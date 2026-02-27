Salud Pública afirma que se puede hacer vida normal en Muskiz, evitando actividades como el ejercicio físico
Los niveles de benceno han bajado considerablemente desde ayer, y aunque se mantienen las medidas de prevención, el Gobierno Vasco asegura que no hay riesgo para la población. A las 14:00 se dará a conocer un nuevo parte.
El Gobierno Vasco ha informado de que los niveles de benceno detectados en el entorno de Muskiz tras la incidencia registrada en Petronor mantienen una tendencia descendente. Según el último seguimiento realizado por la Red de Calidad del Aire, las concentraciones se situaban a las 22:00 horas por debajo de los 2 microgramos por metro cúbico, valores significativamente inferiores a los que motivaron ayer la activación de recomendaciones preventivas.
No obstante, desde Salud Pública se insiste en mantener un enfoque de máxima precaución y continuar con la vigilancia continua ante posibles variaciones, especialmente teniendo en cuenta que el aumento de las temperaturas durante el día podría influir en los niveles registrados.
Hasta disponer de un nuevo análisis a las 9:00 horas, se mantienen activas las recomendaciones dirigidas a reducir la exposición. Entre las medidas para la población general figuran permanecer en espacios interiores cerrados siempre que sea posible, mantener puertas y ventanas cerradas, evitar la actividad física intensa al aire libre y limitar la ventilación prolongada de viviendas, priorizando sistemas de climatización en modo recirculación.
Asimismo, se pide especial prudencia a los grupos vulnerables, como personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, menores, personas mayores y mujeres embarazadas, que deberán evitar exposiciones innecesarias al aire exterior mientras dure el episodio. En el caso de centros educativos, deportivos y sociosanitarios, se recomienda suspender las actividades al aire libre y mantener a menores y personas dependientes en interiores con ventilación controlada.
Al respecto, el alcalde de Muskiz, Eduardo Briones, recomendó la pasada noche en Radio Euskadi no salir a la calle y no llevar a los niños a la escuela.
Por el contrario, en declaraciones también a Radio Euskadi, el director de Salud Pública del Gobierno Vasco, Guillermo Herrero, ha querido dejar claro que “no hay confinamiento, no hay riesgo para la población”. En ese sentido, ha añadido que se puede hacer “vida normal”, pero evitando “por ejemplo, hacer footing en esa zona”.
Herrero ha asegurado que por ahora no han tenido noticia de ninguna incidencia sanitaria relacionada con la contaminación.
Petronor asegura que está aplicando todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos de seguridad para controlar la incidencia y reducir las emisiones con la máxima celeridad.
La incidencia se ha producido en uno de sus tanques de gasolina. Como consecuencia de esta incidencia, parte de la gasolina se ha evaporado generando una emisión de su fracción volátil al aire.
Te puede interesar
Retrasos en la línea C3 de Cercanías Bilbao por una incidencia en la señalización
La avería afecta al tramo comprendido entre Ollargan y Bidebieta-Basauri, lo que está provocando demoras en el servicio ferroviario.
Será noticia: Benceno en Muskiz, víspera de la gala de los Goya y declaración de Bill Clinton en el Congreso
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tras 2000 trasplantes hepáticos en 30 años, la CAV se sitúa a la cabeza a nivel mundial en este tipo de trasplantes
Tres décadas después del primer trasplante hepático en Euskadi, el Servicio Vasco de Salud ha realizado casi 2000 trasplantes, unos 75 al año, y está a la cabeza a nivel mundial con una tasa de 60 trasplantes por millón de habitantes, tres veces por encima de la media en el mundo occidental.
El Gobierno Vasco vinculará la financiación ordinaria de la EHU a su nivel de actividad
Universidad de calidad vinculada a la investigación en un contexto internacional y con compromiso social. Estas son las bases de la nueva Ley de Universidades que prepara el Gobierno Vasco. La idea es que el anteproyecto llegue al Parlamento Vasco para noviembre.
Condenado a 4 años y 6 meses de prisión por maltrato y tocamientos sexuales a una menor de 7 en Pamplona
La menor, nacida en 2015, "de manera habitual era golpeada por el acusado, quien, en algunas ocasiones, le pegaba con el cinturón, y en otras con las manos, y le sometía a castigos, poniéndola frente a la pared con los brazos levantados".
El movimiento feminista de Euskal Herria llega en dos plataformas al 8M
La creación de una nueva coordinadora abolicionista y la respuesta del movimiento feminista evidencian la profundización de las diferencias internas en torno a cuestiones como la prostitución o el colectivo trans.
Condenados a 14 años dos hombres por agredir sexualmente de forma simultánea a una chica en Bilbao
Los hombres de 23 y 22 años se aprovecharon del estado de embriaguez de la chica, a la que conocían de antes, y la agredieron en el piso de uno de ellos, en agosto de 2024. La audiencia considera que los condenados “trataron a la mujer como un mero objeto o muñeco, cosificándola hasta el grado máximo”.
Un accidente en el corredor del Txorierri provoca varios kilómetros de retenciones en sentido Bilbao
En el accidente, ocurrido a la altura de Lezama, se han visto implicados tres vehículos y ha habido un herido.
Será noticia: Papeles del 23F, antesala de los Goya y conflicto Cuba-EE. UU.
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.