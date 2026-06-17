El PNV pide a Sánchez convocar elecciones si no logra aprobar los Presupuestos

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente los Presupuestos Generales del Estado de 2027 ante la Cámara y que, si no consigue los apoyos suficientes para aprobarlos, convoque elecciones.

Vaquero ha trasladado esta petición durante la sesión de control al Gobierno, donde ha señalado que el Ejecutivo se encuentra "nadando en el último largo de esta legislatura" y ha advertido de que es "evidente" que ha perdido la mayoría parlamentaria que permitió la investidura.

La diputada vasca ha criticado que el Gobierno lleve tres años prorrogando las cuentas vigentes y "mareando la perdiz" con la aprobación de nuevos presupuestos. En este sentido, ha exigido a Sánchez que aclare si existe una voluntad real de presentar unas nuevas cuentas y ha ironizado al señalar que hablar de Presupuestos parece una "extravagancia" teniendo en cuenta la agenda judicial del entorno de Sánchez, algo que en opinión de Vaquero "ni el Mundial de fútbol va a poder eclipsar".

Aun así, la portavoz del PNV ha defendido la necesidad de contar con unos presupuestos que aporten previsibilidad y permitan desarrollar medidas relacionadas con la industria vasca, la energía, los autónomos, las familias y la dependencia. De hecho, a su juicio, la situación económica, institucional y social requiere conocer las prioridades y el rumbo del Ejecutivo.

Presupuestos paralelos

En su intervención, Vaquero ha reprochado al Gobierno la elaboración de un "presupuesto paralelo" sin debate parlamentario y ha señalado que, si Sánchez pretende aprobar nuevas cuentas, deberá dialogar con los grupos parlamentarios, porque el contexto político y económico ha cambiado.

Por su parte, Pedro Sánchez ha reconocido la situación de minoría parlamentaria del Gobierno y ha asegurado que tendrá que hablar con los grupos que estén dispuestos a "dialogar, negociar y acordar" unos nuevos presupuestos.

El presidente también ha defendido que las futuras cuentas serán coherentes con la política social del Ejecutivo, la transformación energética y digital y el cumplimiento del rigor fiscal. Asimismo, ha argumentado que esta legislatura tiene características especiales por la necesidad de culminar la ejecución de los fondos europeos, aplicar la ley de amnistía y afrontar las consecuencias de las crisis internacionales.

“Amordazar” al parlamento

En la misma sesión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado “cobarde” a Pedro Sánchez y lo ha acusado de “amordazar” al Parlamento y de tener “miedo a la democracia”, después de que PSOE y Sumar bloquearan el debate de unas enmiendas de PP y Junts que reclamaban elecciones.

Feijóo ha criticado también al Gobierno por los casos de corrupción que afectan a su entorno, mientras Sánchez ha defendido la continuidad de la legislatura y ha asegurado que las elecciones se celebrarán en 2027.

El presidente del Gobierno también ha acusado a Feijóo de actuar como “un torquemada de la vida” y de situarse en una posición de superioridad moral. Asimismo ha reivindicado la gestión del Ejecutivo, destacando los datos de crecimiento, empleo y reducción de la desigualdad, y ha reprochado al PP su oposición a medidas como la revalorización de las pensiones o el escudo social.

“Dar gasolina” a la derecha

En su turno, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a Pedro Sánchez de “traicionar” a sus votantes y de dar “gasolina” a la derecha por las causas judiciales que afectan al PSOE, entre ellas la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Belarra ha señalado que los casos relacionados con dirigentes socialistas han debilitado la legislatura y han desviado el foco del debate político.

Sánchez ha respondido defendiendo la gestión de su Gobierno y ha destacado datos como el aumento de afiliados a la Seguridad Social, la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Además, ha rechazado que la legislatura esté agotada y ha reivindicado las políticas sociales del Ejecutivo, asegurando que la lucha contra la corrupción también ha mejorado.