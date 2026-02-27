El Gobierno Vasco ha informado de que los niveles de benceno detectados en el entorno de Muskiz tras la incidencia registrada en Petronor mantienen una tendencia descendente. Según el último seguimiento realizado por la Red de Calidad del Aire, las concentraciones se situaban a las 22:00 horas por debajo de los 2 microgramos por metro cúbico, valores significativamente inferiores a los que motivaron ayer la activación de recomendaciones preventivas.

No obstante, desde Salud Pública se insiste en mantener un enfoque de máxima precaución y continuar con la vigilancia continua ante posibles variaciones, especialmente teniendo en cuenta que el aumento de las temperaturas durante el día podría influir en los niveles registrados.

Hasta disponer de un nuevo análisis a las 9:00 horas, se mantienen activas las recomendaciones dirigidas a reducir la exposición. Entre las medidas para la población general figuran permanecer en espacios interiores cerrados siempre que sea posible, mantener puertas y ventanas cerradas, evitar la actividad física intensa al aire libre y limitar la ventilación prolongada de viviendas, priorizando sistemas de climatización en modo recirculación.

Asimismo, se pide especial prudencia a los grupos vulnerables, como personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, menores, personas mayores y mujeres embarazadas, que deberán evitar exposiciones innecesarias al aire exterior mientras dure el episodio. En el caso de centros educativos, deportivos y sociosanitarios, se recomienda suspender las actividades al aire libre y mantener a menores y personas dependientes en interiores con ventilación controlada.