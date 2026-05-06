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El crucero 'MV Hondius' arribará el sábado en Canarias y los 14 españoles a bordo serán examinados en Madrid

Todos los pasajeros del buque afectado por hantavirus a día de hoy están asintomáticos, después de que las tres personas que presentaban síntomas hayan sido evacuadas del crucero para ser trasladadas a Países Bajos.
monica garcia fernando grande marlaska

Mónica Garcia y Fernando Grande-Marlaska, hoy, en rueda de prensa. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Hantabirusak kaltetutako 'MV Hondius' gurutzaontzia larunbatean porturatuko da Kanarietan
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EITB

Última actualización

El Gobierno de España ha confirmado que el barco MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, arribará en el plazo de tres días en el puerto secundario de Granadilla, a diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife, y que los 14 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. El resto de los pasajeros serán evacuados a sus países de origen.

Los detalles los ha dado en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que han explicado que atenderán a la petición de la Organización Mundial de Salud (OMS) de asistencia en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario.

Marlaska ha asegurado que la situación está "controlada" y que los 14 españoles, todos asintomáticos, serán trasladados hasta la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, "donde permanecerán atendidos y examinados".

El Ejecutivo español ha dicho también que garantizará "todas las medidas de seguridad" para impedir la transmisión del hantavirus desde el atraque del barco en el puerto canario de Granadilla, del que ha dicho que tiene "muy poca actividad por ser un puerto secundario a diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife".

"Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida", ha señalado García, que ha priorizado la "atención a la crisis".

La OMS ha confirmado este miércoles la existencia de un octavo caso en el brote que se ha producido a bordo del MV Hondius y ha afirmado que la cepa de los Andes, transmisible entre humanos, es la causante de las infecciones. El último caso confirmado es el de un ciudadano suizo que desembarcó junto a su mujer antes de que se conociera la existencia del brote y que está siendo tratado en Zúrich. 

 

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