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Asteazkenean bero-sapa itzuliko da

Astelehen eta asteartea tenperatura freskoagoekin helduko dira asteon, eta asteazkenetik aurrera termometroak gora egingo du: 30ºC-tik gorakoak izango dira barnealdean.

GRAFCAV4876. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 14/06/2026.- Bañistas este domingo en la playa de la Concha de San Sebastián. Los servicios de emergencias han atendido este sábado a 33 personas en Euskadi a consecuencia de las altas temperaturas registradas, que han superado los 35 grados en varias localidades vascas, ha informado el Departamento vasco de Salud. EFE/Juan Herrero.

Kontxako hondartza, igande honetan. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Eguzkiarekin eta uda-beroarekin abiatuko dugu astea, baina asteburukoak baino tenperatura freskoagoekin. Atsedenak gutxi iraungo du: termometroek gora egingo dute berriro, eta asteazkenean 30ºC-en muga gaindituko dute barnealdean.

Astelehen honetan tenperatura maximoek behera egingo dute, baina udako giroarekin jarraituko dugu. Zerua apur bat lainotuko da, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira. Arratsaldean bero-hodeiak ugarituko dira eta baliteke trumoi-zaparradak botatzea, batez ere hegoaldean. Arratsaldetik aurrera behe-hodeiak sor daitezke kostaldean.

Asteartean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, baina tenperaturak zertxobait jaitsiko dira kostaldean (hegoaldeko muturrean, aldiz, apur bat gora egin dezake). Goizean goiz behe-hodeiak agertuko dira kostaldetik gertu, eta arratsaldean bero-hodeiak ugarituko dira barnealdean. Hala ere, trumoi-zaparradak botatzeko probabilitatea txikia izango da.

Asteazkenean aldaketa dator, batez ere barnealdean, maximoak 30ºC-tik gorakoak izango baitira. Kostaldean giro atseginagoa izango da, ipar eta ipar-ekialdeko haizeak joko baitu ia egun osoan, eta, beraz, maximoak, oro har, ez dira 25ºC-tik gorakoak izango. Arratsaldearen amaieran, hegoaldean, baliteke trumoi-zaparrada batzuk botatzea.

Eguraldia Uda Bero-boladak Euskal Autonomia Erkidegoa

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