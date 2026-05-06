Hantabirusak kaltetutako 'MV Hondius' gurutzaontzia larunbatean porturatuko da Kanarietan

Ontzian doazen 14 espainiarrak Madrilgo ospitale batera eramango dituzte, osasun-azterketa egitera. Oraingoz, inork ez du hantabirus gaitzaren sintomarik.

Monica Garcia eta Fernando Grande-Marlaska, gaur, prentsaurrekoan. Argazkia: Europa Press

Espainiako Gobernuak baieztatu du hantabirus gaitzaren agerraldi batek kaltetutako MV Hondius gurutzaontzia hiru egun barru porturatuko dela Granadillan (Tenerife), eta bertan doazen 14 espainiarrak Madrilgo Gomez Ulla Ospitale Militarrera eramango dituztela, lehen osasun-azterketa egitera. Gainerako bidaiariak euren herrialdeetara eramango dituzte. 

Monica Garcia eta Fernando Grande-Marlaska Osasun eta Barne ministroek, hurrenez hurren, agerraldia egin dute, egoeraren berri emateko. Azaldu dutenez, Munduko Osasun Erakundeak ontzia Kanarietan lehorreratzeko egindako eskaera onartu ondoren,  jarraibideak eta protokoloa adostu dituzte goizean Moncloan egindako bileran. Nazioarteko zuzenbidea betetzea eta laguntza humanitarioa eskaintzea "betebeharra" dela esan dute bi buruzagiek. 

Marlaskak zehaztu du barkuan dauden 14 bidaiari espainiarrek, oraingoz, ez dutela hantabirus gaitzaren sintomarik, eta larunbatean bertan Madrilgo ospitale militar batera eramango dituztela, "behar diren osasun azterketak" egitera. "Egoera kontrolpean dago", esan du.

Halaber, ziurtatu du "segurtasun neurri guztiak" hartuko dituztela, gaitza zabaldu ez dadin. Granadillakoa "aktibitate oso gutxiko portua" dela ere azaldu du, transmisiorako arriskua oso txikia dela aditzera emateko. 

Ildo beretik, Garciak ere adierazi du bidaiari guztiak segurtasunez lekualdatzeko, osasun neurrien protokolo zorrotza ezarriko dela. Haren hitzetan, lehentasuna "krisiari behar bezala" erantzutea da, eta bidaiari guztiak ongi daudela bermatzea. 

Gurutzaontzia Argentinatik abiatu zen, 150 bidaiari ingururekin, eta, gutxienez, 41 hantabirus kasu atzeman dira ontzian. Lehen hipotesien arabera, litekeena da kutsaturiko bidaiariak ontziratu baino lehen infektatu izana. Orain arte, hiru pertsona hil dira, gaitzaren ondorioz. 

