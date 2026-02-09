Tubos Reunidos cierra provisionalmente el ejercicio 2025 con pérdidas de 71,3 millones de euros

Tubos Reunidos ha cerrado provisionalmente el ejercicio 2025 con unas pérdidas netas de 71,3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones de euros, según ha comunicado la compañía en el adelanto de sus resultados anuales.

La cifra de negocio alcanzó los 365,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 13 % respecto a 2024. No obstante, el menor precio medio de venta ha tenido un impacto negativo en la rentabilidad. Como consecuencia de esta evolución, la deuda financiera neta del grupo ha aumentado durante el último año desde los 234,3 millones de euros hasta los 263,2 millones de euros.

La empresa ha señalado que los datos presentados son preliminares, ya que aún está pendiente de incluir el importe correspondiente al deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en Estados Unidos, un ajuste que previsiblemente tendrá un impacto significativo en el resultado neto. No se esperan variaciones relevantes en el resto de los indicadores financieros.

Este domingo a las 22:00 horas, la plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio ha comenzado un paro de 24 horas. Este lunes, la Dirección se reúne con una representación sindical de ambas factorías y dará a conocer el impacto concreto que tendrá el ERE anunciado. La planta de Trapagaran tiene 300 empleados/as, y unos 900 la de Amurrio.