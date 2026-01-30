Tubos Reunidos planteará un ERE para las plantas de Amurrio y Valle de Trápaga

Tubos Reunidos ha convocado a los comités de empresa de las plantas de Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia) a una reunión, el próximo 9 de febrero, en las instalaciones de la planta alavesa, para "presentar y explicar las medidas del Plan de Viabilidad que afectarán a cada una de las plantas" y que incluyen la realización de un ERE conforme al Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.



Así lo ha transmitido la dirección del grupo alavés tanto en una carta enviada a los comités de empresa como a través de una comunicación remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



En ambos escritos, la empresa ha trasladado que en dicho encuentro va a "explicar de forma clara, directa y transparente las medidas recogidas en el Plan de Viabilidad "ante la compleja situación económica y el contexto internacional actual de los mercados".



Según han explicado, "dichas medidas buscan la viabilidad y mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible, e incluyen la realización de un ERE.



Precisamente este pasado jueves el Consejo de Administración de Tubos Reunidos nombró a Joaquín Fernández de Piérola presidente no ejecutivo de la compañía, tras la dimisión de Josu Calvo, que ocupaba este puesto.

Tubos Reunidos cerró el primer semestre de 2025 con unas pérdidas de 28,4 millones de euros, como consecuencia de la política arancelaria. La compañía, aplicó un ERTE en su planta de Amurrio (Álava) desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.