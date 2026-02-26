El Puerto de Bilbao alcanzó una facturación de 77 millones durante 2025, un 0,3 % más

El puerto de Bilbao registró durante el pasado año una cifra de negocio de 77 millones de euros, frente a los 76,7 de 2024, lo que representa un incremento del 0,37 %.

Por otro lado, su deuda con el Banco Europeo de Inversiones es de 30,9 millones y los saldos en tesorería ascienden a 73,8 millones. Los recursos generados (Ebitda) han ascendido a 35,2 millones.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Iván Jiménez, ha presentado este jueves el balance de actividad, cita en la que se ha calificado de saneada la situación económica, circunstancia que permitirá mantener congeladas las tasas portuarias.

La infraestructura cerró el año con un movimiento de toneladas superior a los 32 millones, lo que supone un descenso de 2,3 millones (-6,8 %), influenciado por la parada técnica de Petronor entre mayo y julio, según ha informado en una nota.

Por otra parte, las tensiones geopolíticas han tenido impacto en el comercio exterior, provocando que las exportaciones hayan caído un 13 % y las importaciones cerca de un 4 %, con especial incidencia en las de graneles, líquidos y en las exportaciones por contenedor.

Dejando aparte el efecto de la parada técnica de Petronor y la huelga, las exportaciones han descendido un 8,3 %, mientras que las importaciones han aumentado un 3,2 %.

En términos absolutos, los principales descensos se han producido en tres hidrocarburos: el crudo de petróleo, con un -13 % que equivale a 1,3 millones de toneladas menos importadas; el gasoil (-557 150 toneladas que en 2024); y la gasolina (-121 208 toneladas).

El mayor crecimiento en toneladas se da en la importación de gas natural, que se sitúa en 3,6 millones con un incremento del +5 % que equivale a 167 064 toneladas.

En exportaciones, Reino Unido sigue liderando el ranking, manteniéndose el Puerto de Bilbao como principal entrada y salida de los tráficos españoles con este país mientras que Estados Unidos se coloca en primer lugar de las importaciones.