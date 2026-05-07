IKERKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Duranako Ikasbidea Ikastolako ikasbidaia bat ikertzen ari dira, adingabeei droga hornitu zietelakoan

EITBk jakin ahal izan duenez, Mediterraneoan barrena gurutzaontzi batean bidaiatu zuten gazteek, eta barkutik bertatik gazteek familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak. Uste dute hainbat neskei edarira substantziaren bat bota zietela. 

Duranako Ikasbidea ikastetxea. Argakia: Eusko Jaurlaritza
author image

EITB

Azken eguneratzea

Duranako Ikasbidea ikastolako DBH4ko ikasleen kurtso amaierako ikasbidaiaren gaineko ikerketa ireki dute Ertzaintzak eta Guardia Zibilak, bidaia horretan adingabeei drogas hornitu zietelakoan. 

EITBk jakin ahal izan duenez, Mediterraneoan barrena gurutzaontzi batean bidaiatu zuten gazteek, eta barkutik bertatik gazteek familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak. 

Itxura denez, bidaian zehar 20-25 urteko bikote batekin egon ziren harremanetan ikasleak, eta uste dute hainbat neskei edarira estupefazienteren bat bota zietela. 

Horren aurrean, bidaia antolatu duen agentziak Guardia Zibilari abixua pasa zion eta ikerketa abian jarri zuten; lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira. Gutxienez, bi salaketa daude Ertzaintzan jarrita, eta beste bi, Guardia Zibilaren aurrean. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak gogoratu du bidaia pribatua dela, gurasoen ekimenez antolatutakoa. Azken horiek antolatzen ari dira, zein urrats eman erabakitzeko.

Itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara. 

Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X