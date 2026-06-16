LEGEGINTZALDIA
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Kongresuko Mahaiak ez ditu onartu hauteskundeak aurreratzea eskatzen zuten Juntsen eta PPren zuzenketak

Bilera telematiko batean, Mahaiaren gehiengoa (PSOE eta Sumar) osatzen duten alderdiek argudiatu dute eskumen hori Gobernuko buruarena dela esklusiboki, eta ez botere legegilearena.

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Kongresuko mahaiaren artxiboko irudia.
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Agentziak | EITB

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Diputatuen Kongresuko Mahaiak astearte honetan erabaki du ez onartzea Junts per Catalunyak eta Alderdi Popularrak goizean PPren proposamen bati aurkeztu dizkioten eta helburu zutenak Ganberak Pedro Sanchez Gobernuko presidenteari hauteskundeak aurreratzeko eskatzea.

Kongresuko iturriek jakitera eman dutenez, Konstituzioa argia da Gobernuko presidentearen ahalmen horren inguruan, eta, beraz, ildo horretan doan ekimen oro, "ezkutuan" bada ere, Konstituzioaren aurka doa. Kongresuko Mahaiko kideen iritziz - PSOEk eta Sumarrek gehiengoa dute -, eta Juntsen eta PPren zuzenketak "Gobernuaren Presidentearenak bereziki diren eskumenak inbaditzen dituzte".

Iturri horiek gogorarazi dute, gainera, aurrekariak ere badaudela; hala nola, 2025eko otsaileko Juntsen legez besteko proposamena, Sanchezi konfiantza-galdea egitea eskatzen ziona eta Mahaiak arrazoi beragatik onartu ez zuena.

Hala ere, Parlamentuko beste iturri batzuek nabarmendu dute, Kongresuko Mahaiak atzera bota ez zezan, Juntsek sartu duen zuzenketan beren beregi zehaztu duela eskaerak ez duela lotura juridikorik.

Ostegunean, Alderdi Popularraren ekimen bat bozkatzekoa da Madrilgo Diputatuen Kongresuan. Euren helburua da, "Gobernuaren ahultasuna" arrazoitzat hartuta, Kongresuak Gobernuari eskatu diezaiola hauteskundeak aurreratzea. Astearte goizean, Juntsek eta PPk berak zuzenketa bana aurkeztu diote proposamen horri. 

Kataluniako alderdiko iturriek jakitera eman dutenez, eurek aurkeztutako zuzenketak Gobernuari eskatzen dio "Gorte Nagusiak desegitea proposatzeko eta hauteskundeak deitzeko, indarrean dagoen legediak ematen dion eskumenarekin bat etorriz, izaera politikoa kontuan hartuta eta lotura juridikorik gabe".

Alderdi katalanak emandako pausoaren berri izan bezain laster, Genova kaleko iturriek "garrantzitsutzat" jo dute ekimena. Haien ustez, mozio hori aurrera ateraz gero, Ganberak Sanchezi adieraziko lioke jada ez duela inbestiduraren uneko konfiantzarik.

Bestalde, Elma Saiz Espainiako Gobernuko bozeramaileak "errespetua" adierazi dio eskaerari, baina berretsi du ez duela bat egiten errekerimendu horrekin, eta Gobernuak lanean jarraituko duela legegintzaldia agortzeko. 

Diputatuen Kongresua Psoe Espainiako gobernua Politika

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