorologikoetan jasotako datuen arabera, goizaldean bero handia egin du Bizkaiko hainbat lekutan, eta minimoak 20 ºC-tik gorakoak izan dira Orozkon (22,9 ºC), Oizen (22,3 ºC), Bermeon (22 ºC), Balmasedan (22 ºC), Urduñan (20,9 ºC), Getxon (20,5 ºC) eta Bilbon (20,2 ºC).
Gipuzkoan, tenperatura altuenak Lezon (25,1 ºC) eta Zarautzen (22 ºC) izan dira goizaldean.
Araban, berriz, Paganosen bakarrik iritsi dira 20 ºC-ra, eta Euskadi osoko minimoa Urizaharran neurtu dute, termometroak 8,6 ºC-ra jaitsi baitira bertan.
Datorren astean
Astelehenean, tenperatura maximoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu. Zerua lainotuta ikusiko dugu tarteka, erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko baitira. Arratsaldean, bero-hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea, bereziki hegoaldean. Horrez gain, gauean behe-hodeiak sor daitezke kostaldean. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta egunaren bigarren partean iparraldekoa izango da nagusi barnealdean.
Maximoak 24 ºC-koak izango dira Donostian, eta 31 ºC-koak Arrasaten. Bilbon 28 ºC neurtuko dira, eta Gasteizen, Guardian eta Iruñean, 30 ºC inguru. Kostaldean, mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta barnealdean iparraldekoa nagusituko da arratsaldean.
Asteartean, uda giroan murgilduta jarraituko dugu: pixka bat jaitsiko da tenperatura kostaldean, baina igo egingo da hegoaldean. Giro eguzkitsua izango da, behe-hodei batzuekin kostaldean goizean goiz eta bero-hodei batzuekin barnealdean arratsaldean; zaparrada trumoitsuak botatzeko probabilitatea txikia da. Mendebaldeko haizea ibiliko da kostaldean, eta iparraldekoa barnealdean.
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