El mercurio volverá a dispararse el miércoles: el inicio de semana nos da una tregua
La semana empieza con sol y calor veraniego, pero menos intenso que el del fin de semana. La tregua durará poco: los termómetros irán a más, y el miércoles romperán la barrera de los 30º en el interior.
Este lunes descenderán las temperaturas máximas, pero seguiremos con ambiente veraniego. El cielo se verá algo nublado, con nubosidad media y alta. Durante la tarde volverá a crecer nubes de evolución diurna y es probable que se produzcan algunos chubascos de carácter tormentoso, especialmente en la mitad sur. A partir de la tarde se pueden formar intervalos de nubes bajas en el litoral.
El martes continuaremos con sol, aunque las temperaturas bajarán algo en el litoral (mientras, en el extremo sur podrían subir ligeramente). A primeras horas podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas cerca de la costa, mientras que por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas del interior. No obstante, la probabilidad de que se produzcan chubascos tormentosos será baja.
El miércoles llega el cambio, especialmente en el interior donde las máximas superarán los 30º. En el litoral el ambiente será más agradable, ya que soplará el viento del norte y del nordeste casi toda la jornada, por lo que las máximas en general no superarán los 25º. Al final de la tarde en el sur es probable que se produzcan algunos chubascos tormentosos.
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Por segundo día consecutivo, se han superado los 30 grados en toda la CAV. A partir de este lunes llegará un alivio relativo del calor, con un descenso generalizado de las temperaturas máximas, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego.
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La mayoría de la fauna del planeta se rige según la luz solar por lo que un eclipse afecta a los animales, aunque no de igual manera. Algunos simplemente observan como se oscurece todo a nuestro alrededor. Otros, sin embargo, adaptan sus actividades a la falta de luz.
El verano llama ya a la puerta con un fin de semana de sol, calor y aviso amarillo
Los cielos azules y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria desde hoy y, al menos, hasta el domingo. Hoy, sobre todo en el sur, los termómetros subirán de forma notable, y tanto el sábado como el domingo, se superarán fácilmente los 30 ºC en todo el país, tanto en el interior como en la costa, donde se activará el aviso amarillo por temperaturas altas.
Ambiente muy cubierto y fresco, al menos hasta el jueves
Los primeros días de la semana el sol brillará por su ausencia y las temperaturas se situarán por debajo de los 20 grados. No lloverá mucho, pero lo hará sobre todo por las mañanas.
¿Cómo vivían un eclipse nuestros antepasados?
En muchas culturas del mundo se ha adorado al sol. Lo natural era que se escondiera por la noche y volviera por la mañana. Por eso, un eclipse en pleno día fue algo a temer durante miles de años para casi todas las culturas del mundo.
Tiempo nublado para este fin de semana
Este primer fin de semana de junio llega con un nuevo frente que dejará el cielo bastante cubierto el sábado. El domingo tendremos un repunte de la temperaturas.
Nubes, sol a ratos y sirimiri
El tiempo será variable en los próximos días, en general no lloverá mucho, aunque sí lo hará tanto el martes, el miércoles por la mañana, el jueves y puede que incluso el viernes. El sol lucirá de forma intermitente y las temperaturas variarán dependiendo del día.
Los tres fenómenos de la fase de totalidad del eclipse solar, visibles gracias a la realidad aumentada
Las perlas de Baily, el anillo de diamante y la espectacular corona solar podrán verse a partir de las 20:27 horas del 12 de agosto. Eguraldia nos muestra los tres fenómenos en la tercera entrega de reportajes sobre el importante episodio astronómico.
Adiós al calor sofocante, salvo en puntos de Álava y Navarra
Las temperaturas máximas caerán este viernes casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados en el norte. En el interior las temperaturas máximas rondarán entre los 25-30 grados, aunque en la Rioja Alavesa y en la Ribera navarra podrían superar los 35 grados.