Jaurlaritzak jakinarazi du bizimodu normala egin daitekeela Muskizen, ariketa fisikoa bezalako jarduerak saihestuz
Bentzeno maila nabarmen jaitsi da atzoko datuen aldean, eta prebentzio-neurrie eusten badiete ere, Osasun Publikoko arduradunak ziurtatu du herritarrak ez daudela arriskuan. 14:00etan emango dute datu gehiagoren berri.
Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, Petronorren izandako intzidentziaren ondorioz Muskiz inguruan atzemandako bentzeno-mailak beheranzko joerari eusten dio. Airearen Kalitatearen Sareak egindako azken jarraipenaren arabera, bentzeno maila, 22:00etan, metro kubikoko 2 mikrogramotik behera zegoen, eta balio horiek atzo prebentzio-gomendioak aktibatzea eragin zutenak baino nabarmen txikiagoak dira.
Hala ere, Osasun Publikoak arreta handiz jokatzeko dei egin du, eta izan daitezkeen aldaketen aurrean etengabeko zaintzari eusteko, bereziki kontuan izanda egunez tenperaturak gora egin dezakeela eta horrek kutsadura mailari eragingo diola.
9:00etan beste azterketa bat egin arte, esposizioa murrizteko gomendioei eutsi zaie. Herritar guztientzako neurrien artean, ahal den guztietan barruko espazio itxietan egotea, ateak eta leihoak itxita edukitzea, aire zabaleko jarduera fisiko bizia saihestea eta etxebizitzen aireztapen luzea mugatzea daude, birzirkulazio bidezko klimatizazio-sistemak lehenetsiz.
Era berean, arreta berezia eskatu zaie talde zaurgarriei, hala nola arnasketako gaixotasunak edo gaixotasun kardiobaskularrak dituzten pertsonei, adingabeei, adinekoei eta haurdun dauden emakumeei. Izan ere, gertakariak irauten duen bitartean, saihestu egin beharko dute kanpoko airearekiko alferrikako esposizioak. Hezkuntza-zentroen, kirol-zentroen eta zentro soziosanitarioen kasuan, aire zabaleko jarduerak etetea gomendatzen da, eta adingabeak eta mendeko pertsonak aireztapen kontrolatua duten barnealdeetan egotea.
Eduardo Briones Muskizko alkateak, gainera, kalera ez irtetea eta haurrak eskolara ez eramatea gomendatu du bart Radio Euskadin.
Horren aurrean, Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzaren Osasun Publikoko zuzendariak, Radio Euskadin bertan, argitu du ez dagoela konfinamendurik eta herritarrak ez daudela arriskuan. Hori horrela, bizimodu normala egin daitekeela azpimarratu du, baina inguru horretan korrika egitera ateratzea bezalako jarduerak saihestuz.
Herrerok esan du oraingoz ez dutela kutsadurarekin lotutako osasun arazoen berririk izan.
Petronorrek ziurtatu du segurtasun-protokoloetan ezarritako neurri zuzentzaile guztiak aplikatzen ari dela intzidentzia kontrolatzeko eta isuriak ahalik eta azkarren murrizteko.
Petronorren izandako inzidentzia baten ondorioz, gasolina biltegiko erregai zati bat lurrundu egin da, eta horrek eragin du airea kutsatzea.
