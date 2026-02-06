Conflicto laboral
El comité de Tubos Reunidos pide la retirada del ERE y activa "la lucha" porque no admitirá destrucción de empleo

Por su parte, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha indicado que, en la reunión que mantendrá el 13 de febrero con el comité de empresa de Tubos Reunidos, intentarán buscar soluciones a la "complicada" situación de la empresa.

Comité de Tubos Reunidos. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidoseko batzordeak enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uzteko eskatu du, eta "borroka" aktibatu du, ez baitu enplegua suntsitzea onartuko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio ha pedido este viernes la retira del ERE que la empresa plantea para esta planta alavesa y para la del Valle de Trapagaran y han llamado a activar la lucha porque no van a aceptar "ningún tipo de destrucción de empleo ni ningún recorte de derechos laborales".

Por ello, además de los paros previstos para el 9 y el 13 de febrero, no descartan convocar más huelgas si se mantiene el planteamiento del grupo.

Representantes del comité han comparecido este viernes en esta planta alavesa respaldados por la plantilla para analizar su situación tras el anuncio de Tubos Reunidos de presentar un ERE, cuyo detalle se ofrecerá este próximo lunes, día 9 de febrero.

Con una pancarta en la que se podía leer "No a los despidos y no al ERE", el comité de empresa ha dado lectura a un comunicado en el que ha expresado "de manera clara y rotunda" su "rechazo absoluto" al Expediente de Regulación de Empleo presentado por la empresa para estas dos plantas y ha advertido de que no van a aceptar "ningún tipo de destrucción de empleo ni ningún recorte de derechos laborales".

"Nuestra posición es firme. Queremos decirlo alto y claro: que no se engañe a la sociedad vasca. Ni Tubos Reunidos, ni las instituciones, ni el Gobierno Vasco. Porque estamos hablando de una empresa que ha recibido más de 100 millones de dinero público, tanto en ayudas directas como indirectas, con un objetivo muy concreto: garantizar la viabilidad de la empresa, el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo", han explicado.

Los representantes de los trabajadores han asegurado que la situación actual de Tubos Reunidos no responde "a una deuda sobrevenida ni a una crisis repentina e imprevisible".

A su juicio, es el resultado de una serie de decisiones empresariales "adoptadas bajo el paraguas de un apoyo público excepcional", acompañado "además de compromisos explícitos e implícitos de mantenimiento de la actividad industrial y del empleo".

Jauregi dice que intentarán "minimizar el impacto social del ajuste" 

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha indicado que, en la reunión que mantendrá el 13 de febrero con el comité de empresa de Tubos Reunidos, intentarán buscar soluciones a la "complicada" situación de la empresa, incluidas posibles medidas para "minimizar el impacto social de cualquier ajuste" y para garantizar el futuro industrial de dos plantas.


Valle de Trápaga Conflictos laborales Amurrio Economía

