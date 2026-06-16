La Mesa del Congreso no admite las enmiendas de Junts y el PP para pedir un adelanto de las elecciones

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este martes no admitir las enmiendas presentadas por Junts per Catalunya y el Partido Popular para que la Cámara inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un adelanto electoral. En su alegato, la Mesa afirma que la prerrogativa para la convocatoria de comicios corresponde en exclusiva al jefe del Ejecutivo.

Fuentes del Congreso han informado que la Constitución es clara sobre esta potestad del presidente del Gobierno, por lo que toda iniciativa que vaya en ese sentido, aunque sea de manera "encubierta", va contra la carta magna. En opinión de los miembros de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, tanto la enmienda de Junts como la del PP "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".

Estas mismas fuentes recuerdan, además, que existen precedentes anteriores, como la proposición no de ley de Junts de febrero de 2025 en la que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza y que fue inadmitida por el mismo motivo por la Mesa.

No obstante, otras fuentes parlamentarias han destacado que Junts había incluido en su enmienda que su petición carece de vinculación jurídica, con el propósito de que no fuera parada por la Mesa del Congreso.

Este martes, Junts y el PP han registrado sendas enmiendas para añadir un quinto punto a una iniciativa del Grupo Popular que se someterá a votación el próximo jueves y cuyo objetivo es que el Congreso inste al Gobierno a adelantar las elecciones ante la "debilidad" del Ejecutivo. Según han informado fuentes de la formación catalana, la enmienda insta al jefe del Ejecutivo a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica" de la iniciativa.

Junts quiere que este párrafo se incluya en el texto de la moción presentada por el PP. Nada más conocerse el paso dado por los catalanes, fuentes de Génova lo han calificado como "importante" y han señalado que si sale adelante su moción con la enmienda incorporada, supondría que la Cámara le diría Sánchez que ya no cuenta con la confianza por la que fue investido.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado su "respeto" a la petición, pero ha ratificado que no comparte ese requerimiento y que el Gobierno seguirá trabajando con miras a agotar la legislatura.