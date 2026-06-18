Navarra agota su stock de vivienda nueva y Euskadi lo reduce al 0,23 % a cierre de 2025
A finales de año, en la Comunidad Autónoma Vasca había 2502 viviendas sin vender. A nivel estatal, el stock de vivienda nueva ascendió a 452 670.
La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tenía un total de 1 098 036 viviendas a cierre de 2025, un 0,4 % más que el año anterior (4385 pisos más) y disponía de 2502 viviendas nuevas sin vender, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En concreto, Euskadi muestra niveles muy reducidos de vivienda nueva sin vender, con un stock de vivienda del 0,23 %, uno de los porcentajes más bajos de todas las comunidades autónomas.
Así, con un stock de 2502 viviendas, figura entre las comunidades autónomas con menor volumen de excedentes residenciales, lo que evidencia una elevada demanda efectiva y una rápida absorción de la nueva oferta.
El informe, señala que Navarra registra un stock nulo de vivienda nueva acumulada, lo que refleja una elevada capacidad de absorción del mercado residencial y un fuerte ajuste entre la oferta y la demanda.
Además, con un parque residencial de 340 548 viviendas, se sitúa entre las comunidades autónomas con menor volumen de vivienda existente, aunque destaca por la escasez de excedentes de obra nueva pendientes de comercialización.
En el conjunto del Estado español, el mayor porcentaje de viviendas disponibles se localizan en Castellón, con un 4,85 %, Toledo, con un 4,67 %, y La Rioja, con un 4,17 %. A nivel estatal el stock de vivienda nueva sin vender ascendió a 452 670 viviendas al cierre de 2025, lo que supone un incremento del 1,7 % respecto al año anterior.
La distribución territorial del stock de vivienda nueva continúa siendo muy heterogénea. Por comunidades autónomas el mayor volumen de viviendas se registra en Andalucía, con 4 763 651 viviendas; Cataluña, con 3 981 693; Comunidad Valenciana, con 3 332 698; y la Comunidad de Madrid, con 3 054 762.
Desde que en 2001 arrancó la serie histórica de esta estadística, con 21 033 759 unidades en el Estado español, el parque de viviendas ha aumentado casi un 29 %.
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