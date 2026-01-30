Tubos Reunidos planteará un ERE para las plantas de Amurrio y Valle de Trápaga
Tubos Reunidos cerró el primer semestre de 2025 con unas pérdidas de 28,4 millones de euros, como consecuencia de la política arancelaria. La compañía, aplicó un ERTE en su planta de Amurrio (Álava) desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.
Tubos Reunidos ha convocado a los comités de empresa de las plantas de Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia) a una reunión, el próximo 9 de febrero, en las instalaciones de la planta alavesa, para "presentar y explicar las medidas del Plan de Viabilidad que afectarán a cada una de las plantas" y que incluyen la realización de un ERE conforme al Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
Así lo ha transmitido la dirección del grupo alavés tanto en una carta enviada a los comités de empresa como a través de una comunicación remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En ambos escritos, la empresa ha trasladado que en dicho encuentro va a "explicar de forma clara, directa y transparente las medidas recogidas en el Plan de Viabilidad "ante la compleja situación económica y el contexto internacional actual de los mercados".
Según han explicado, "dichas medidas buscan la viabilidad y mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible, e incluyen la realización de un ERE.
Precisamente este pasado jueves el Consejo de Administración de Tubos Reunidos nombró a Joaquín Fernández de Piérola presidente no ejecutivo de la compañía, tras la dimisión de Josu Calvo, que ocupaba este puesto.
Tubos Reunidos cerró el primer semestre de 2025 con unas pérdidas de 28,4 millones de euros, como consecuencia de la política arancelaria. La compañía, aplicó un ERTE en su planta de Amurrio (Álava) desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.
Te puede interesar
El Gobierno español y los sindicatos CC. OO. y UGT acuerdan subir el SMI un 3,1 % en 2026
Las patronales CEOE y Cepyme no se han sumado a este pacto tras semanas de negociación. El SMI subirá hasta los 1221 euros mensuales por catorce pagas (518 euros más al año), con efectos retroactivos desde el 1 de enero y sin tributación en el IRPF.
Tractoradas y protestas agrarias recorren Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona contra el acuerdo de la UE con Mercosur
En Bilbao se han concentrado en la explanada de San Mamés a partir de las 10:00 horas, en Vitoria-Gasteiz han salido a las 10:30 horas desde la sede del Gobierno Vasco y en Pamplona realizarán una manifestación a las 17:00 horas desde la plaza de Baluarte.
José Antonio Jainaga, nuevo presidente de Talgo tras relevar a Carlos Palacio
El empresario era consejero de la compañía con sede en Álava desde que el consorcio vasco se hiciera con ella.
Bilbobus actualizará sus tarifas a partir del 1 de febrero y cada viaje con Barik costará 0,73 euros
Con la entrada en vigor de los nuevos precios, el billete ocasional sin tarjeta pasará de 1,50 euros a 1,70 euros.
LAB llama a la huelga en los comedores escolares públicos de la CAV para los días 24, 25 y 26 de febrero
Como sindicato mayoritario en este convenio, LAB ha hecho un llamamiento al resto de sindicatos para que se sumen a las movilizaciones.
El alquiler baja un 8,6 % en los municipios navarros declarados como zona tensionada
La regulación reduce el precio medio de 849 a 775 euros sin impacto en la oferta, que se mantiene estable.
Los pensionistas exigen ante las sedes del PP que las pensiones no sean "moneda de cambio" partidista
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado concentraciones en las capitales de Hegoalde para expresar su "indignación" por el rechazo de "las derechas y las ultraderechas de PP, Vox, Junts y UPN" al decreto de revalorización de las pensiones, con su voto en contra el pasado martes en el Congreso al real decreto ley que, entre otras cosas, recogía la subida de las pensiones para este año.
La siniestralidad laboral baja un 6,4 % en Euskadi en 2025, pero aumenta el número de accidentes mortales
Durante el pasado año, se registraron 36 011 accidentes, casi 2500 menos que en 2024, pero 30 de ellos terminaron en la muerte del trabajador o trabajadora (27 personas fallecidas el año anterior).
Taxistas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se movilizarán el 4 de febrero contra los "abusos" de las plataformas VTC
La Federación Vasca del Taxi reclama a las instituciones inspecciones para vehículos VTC, como Uber o Cabify, como las que pasan en el sector del taxi.