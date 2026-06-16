Erreforma fiskala
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Bizkaiak "etorkizuna eraikitzeko leku aproposa" dela aldarrikatu du Madrilen

Aldundiak bere erreforma fiskala aurkeztu du Madrilen, ehun bat enpresatako eta erakundetako ordezkarien aurrean.

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