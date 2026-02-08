La huelga de Tubos Reunidos en Amurrio empieza esta noche, a la espera de conocer el ERE

La huelga de Tubos Reunidos en Amurrio empieza a las diez de esta noche, cuando entra el turno nocturno, mientras las plantillas de la fábrica alavesa y la de Trapagaran (que no ha convocado paros) contienen este domingo la respiración a la espera de conocer mañana lunes el número de afectados por el ERE.

Será este lunes cuando la dirección se reúna con una representación sindical de ambas factorías y dé a conocer el impacto concreto que tendrá el ERE anunciado por Tubos Reunidos en sus plantas de Trapagaran (Bizkaia), con unos 300 empleados, y Amurrio (Álava) con unos 900 operarios-.

A la espera de conocer la cifra del despido colectivo propuesto, el comité de Amurrio, la planta principal del grupo, ha convocado dos días de paro de 24 horas en la fábrica, mañana día 9 y el 13 de febrero -cuando se reunirán en Vitoria con las instituciones- en rechazo a los despidos previstos.

El paro comenzará en realidad esta noche, a las 22:00 horas, cuando entre el turno nocturno. A las siete de la mañana del lunes está convocada una concentración de la plantilla en el puente de entrada a la fábrica, mientras que la reunión con la dirección será a partir de las diez de la mañana.

La delegación sindical unitaria de ambas plantas que va a componer la mesa negociadora del ERE estará integrada por ocho delegados sindicales de la planta alavesa y cinco de la vizcaína.

ELA encabezará la representación sindical, con cinco miembros; seguido de UGT, con tres; LAB y CCOO, con dos cada uno; y ESK, con uno.

Tubos Reunidos ha justificado el ERE tras haber perdido su principal mercado, el estadounidense, por los aranceles de Trump al acero, elevados al 50 % desde junio, en un momento en el que la firma arrastra una deuda de casi 250 millones, cuando su valor actual en bolsa es de 44 millones.

Los sindicatos han rechazado ya la presentación del ERE por entender que se trata de una situación coyuntural y debida a la mala gestión, que no debe pagar la plantilla.