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El mercurio volverá a dispararse el miércoles: el inicio de semana nos da una tregua

Este lunes y martes llegan con temperaturas más bajas, preludio de la subida del mercurio a partir del miércoles: se superarán los 30º en el interior.
GRAFCAV4876. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 14/06/2026.- Bañistas este domingo en la playa de la Concha de San Sebastián. Los servicios de emergencias han atendido este sábado a 33 personas en Euskadi a consecuencia de las altas temperaturas registradas, que han superado los 35 grados en varias localidades vascas, ha informado el Departamento vasco de Salud. EFE/Juan Herrero.
Imagen de este domingo de la playa de La Concha en Donostia-San Sebastián. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eguraldia Euskadin: 30º-tik gora asteazkenetik
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EITB

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La semana empieza con sol y calor veraniego, pero menos intenso que el del fin de semana. La tregua durará poco: los termómetros irán a más, y el miércoles romperán la barrera de los 30º en el interior.

Este lunes descenderán las temperaturas máximas, pero seguiremos con ambiente veraniego. El cielo se verá algo nublado, con nubosidad media y alta. Durante la tarde volverá a crecer nubes de evolución diurna y es probable que se produzcan algunos chubascos de carácter tormentoso, especialmente en la mitad sur. A partir de la tarde se pueden formar intervalos de nubes bajas en el litoral.

El martes continuaremos con sol, aunque las temperaturas bajarán algo en el litoral (mientras, en el extremo sur podrían subir ligeramente). A primeras horas podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas cerca de la costa, mientras que por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas del interior. No obstante, la probabilidad de que se produzcan chubascos tormentosos será baja.

El miércoles llega el cambio, especialmente en el interior donde las máximas superarán los 30º. En el litoral el ambiente será más agradable, ya que soplará el viento del norte y del nordeste casi toda la jornada, por lo que las máximas en general no superarán los 25º. Al final de la tarde en el sur es probable que se produzcan algunos chubascos tormentosos.

Eguraldia Verano Olas de calor Comunidad Autonóma Vasca

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