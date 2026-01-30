Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatuko du Amurrio eta Trapagarango lantegietan
2025eko lehen seihilekoa 28,4 milioi euroko galerekin itxi zuen Tubos Reunidosek, muga-zergen politika tarteko. Ondorioz, 2025eko irailaren 1etik 2026ko otsailaren 2026ra aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea ezarri zuen Amurrioko lantegian.
Tubos Reunidosek bilera batera deitu ditu datorren otsailaren 9an Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) lantegietako enpresa batzordeak, "Bideragarritasun Planaren neurriak aurkeztu eta azaltzeko". Plan horrek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatzen du, besteak beste, urriaren 29ko 1483/2012 Errege Dekretuari jarraikiz.
Ohar baten bidez eman du horren berri enpresak. Idatzi horretan, adierazi dute otsailaren 9ko batzarraren asmoa dela "modu argian, zuzenean eta gardenean Bideragarritasun Planean jasotako neurriak ezagutaraztea", kontuan izanda enpresak bizi duen egoera ekonomiko kaskarra eta merkatuen nazioarteko egoera.
Azaldu dutenez, "neurri horiekin bideragarri egin nahi dute enpresaren jarduna, ahalik eta ondorio gutxien eraginda".
Ostegunean bertan, Tubos Reunidosen Administrazio Kontseiluak Joaquin Fernandez de Pierola izendatu zuen konpainiako presidente ez exekutibo, Josu Calvok dimisioa eman ostean.
