Salud Pública afirma que se puede hacer vida normal en Muskiz, evitando actividades como el ejercicio físico

Los niveles de benceno han bajado considerablemente desde ayer, y aunque se mantienen las medidas de prevención, el Gobierno Vasco asegura que no hay riesgo para la población. A las 14:00 se dará a conocer un nuevo parte.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Muskizko bentzeno-mailak behera egin du, baina prebentzio-neurriak mantendu egin dira
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha informado de que los niveles de benceno detectados en el entorno de Muskiz tras la incidencia registrada en Petronor mantienen una tendencia descendente. Según el último seguimiento realizado por la Red de Calidad del Aire, las concentraciones se situaban a las 22:00 horas por debajo de los 2 microgramos por metro cúbico, valores significativamente inferiores a los que motivaron ayer la activación de recomendaciones preventivas.

No obstante, desde Salud Pública se insiste en mantener un enfoque de máxima precaución y continuar con la vigilancia continua ante posibles variaciones, especialmente teniendo en cuenta que el aumento de las temperaturas durante el día podría influir en los niveles registrados.

Hasta disponer de un nuevo análisis a las 9:00 horas, se mantienen activas las recomendaciones dirigidas a reducir la exposición. Entre las medidas para la población general figuran permanecer en espacios interiores cerrados siempre que sea posible, mantener puertas y ventanas cerradas, evitar la actividad física intensa al aire libre y limitar la ventilación prolongada de viviendas, priorizando sistemas de climatización en modo recirculación.

Asimismo, se pide especial prudencia a los grupos vulnerables, como personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, menores, personas mayores y mujeres embarazadas, que deberán evitar exposiciones innecesarias al aire exterior mientras dure el episodio. En el caso de centros educativos, deportivos y sociosanitarios, se recomienda suspender las actividades al aire libre y mantener a menores y personas dependientes en interiores con ventilación controlada.

 

18:00 - 20:00

Al respecto, el alcalde de Muskiz, Eduardo Briones, recomendó la pasada noche en Radio Euskadi no salir a la calle y no llevar a los niños a la escuela.

Por el contrario, en declaraciones también a Radio Euskadi, el director de Salud Pública del Gobierno Vasco, Guillermo Herrero, ha querido dejar claro que “no hay confinamiento, no hay riesgo para la población”. En ese sentido, ha añadido que se puede hacer “vida normal”, pero evitando “por ejemplo, hacer footing en esa zona”.

Herrero ha asegurado que por ahora no han tenido noticia de ninguna incidencia sanitaria relacionada con la contaminación. 

Petronor asegura que está aplicando todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos de seguridad para controlar la incidencia y reducir las emisiones con la máxima celeridad

La incidencia se ha producido en uno de sus tanques de gasolina. Como consecuencia de esta incidencia, parte de la gasolina se ha evaporado generando una emisión de su fracción volátil al aire.

Detectadas concentraciones elevadas de benceno en Muskiz tras una incidencia en Petronor
Petronor Muskiz Contaminación Sociedad

