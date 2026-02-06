Enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uzteko eskatu du Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak, "borrokari" bidea irekita
Bere aldetik, Industria sailburu Mikel Jauregik esan du datorren otsailaren 13an Tubos Reunidoseko enpresa batzordearekin egingo duten bileran konponbideak bilatzen saiatuko direla, besteak beste, enplegu-erregulazioko espedientearen ondorioak "txikitzeko".
Amurrioko Tubos Reunidos enpresako langile batzordeak ostiral honetan eskatu du zuzendaritzak Arabako lantegi horretarako eta Trapagarango lantegirako proposatzen duen enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uztea. Gainera, borrokarako deia egin dute, ez baitute onartuko "inolako enplegu-suntsiketarik edo lan-eskubideen murrizketarik".
Horregatik, otsailaren 9rako eta 13rako aurreikusitako lanuzteez gain, ez dute baztertzen greba deitzea, zuzendaritzak bere horretan jarraitzen badu.
Batzordeko ordezkariek agerraldia egin dute Arabako lantegian, langileen babesarekin, enplegu-erregulazioko espedientearen iragarpenak eragindako egoeraz jarduteko.
"Kaleratzerik ez eta EEErik ez" irakur zitekeen agerraldian erakutsi duten pankartan. Bestalde, enpresa-batzordeak ohar bat irakurri du, espediente horri "erabateko gaitzespena" agertzeko, eta ohartarazi du ez dutela onartuko "inolako enplegu-suntsiketarik edo lan-eskubideen murrizketarik".
"Gure jarrera irmoa da. Ozen eta argi esan nahi dugu: ez dezatela euskal gizartea engainatu, ez Tubos Reunidosek, ez erakundeek, ez Eusko Jaurlaritzak. Izan ere, bideragarritasuna bermatzeko eta industria jarduerari eta enpleguari eusteko diru publiko asko, 100 milioi baino gehiago, jaso dituen enpresa bat da", azaldu dute.Langileen ordezkariek adierazi dutenez, Tubos Reunidosen egungo egoerak ez dio erantzuten "gerora sortutako zorrari, ezta aurreikusi ezin den bat-bateko krisi bati ere".
Batzordeko kideen iritzian, izugarrizko babes publikoa izan duten zenbait erabakiren ondorio da gaur egungo krisia.
Konponbideak bilatzeko asma erakutsi du Industria sailburuak
Industria sailburu Mikel Jauregik esan du datorren otsailaren 13an Tubos Reunidoseko enpresa batzordearekin egingo duten bileran konponbideak bilatzen saiatuko direla, besteak beste, enplegu-erregulazioko espedientearen ondorioak "txikitzeko".
