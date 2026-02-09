Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerekin itxi du behin-behinean 2025eko ekitaldia
Negozio-zifrak % 13 egin zuen gora, baina batez besteko salmenta-prezio txikiaren ondorioz, konpainiaren zorra 263,2 milioi eurora igo da. Amurrion (Araba) eta Trapagaranen (Bizkaia) lantegiak dituen enpresak ohar baten bidez adierazi duenez, AEBetako jardueraren beherakadak eragindako kaltea zenbatzea falta zaie.
Tubos Reunidosek behin-behinean itxi du 2025eko ekitaldia, 71,3 milioi euroko galera garbiekin eta 22,8 milioi euroko ebitda negatiboarekin, konpainiak urteko emaitzak aurreratzean jakinarazi duenez.
Negozio-zifra 365,7 milioi eurora iritsi zen, hau da, % 13 igo zen 2024arekin alderatuta. Hala ere, batez besteko salmenta-prezio txikiagoak eragin negatiboa izan du errentagarritasunean. Bilakaera horren ondorioz, taldearen finantza-zor garbiak gora egin du azken urtean, 234,3 milioi eurotik 263,2 milioi eurora.
Enpresak adierazi duenez, aurkeztutako datuak behin-behinekoak dira; izan ere, Estatu Batuetan jardueraren beherakadak eragindako kaltea zenbatzeko dago oraindik, eta doikuntza horrek eragin nabarmena izango du emaitza garbian. Ez da aldaketa nabarmenik espero gainerako finantza-adierazleetan.
Igande honetan, 22:00etan, Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek 24 orduko lanuzteahasi dute. Astelehen honetan, Zuzendaritza bi lantegietako ordezkaritza sindikal batekin bildu da, eta iragarritako enplegu-erregulazioko espedienteak izango duen eragin zehatzaren berri emango du. Trapagarango lantegiak 300 langile ditu, eta 900 inguru Amurriokoak.
Makinistek greba abiatu dute, tren zerbitzuaren krisiaren ostean
Jaurlaritzak % 50eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu puntako orduetan, eta % 25ekoak gainerako orduetan Bilboko eta Donostiako aldiriko bost lineetan, trenbide sektoreko sindikatuek otsailaren 9an, 10ean eta 11n deitutako hiru greba egunetarako.
Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek 24 orduko lanuzteari ekin diote, enplegu-erregulazio prozesuari aurre egiteko
Igandeko 22:00etan hasi da lanuztea. Astelehen honetan bilduko da zuzendaritza Amurrioko zein Trapagarango lantegietako ordezkaritza sindikalarekin, eta enplegu-erregulazioko txostenaren berri emango die. UGT beldur da kaleratzeak 130 baino gehiago izango ote diren.
Talgok 1.332 milioi euroko kontratua lortu du Saudi Arabian, abiadura handiko 20 tren egiteko
Jose Antonio Jainaga urtarrilean tren-konpainia horretako presidente izendatu zutenetik sinatutako lehen kontratu handia da. 20 tren horiek Talgok 2018an hornitu zituen 35 trenei gehitu behar zaizkie.
Ertzaintzaren lan eskaintzarako lehen probak atzerapenarekin hasi dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita
Aurreikusitakoa baino ordubete eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako; izan ere, hautagaien % 70 aurkeztu ohi dira, eta % 85etik gora bertaratu dira gaurkoan. Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei eman diete jada gertatutakoaren berri, baina Legebiltzarrean agerraldia eskatu du azalpenak emateko.
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte datorren asteko trenbideen sektoreko grebari begira
Trenbideko sindikatu nagusiek (CCOO, UGT eta makinisten Semaf) datorren asterako deitutako grebari eutsiko diote, otsailaren 9tik 11ra.
Metal Groupek enpresa-batzordeekin eta administratzailearekin aztertuko du konkurtsoaren eta lantegien itxieraren ondorengo egoera
COOOko iturriek adierazi dutenez, egoera zaila da, eta, gainera, zaila da lantegien jarraitutasuna bermatuko lukeen erosle bat aurkitzea.
Elkarrekin Podemosek zuzenketak aurkeztuko dizkio turismo-zergari "progresiboa eta udalerrien errealitatera egokitua" izan dadin
Miren Echeveste Elkarrekin Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan duenez, bere taldeak "jarrera ireki, arduratsu eta eraikitzailearekin" egingo dio aurre zerga honen negoziazioari, "aurreproiektua indartzeko eta herri eta hirietako bizitzarekin bateragarria den turismo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko".
Adegi: "Absentismoak gizarte osoaren kezka izan beharko luke, ez bakarrik enpresariena"
Jose Miguel Ayerza Adegiko zuzendari nagusiak positibotzat jo du Cebekek gai horretan neurriak hartzeko eskatu izana. "Eragile guztiok partekatu beharko genuke diagnostikoa, eta neurriak jarri beharko genituzke hori murriztu ahal izateko", gaineratu du.
Donostia da hiribururik garestiena: 6.107 euro metro karratuko
Donostia da, alde handiarekin, hiribururik garestiena, Madril, Bartzelona, Palma eta Bilboren aurretik, baina Gasteiz eta Iruñea ere Estatuko 10 hiri garestienen artean daude.