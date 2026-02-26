Detectadas concentraciones elevadas de benceno en Muskiz tras una incidencia en Petronor

Una incidencia registrada este jueves en uno de los tanques de gasolina de la planta de Petronor en Muskiz (Bizkaia) ha provocado concentraciones de benceno en aire con un valor "significativamente elevado".



En una nota, el Gobierno Vasco ha informado de que los departamentos de Seguridad, Medio Ambiente y Salud están realizando una evaluación de la posible afección a la población a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de muestreos específicos en el entorno, y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones.



"Los resultados de este seguimiento muestran que los niveles están bajando progresiva y rápidamente tras la adopción de las medidas por parte de la empresa y cambios en condiciones meteorológicas. Los valores en San Julián a las 11:45 horas han sido de en torno a 5 µg/m³, que coincide con el valor límite normativo para promedio anual, y siguen en la tendencia descendente", dice la nota.

Los servicios técnicos de medio ambiente han realizado una inspección a la empresa y se ha observado que "está adoptando las medidas oportunas y recogiendo el material vertido", han indicado las mismas fuentes.



Asimismo, teniendo en cuenta que la incidencia ha sido puntual y de corta duración, con los niveles actuales "no se considera necesario adoptar medidas extraordinarias de protección de la salud por parte de la población general".