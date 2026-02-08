LAN-GATAZKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tubos Reunidosen greba gaur gauean hasiko da Amurrion, erregulazio txostenaren zain

Astelehen honetan bilduko da zuzendaritza bi lantegietako ordezkaritza sindikalarekin, eta enplegu-erregulazioko txostenaren berri emango dio.

tubos-reunidos
Tubos Reunidos. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Amurrioko (Araba) Tubos Reunidoseko langileek greba hasiko dute gaur gauean, gaueko txandan, bihar, astelehena, zuzendaritzak enplegu-erregulazioko txostenaren xehetasunak eman baino ordu batzuk lehenago. Lanuzteak Arabako lantegiari soilik eragingo dio, Trapagaranen (Bizkaia) ez baitute deialdirik egin.

Astelehen honetan bilduko da zuzendaritza bi lantegietako ordezkaritza sindikalarekin, eta Tubos Reunidosek Trapagarango (300 langile) eta Amurrioko (900 langile) lantegietan iragarritako enplegu-erregulazioko espedienteak izango duen eragin zehatzaren berri emango du.

Proposatutako kaleratze kolektiboaren zenbatekoa jakin arte, Amurrioko batzordeak, taldearen lantegi nagusiak, 24 orduko bi lanuzte deitu ditu, astelehen honetan, hilak 9, eta otsailaren 13an (orduan bilduko dira Gasteizen erakundeekin).

Lanuztea gaur gauean hasiko da, 22:00etan, gaueko txandan. Astelehenean, goizeko zazpietan, langileek elkarretaratzea egingo dute lantegiaren sarrerako zubian, eta zuzendaritzarekin goizeko hamarretan bilduko dira.

Enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazio-mahaia osatuko duten bi lantegietako ordezkaritza sindikal bateratua Arabako lantegiko zortzi delegatu sindikalek eta Bizkaiko lantegiko bostek osatuko dute. ELAk bost kide izango ditu; UGTk hiru; LABek eta CCOOk bina; eta ESK-k bat.

Tubos Reunidosek erregulazioa argudiatzeko esan du AEBko merkatua, bere merkatu nagusia, galdu egin duela Trumpek altzairuari ezarritako muga-zergengatik.

Sindikatuek ukatu egiten dute hori, egoera koiunturala dela uste dutelako, kudeaketa txarraren ondorioz iritsi dena.

Tubos Reunidoseko batzordeak enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uzteko eskatu du, eta "borroka" aktibatu du, ez baitu enplegua suntsitzea onartuko
Tubos Reunidos: Trumpen muga-zergak, krisiaren eztandaren gakoak
Lan gatazkak Amurrio Trapagaran Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

BARAKALDO (BIKZAIA), 07/02/2026.- Aspirantes de la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza, antes de entrar a la primera prueba, este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ertzaintzaren lan eskaintzarako lehen probak atzerapenarekin hasi dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita

Aurreikusitakoa baino ordubete eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako; izan ere, hautagaien % 70 aurkeztu ohi dira, eta % 85etik gora bertaratu dira gaurkoan. Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei eman diete jada gertatutakoaren berri, baina Legebiltzarrean agerraldia eskatu du azalpenak emateko.

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, con cargos y representantes de su partido.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elkarrekin Podemosek zuzenketak aurkeztuko dizkio turismo-zergari "progresiboa eta udalerrien errealitatera egokitua" izan dadin

Miren Echeveste Elkarrekin Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan duenez, bere taldeak "jarrera ireki, arduratsu eta eraikitzailearekin" egingo dio aurre zerga honen negoziazioari, "aurreproiektua indartzeko eta herri eta hirietako bizitzarekin bateragarria den turismo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X