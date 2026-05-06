¿Una participación de lotería vendida de más por error es un contrato vinculante? Un abogado nos lo aclara

El club de rugby Arratiko Zekorrak ha reconocido que vendió 225 participaciones más de las debidas de la Lotería de Navidad, por lo que hay unas 80 personas que aún no han podido cobrar su premio, 10 000 euros por participación (unos 2,2 millones de euros en total). Ya hay 21 denuncias. Un abogado detalla que el club podría tener responsabilidad civil e incluso civil.