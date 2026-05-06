Hantabirusak kaltetutako 'MV Hondius' gurutzaontzia larunbatean porturatuko da Kanarietan
Ontzian doazen 14 espainiarrak Madrilgo ospitale batera eramango dituzte, osasun-azterketa egitera. Oraingoz, inork ez du hantabirus gaitzaren sintomarik.
Espainiako Gobernuak baieztatu du hantabirus gaitzaren agerraldi batek kaltetutako MV Hondius gurutzaontzia hiru egun barru porturatuko dela Granadillan (Tenerife), eta bertan doazen 14 espainiarrak Madrilgo Gomez Ulla Ospitale Militarrera eramango dituztela, lehen osasun-azterketa egitera. Gainerako bidaiariak euren herrialdeetara eramango dituzte.
Monica Garcia eta Fernando Grande-Marlaska Osasun eta Barne ministroek, hurrenez hurren, agerraldia egin dute, egoeraren berri emateko. Azaldu dutenez, Munduko Osasun Erakundeak ontzia Kanarietan lehorreratzeko egindako eskaera onartu ondoren, jarraibideak eta protokoloa adostu dituzte goizean Moncloan egindako bileran. Nazioarteko zuzenbidea betetzea eta laguntza humanitarioa eskaintzea "betebeharra" dela esan dute bi buruzagiek.
Marlaskak zehaztu du barkuan dauden 14 bidaiari espainiarrek, oraingoz, ez dutela hantabirus gaitzaren sintomarik, eta larunbatean bertan Madrilgo ospitale militar batera eramango dituztela, "behar diren osasun azterketak" egitera. "Egoera kontrolpean dago", esan du.
Halaber, ziurtatu du "segurtasun neurri guztiak" hartuko dituztela, gaitza zabaldu ez dadin. Granadillakoa "aktibitate oso gutxiko portua" dela ere azaldu du, transmisiorako arriskua oso txikia dela aditzera emateko.
Ildo beretik, Garciak ere adierazi du bidaiari guztiak segurtasunez lekualdatzeko, osasun neurrien protokolo zorrotza ezarriko dela. Haren hitzetan, lehentasuna "krisiari behar bezala" erantzutea da, eta bidaiari guztiak ongi daudela bermatzea.
Gurutzaontzia Argentinatik abiatu zen, 150 bidaiari ingururekin, eta, gutxienez, 41 hantabirus kasu atzeman dira ontzian. Lehen hipotesien arabera, litekeena da kutsaturiko bidaiariak ontziratu baino lehen infektatu izana. Orain arte, hiru pertsona hil dira, gaitzaren ondorioz.
Zure interesekoa izan daiteke
Lau kilometrorainoko auto-ilarak N-1 errepidean, Villabona parean bi kamioik izandako istripuaren ondorioz
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istripua Gasteizerako noranzkoan gertatu da. Errei bat itxita dago, eta auto-ilarak A-15 autobidean ere ari dira arazoak sortzen.
Loteria txartelak kontratuak al dira? Abokatu batek argituko digu
Arratiko Zekorrak errugbi taldeak aitortu duenez, Gabonetako Loterian behar baino 225 txartel gehiago saldu zituen, eta, beraz, 80 bat lagunek ezin izan dute saria jaso. Txartel bakoitzari 10.000 euro dagozkio, 2,2 milioi euro inguru dira guztira. Dagoeneko 21 salaketa daude. Abokatu batek argitu duenez, klubak erantzukizun zibila izan dezake, eta baita penala ere.
Hantabirusa duten hiru bidaiari ebakuatu dituztela eta Herbehereetara bidean direla baieztatu du MOEk
Ontziko medikua ez dute azkenean Kanarietara eramango, bere osasunak hobera egin baitu. Munduko Osasun Erakundearen zuzendari nagusiak azpimarratu duenez, osasun publikorako arrisku orokorrak "txikia izaten jarraitzen du".
Gizakien artean kutsa daitekeen andui batekoa da gurutzaontziko hantabirus agerraldia
MV Hondius ontzian izandako agerraldiak hiru heriotza eragin ditu, eta MOErekin lankidetzan ari den laborategi baten arabera, Andes anduiari dagokio.
Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, lagun bati: "Ederra egin dut"
Prozesu judizialak aurrera egin du, eta akusatuak krimenaren ondorengo orduetan zer egin zuen agerian geratu da: Valentziara ihes egin nahi izan zuela zehaztu dute.
Clavijok ez du nahi hantabirusak kutsatutako gurutzaontziak Kanarietan geldialdia egitea, eta Sanchezekin premiazko bilera bat egitea eskatu du
Kanarietako presidenteak zalantzan jarri du Espainiako Gobernuak ontzia Kanarietan amarratzeko hartutako erabakia, eta eskatu du kasuaren osasun-kudeaketako protokolo-aldaketari buruz azalpenak eman ditzala berehala.
19 urteko kartzela zigorra ezarri diote Jerome Verin boxeolari ohiari, Eric Courdy hiltzeagatik
2024ko uztailaren 11n, eztabaida baten ostean, Jerome Verinek eraso egin zion Eric Courdyri autobus geltoki batean, eta sei egun koma egon eta gero hil zen.
Gutxienez 21 lagunek salaketa jarri dute Arratiko Zekorrak errugbi taldeak saldutako loteria txartelen auzian
Behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du Arratiko Zekorrak errugbi taldeak eta, horren ondorioz, 80 bat lagunek ezin izan dute saria kobratu: 10.000 euro partizipazioko; 2,2 milioi euro inguru, guztira.
Bi ibilgailuk istripua izan dute Erandion, eta auto-ilarak daude BI-30 errepidean, Txorierriko igarobidean,
Ezbeharra 12. kilometroaren parean gertatu da, eta zirkulazioa murriztu behar izan dute Galdakaorako noranzkoan.