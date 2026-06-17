HARTZAK PIRINIOETAN
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Pirinioetako abeltzainek hartzak mugatzeko eskatu dute, abeltzaintza estentsiboarekin "bateragarriak" izan arte

Ezkarotz eta Aribe herrietan, etxeetatik gertu dauden eremuetan, bi hartz ikusi dituzte asteburuan. Hartza hain gertu izateak kezka zabaldu du inguruko abeltzainen artean, abere taldeetan izango dituen ondorioen beldur.

Ezkarotz eta Otsagabia arteko errepidean ikusitako hartza.

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Nafarroako Pirinioetako abeltzainak kezkatuta agertu dira asteburu honetan Otsagabia eta Ezkarotz artean hartza agertu delako eta Aribe herrian beste bat ikusi dutelako. Animalia hori babesteko politikak "berrikusteko" eskatu dute, eta haren populazioa "abeltzaintza estentsiboarekin bateragarria den kopuru batera mugatzea" proposatu dute, baita "hartzik gabeko eremuak" ezartzea ere, abeltzaintza bertan garatu ahal izateko.

Orbaizetako, Erroibarko eta Uretako abeltzain eta artzainek prentsaurrekoa eman dute Iruñeko EHNE sindikatuaren egoitzan. Felipe Etxetxikia sindikatuko idazkari nagusiaren esanetan, Pirinioetan 120 hartz inguru daude eta hori "kopuru handia" da. Hori dela eta, "hartz-populazio onargarria zein den" hausnartzeko deia egin du, abere-taldeak mendian izaten dituen abeltzaintza estentsiboaren eta hartz-populazioaren arteko "oreka lortzeko".

Abeltzainen esanetan, azken urteak "nahiko lasaiak" izan diren arren, hartz-populazioa "pixkanaka hazten ari da, eta horrek esan nahi du lur eremu zabalagoa beharko duela bizitzeko". Beraz, uste dute herrietatik eta baserrietatik "gero eta hurbilago dauden eremuetan finkatuko" dela.

Profesional horien esanetan, hartzaren presentzia "ez da bateragarria gure animaliak modu estentsiboan maneiatzearekin". Azaldu dutenez, hartz baten erasoaren ondorioz, animaliak hiltzea lortuko ez balu ere, "ardiek esnea ekoizteari uzten diote, erditu berri diren behiei ere eragiten die..."

Azken 20 urteetan Nafarroan ardi buruak "ia erdira" murriztu direla azpimarratu dute, eta sektorearen egoera "hartzaren presentziaren ondorio ez" dela onartu arren, zonalde jakin batzuetan "edalontzia betetzen duen tanta" izan daitekeela ohartarazi dute.

Abeltzaintzaren onurez ere ohartarazi dute. Alde batetik, Pirinioetan herriak ez hustea ekartzen duela azaldu dute. Bestetik, defendatzen dute ganaduaren presentzia "funtsezkoa" dela "ekosistemari eusteko, suteak prebenitzeko eta paisaiak orekatzeko".

Horregatik guztiagatik, hartza babesteko politikak "berrikusteko"eskatu dute, hala nola, Europar Batasunaren Habitatei buruzko Zuzentaraua eta eremu bakoitzeko leheneratze-plan espezifikoak. Halaber, "hartz-populazioa abeltzaintza estentsiboarekin bateragarria den kopuru batera mugatzea eta hartzik gabeko eremu zehatzak ezartzea planteatu" behar dela adierazi dute.

18:00 - 20:00
Abeltzaintza Nafarroa Ekonomia

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