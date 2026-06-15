La semana empieza con sol y calor veraniego, pero menos intenso que el del fin de semana. La tregua durará poco: los termómetros irán a más, y el miércoles romperán la barrera de los 30º en el interior.

Este lunes descenderán las temperaturas máximas, pero seguiremos con ambiente veraniego. El cielo se verá algo nublado, con nubosidad media y alta. Durante la tarde volverá a crecer nubes de evolución diurna y es probable que se produzcan algunos chubascos de carácter tormentoso, especialmente en la mitad sur. A partir de la tarde se pueden formar intervalos de nubes bajas en el litoral.

El martes continuaremos con sol, aunque las temperaturas bajarán algo en el litoral (mientras, en el extremo sur podrían subir ligeramente). A primeras horas podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas cerca de la costa, mientras que por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas del interior. No obstante, la probabilidad de que se produzcan chubascos tormentosos será baja.