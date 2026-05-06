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¿Una participación de lotería vendida de más por error es un contrato vinculante? Un abogado nos lo aclara

IGORRE (BIZKAIA), 22/12/2025.- El número 90.693, agraciado con el tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, ha sido vendido en la administración de la calle Lehendakari Aguirre de Igorre (Bizkaia), que tenía consignadas 48 series y tres décimos que supondrían más de 24 millones de euros. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Akatsez soberan saldutako loteria-partaidetza bat kontratu loteslea al da? Abokatu batek argitu digu
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EITB

Última actualización

El club de rugby Arratiko Zekorrak ha reconocido que vendió 225 participaciones más de las debidas de la Lotería de Navidad, por lo que hay unas 80 personas que aún no han podido cobrar su premio, 10 000 euros por participación (unos 2,2 millones de euros en total). Ya hay 21 denuncias. Un abogado detalla que el club podría tener responsabilidad civil e incluso civil.

El club de rugby Arratiko Zekorrak reconoce que vendió más boletos de Lotería de Navidad de lo debido
Lotería de Navidad Igorre Sociedad

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