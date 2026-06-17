Aurrekontuak onartu ezean, hauteskundeak deitzea eskatu dio EAJk Sanchezi
Jeltzaleek gehiengo parlamentarioa galdu izana leporatu diote Gobernuari, eta Sanchezek esan du alderdiekin negoziatuko duela kontuak aurrera ateratzeko.
EAJk Kongresuan duen bozeramaile Maribel Vaquerok 2027ko Estatuko Aurrekontu Orokorrak aurkezteko eskatu dio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari, eta, horiek onartzeko babes nahikorik lortzen ez badu, hauteskundeak deitzeko.
Vaquerok eskaera hori helarazi dio Gobernuari kontrol saioan, eta esan dio "legegintzaldi honetako azken luzean igerian" ari dela. Halaber, ohartarazi du "agerikoa dela" inbestidura ahalbidetu zuen gehiengo parlamentarioa galdu duela.
Ildo horretan, Sanchezi eskatu dio argitu dezala ea kontu berriak aurkezteko benetako borondaterik badagoen, eta ironiaz azaldu du aurrekontuez hitz egiteak "bitxikeria" dirudiela, Sanchezen inguruko agenda judiziala kontuan hartuta, eta Vaqueroren iritziz, "Munduko Futbol Txapelketak ere ez du hura itzaltzeko aukerarik izango".
Hala eta guztiz ere, EAJko bozeramaileak esan du beharrezkoa dela aurreikuspenak egiteko aukera emango duten aurrekontuak izatea, euskal industriarekin, energiarekin, autonomoekin, familiekin eta mendekotasunarekin lotutako neurriak garatzea ahalbidetuko dutenak.
Aurrekontu paraleloak
Bere hitzaldian, Vaquerok "aurrekontu paralelo" bat egitea leporatu dio Gobernuari, eztabaida parlamentariorik gabe, eta Sanchezek kontu berriak onartu nahi baditu, talde parlamentarioekin hitz egin beharko duela adierazi du, testuinguru politikoa eta ekonomikoa aldatu egin delako.
Bestalde, Pedro Sanchezek onartu du Gobernuaren gutxiengo parlamentarioaren egoera, eta jakinarazi du aurrekontu berri batzuk "lantzeko, negoziatzeko eta adosteko" prest dauden taldeekin hitz egin beharko duela.
Halaber, presidenteak defendatu du aurrekontuak koherenteak izango direla gobernuaren politika sozialarekin, eraldaketa energetiko eta digitalarekin eta zorroztasun fiskala betetzearekin. Era berean, legegintzaldi honek ezaugarri bereziak dituela azaldu du, Europako funtsen exekuzioa burutu behar delako, amnistia legea aplikatu eta nazioarteko krisien ondorioei aurre egiteko beharra dagoelako.
Legebiltzarra "isilarazi"
Saio berean, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak "koldarra" deitu dio Pedro Sanchezi, eta Parlamentuari "ahoa ixtea" eta "demokraziari beldurra" izatea leporatu dio, PSOEk eta Sumarrek PPren eta Juntsen zuzenketa batzuen eztabaida blokeatu ostean.
Feijook Gobernua ere kritikatu du, bere ingurukoei eragiten dieten ustelkeria kasuengatik; Sanchezek, berriz, legegintzaldiaren jarraipena defendatu du, eta hauteskundeak 2027an izango direla ziurtatu du.
Gobernuko presidenteak, bestalde, Feijoori leporatu dio nagusitasun moraleko posizioan kokatzea. Gobernuaren kudeaketa ere aldarrikatu du, hazkundearen, enpleguaren eta desberdintasunaren murrizketaren datuak nabarmenduz, eta PPri leporatu dio pentsioen igoera eta ezkutu soziala bezalako neurrien aurka dagoela.
"Gasolina eman" eskuinari
Bere txandan, Ione Belarra Podemoseko buruak Pedro Sanchezi egotzi dio boto-emaileei "traizioa" egitea eta eskuinari "gasolina" ematea PSOEri eragiten dioten auzi judizialengatik, besteak beste, Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiari egiten ari zaion ikerketa dela eta.
Sanchezek bere Gobernuaren kudeaketa defendatu du, eta Gizarte Segurantzako afiliatuen igoera, gutxieneko soldataren igoera eta pentsioen gorakada bezalako datuak azpimarratu ditu. Gainera, legegintzaldia agortuta egotea ukatu du eta Gobernuaren politika sozialak aldarrikatu ditu, ustelkeriaren aurkako borrokak ere hobera egin duela ziurtatuz.
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