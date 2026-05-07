Albiste izango dira: hantabirusaren azken ordua, Tubos Reunidosko langileen batzarra eta Gabonetako Loteriaren Igorreko auzia

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SCHIPHOL (Netherlands), 06/05/2026.- Ambulances arrive at Schiphol-East airport for three medical evacuees from the cruise ship MV Hondius in Schiphol, Netherlands, 06 May 2026. According to the World Health Organization (WHO), three suspected hantavirus case patients have been evacuated from the ship, anchored off the coast of Praia in Cape Verde, and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with WHO. (Cabo Verde, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/JEFFREY GROENEWEG

Herbehereetako anbulantzia bat, gurutzaontziko gaixo baten zain. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 7an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-Hantabirusaren azken ordua: hantabirusaren agerraldia izan den gurutzontzia Teneriferako bidean da, eta larunbatean iristea espero da. Apirilaren 22an Santa Helena uhartean lehorreratu ziren 23 bidaiariren osasun-egoera aztertzen dabil MOE, inolako osasun-kontrolik eta berrogeialdirik egin ez zelako. 

-Tubos Reunidosko langileen batzarra: langile-batzordea erabat zatituta dago. Langileen sektore kritikoak batzarra deitu du, gehiengo sindikalak, ordea, elkarretaratzea deitu du. Greba mugagabearekin jarraitu ala ez bozkatuko da batzar horretan.

-Gabonetako Loteriaren Igorreko auzian, salaketak: dagoeneko 79 lagunek jarri dute salaketa Ertzaintzan, Arratiko Zekorrak errugbi taldearen loteria-txartel sarituengatik. Klubak aitortu du behar baino 225 gehiago saldu zituela, eta, beraz, 80 bat lagunek ezin izan dutela saria kobratu. 

Eguneko Titularrak Hantabirusa Gabonetako Loteria Igorre Industria Gizartea

