Bizkaiak "etorkizuna eraikitzeko leku aproposa" dela aldarrikatu du Madrilen
Aldundiak bere erreforma fiskala aurkeztu du Madrilen, ehun bat enpresatako eta erakundetako ordezkarien aurrean.
AURRERAPENA
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Cl Group taldeak Papresa erosteko eskaintza onartu du epaitegi batek
Cristian Layri lotutako Extremadurako taldeak 39,3 milioi euroko eskaintza egin zuen, baina azkenean erosketaren zenbatekoa handiagoa izango da Donostiako Merkataritza Arloko Epaitegiaren arabera.
Langile bat hil da Topoaren lanetan, Donostian
Istripua gaur goizean gertatu da, eta hura zerk eragin duen aztertzen ari dira.
ZUZENEAN: Etekin Ekonomia Topaketak
Lehiaren Batzordeak espedientea ireki die Ibexeko sei bankuei, hipotekekin lehiaren kontra jardun dutelakoan
Banco Santanderrek, CaixaBankek, BBVAk, Sabadellek, Bankinterrek eta Unicajak adierazi dute hipoteken garestitzea merkatuaren egoeraren ondorio dela.
Satsek bertan behera utzi du emaginen greba Osakidetzan, profesionalen faltari buruzko negoziazioa ireki ostean
Erizainen sindikatuak ekaina eta uztaila bitartean aurreikusitako lanuzteak geldiarazi ditu, baina ohartarazi du mobilizazioei ekingo diela Euskal Osasun Zerbitzuak plantillak indartzeko neurriak zehazten ez baditu.
Medikuen Greba Batzordeak baieztatu egin du greba mugagabea abiatuko dutela irailean
Medikuen Sindikatuak azaldu duenez, erabakia "hartuta" du jada Greba Batzordeak, eta, orain, "hasiera data" zehaztea falta da.
BBVAren errekurtsoa atzera bota eta Bilboko dorrean amiantoaren eraginpean egondako langile baten ezintasuna berretsi dute
Auzitegiak berretsi egin du BBVAko langile baten lanbide-gaixotasunagatiko ezintasun absolutua, eta berretsi egin du minbiziaren lan-jatorria, hainbat hamarkadatan amiantoaren eraginpean egon ondoren, Kale Nagusiko 1. Dorrean; beste txosten batzuen arabera, berriz, eraikin berari lotutako kasu gehiago daude.
Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileek hirirako sarbidea itxi dute, San Mamesen
Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileek bederatzigarren greba-astea hasi dute, lan-baldintza hobeak eskatzeko.
Medikuek bosgarren greba asteari ekingo diote astelehen honetan, Estatutu Markoaren proiektuaren aurka
Uda epe konplexua dela eta, hau izango da oraingoz, lanuzteak egingo dituzten azken astea. Egoera konponduko ez balitz, baina, medikuek ez dute baztertzen irailetik aurrera greba mugagabera jotzea.