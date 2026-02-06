El comité de Tubos Reunidos pide la retirada del ERE y activa "la lucha" porque no admitirá destrucción de empleo

El comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio ha pedido este viernes la retira del ERE que la empresa plantea para esta planta alavesa y para la del Valle de Trapagaran y han llamado a activar la lucha porque no van a aceptar "ningún tipo de destrucción de empleo ni ningún recorte de derechos laborales".



Por ello, además de los paros previstos para el 9 y el 13 de febrero, no descartan convocar más huelgas si se mantiene el planteamiento del grupo.



Representantes del comité han comparecido este viernes en esta planta alavesa respaldados por la plantilla para analizar su situación tras el anuncio de Tubos Reunidos de presentar un ERE, cuyo detalle se ofrecerá este próximo lunes, día 9 de febrero.



Con una pancarta en la que se podía leer "No a los despidos y no al ERE", el comité de empresa ha dado lectura a un comunicado en el que ha expresado "de manera clara y rotunda" su "rechazo absoluto" al Expediente de Regulación de Empleo presentado por la empresa para estas dos plantas y ha advertido de que no van a aceptar "ningún tipo de destrucción de empleo ni ningún recorte de derechos laborales".



"Nuestra posición es firme. Queremos decirlo alto y claro: que no se engañe a la sociedad vasca. Ni Tubos Reunidos, ni las instituciones, ni el Gobierno Vasco. Porque estamos hablando de una empresa que ha recibido más de 100 millones de dinero público, tanto en ayudas directas como indirectas, con un objetivo muy concreto: garantizar la viabilidad de la empresa, el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo", han explicado.



Los representantes de los trabajadores han asegurado que la situación actual de Tubos Reunidos no responde "a una deuda sobrevenida ni a una crisis repentina e imprevisible".



A su juicio, es el resultado de una serie de decisiones empresariales "adoptadas bajo el paraguas de un apoyo público excepcional", acompañado "además de compromisos explícitos e implícitos de mantenimiento de la actividad industrial y del empleo".

