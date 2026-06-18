Nafarroak etxebizitza berrien stocka agortu zuen 2025eko amaierarako, eta Euskadik % 0,23ra murriztu zuen
Urte amaieran, 2.502 etxebizitza zeuden saldu gabe Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE). Espainiar Estatuan, berriz, saldu gabeko etxebizitza berrien stocka 452.670 etxebizitzakoa izan zen.
Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE) 1.098.036 etxebizitza zituen 2025eko amaieran, aurreko urtean baino % 0,4 gehiago (4.385 etxebizitza gehiago), eta 2.502 etxebizitza berri zituen saldu gabe, Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioak ostegun goizean zabaldutako datuen arabera.
Zehazki, Euskadik % 0,23ko etxebizitza-stocka du. Saldu gabeko etxebizitza berrien ehunekorik txikienetakoa da autonomia-erkidego guztien artean alderatuta.
Horrela, 2.502 etxebizitzako stockarekin, eskuragarri dauden etxebizitza kopuru txikiena duten autonomia-erkidegoen artean dago EAE, eta horrek agerian uzten du eskari efektibo handia dagoela lurraldean.
Txostenak adierazten duenez, Nafarroan ez dute etxebizitzarik erabilgarri, eta horrek adierazten du bizitegi-merkatua xurgatzeko gaitasun handia dagoela eta eskaintzaren eta eskariaren arteko doikuntza handia dagoela.
Gainera, 340.548 etxebizitzako bizitegi-parkearekin, etxebizitza-bolumen txikiena duten autonomia-erkidegoen artean dago, nahiz eta merkaturatzeko dauden obra berriko soberakinen eskasiagatik nabarmentzen den.
Espainiar Estatuan, etxebizitza erabilgarrien ehuneko handiena Castellonen dago ( % 4,85), Toledon ( % 4,67) eta Errioxan ( % 4,17). Estatuan, saldu gabeko etxebizitza berrien stocka 452.670 etxebizitzakoa izan zen 2025eko amaieran, hau da, aurreko urtean baino % 1,7 handiagoa.
Etxebizitza berrien stockaren lurralde-banaketa oso heterogeneoa da oraindik ere. Autonomia-erkidegoen arabera, etxebizitza-bolumen handiena Andaluzian dago, 4.763.651 etxebizitzarekin; Katalunian, 3.981.693 etxebizitzarekin; Valentziako Erkidegoan, 3.332.698 etxebizitzarekin; eta Madrilgo Erkidegoan, 3.054 762 etxebizitzarekin.
2001. urtean estatistika horren serie historikoa hasi zenetik Espainiako Estatuan, 21.033.759 unitaterekin, etxebizitza erabilgarrien ehunekoa ia % 29 handitu da.
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