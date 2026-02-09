Lan-gatazka
Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerekin itxi du behin-behinean 2025eko ekitaldia

Negozio-zifrak % 13 egin zuen gora, baina batez besteko salmenta-prezio txikiaren ondorioz, konpainiaren zorra 263,2 milioi eurora igo da. Amurrion (Araba) eta Trapagaranen (Bizkaia) lantegiak dituen enpresak ohar baten bidez adierazi duenez, AEBetako jardueraren beherakadak eragindako kaltea zenbatzea falta zaie.

EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosek behin-behinean itxi du 2025eko ekitaldia, 71,3 milioi euroko galera garbiekin eta 22,8 milioi euroko ebitda negatiboarekin, konpainiak urteko emaitzak aurreratzean jakinarazi duenez.

Negozio-zifra 365,7 milioi eurora iritsi zen, hau da, % 13 igo zen 2024arekin alderatuta. Hala ere, batez besteko salmenta-prezio txikiagoak eragin negatiboa izan du errentagarritasunean. Bilakaera horren ondorioz, taldearen finantza-zor garbiak gora egin du azken urtean, 234,3 milioi eurotik 263,2 milioi eurora.

Enpresak adierazi duenez, aurkeztutako datuak behin-behinekoak dira; izan ere, Estatu Batuetan jardueraren beherakadak eragindako kaltea zenbatzeko dago oraindik, eta doikuntza horrek eragin nabarmena izango du emaitza garbian. Ez da aldaketa nabarmenik espero gainerako finantza-adierazleetan.

Igande honetan, 22:00etan, Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek 24 orduko lanuzteahasi dute. Astelehen honetan, Zuzendaritza bi lantegietako ordezkaritza sindikal batekin bildu da, eta iragarritako enplegu-erregulazioko espedienteak izango duen eragin zehatzaren berri emango du. Trapagarango lantegiak 300 langile ditu, eta 900 inguru Amurriokoak. 

Tubos Reunidoseko batzordeak enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uzteko eskatu du, eta "borroka" aktibatu du, ez baitu enplegua suntsitzea onartuko
Mikel Jauregiren arabera, Tubos Reunidoseko irteerak "bideragarria" izan behar du, eta ezin da "erreskate edo ostiko faltsuetatik pasatu aurrera"
