La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha detallado ante las grandes empresas españolas las ventajas fiscales de este territorio y las oportunidades que ofrece para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.



Más de un centenar de representantes de empresas, grandes compañías e instituciones han asistido en Madrid al encuentro 'Bizkaia Invierte', organizado por la Diputación Foral para exponer las fortalezas industriales, fiscales y de innovación del territorio, así como las oportunidades que ofrece para el desarrollo de nuevos proyectos de alto valor añadido.



Al acto han acudido, entre otros, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa; el country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia; y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra.



En la inauguración de la jornada, Etxanobe ha asegurado que este territorio "no solo es un buen lugar para invertir, sino un lugar para construir el futuro", ya que combina una sólida tradición industrial con una apuesta decidida por la innovación, el talento y la colaboración público-privada.



Ha subrayado que las instituciones vizcaínas aportan "estabilidad, seguridad jurídica y un marco fiscal que alinea las oportunidades de crecimiento de las empresas con las necesidades de la sociedad".



Según ha expuesto Etxanobe, "el modelo tributario de Bizkaia no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos, sino por incentivar comportamientos que generen un impacto positivo en la competitividad y el bienestar colectivo".



Por su parte, la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha valorado que el Concierto Económico permite diseñar políticas fiscales adaptadas a las necesidades del tejido empresarial, favoreciendo la inversión, la innovación y la creación de empleo de calidad.

La industria y los servicios avanzados constituyen el principal motor económico del territorio, ya que representan el 38 % del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 30 % del empleo, con 4.128 establecimientos industriales y una cifra de negocios de 31.492 millones de euros.

Bizkaia concentra el 56,8 % de los servicios avanzados de Euskadi y cuenta con una sólida especialización en ámbitos de alto valor añadido como la fabricación avanzada, la energía, la movilidad, la aeronáutica y las tecnologías emergentes, configurando un ecosistema especialmente atractivo para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales e inversiones estratégicas. EFE