Tubos Reunidosen greba gaur gauean hasiko da Amurrion, erregulazio txostenaren zain
Astelehen honetan bilduko da zuzendaritza bi lantegietako ordezkaritza sindikalarekin, eta enplegu-erregulazioko txostenaren berri emango dio.
Amurrioko (Araba) Tubos Reunidoseko langileek greba hasiko dute gaur gauean, gaueko txandan, bihar, astelehena, zuzendaritzak enplegu-erregulazioko txostenaren xehetasunak eman baino ordu batzuk lehenago. Lanuzteak Arabako lantegiari soilik eragingo dio, Trapagaranen (Bizkaia) ez baitute deialdirik egin.
Astelehen honetan bilduko da zuzendaritza bi lantegietako ordezkaritza sindikalarekin, eta Tubos Reunidosek Trapagarango (300 langile) eta Amurrioko (900 langile) lantegietan iragarritako enplegu-erregulazioko espedienteak izango duen eragin zehatzaren berri emango du.
Proposatutako kaleratze kolektiboaren zenbatekoa jakin arte, Amurrioko batzordeak, taldearen lantegi nagusiak, 24 orduko bi lanuzte deitu ditu, astelehen honetan, hilak 9, eta otsailaren 13an (orduan bilduko dira Gasteizen erakundeekin).
Lanuztea gaur gauean hasiko da, 22:00etan, gaueko txandan. Astelehenean, goizeko zazpietan, langileek elkarretaratzea egingo dute lantegiaren sarrerako zubian, eta zuzendaritzarekin goizeko hamarretan bilduko dira.
Enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazio-mahaia osatuko duten bi lantegietako ordezkaritza sindikal bateratua Arabako lantegiko zortzi delegatu sindikalek eta Bizkaiko lantegiko bostek osatuko dute. ELAk bost kide izango ditu; UGTk hiru; LABek eta CCOOk bina; eta ESK-k bat.
Tubos Reunidosek erregulazioa argudiatzeko esan du AEBko merkatua, bere merkatu nagusia, galdu egin duela Trumpek altzairuari ezarritako muga-zergengatik.
Sindikatuek ukatu egiten dute hori, egoera koiunturala dela uste dutelako, kudeaketa txarraren ondorioz iritsi dena.
Zure interesekoa izan daiteke
Makinistek greba abiatuko dute, tren zerbitzuaren krisiaren ostean
Sindikatu nagusiek (CCOO, UGT eta Semaf) otsailaren 9ko, 10eko eta 11ko greba deialdiari eustea erabaki dute, Oscar Puente Garraio ministroarekin akordiorik lortu ez dutela ikusita.
Ertzaintzaren lan eskaintzarako lehen probak atzerapenarekin hasi dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita
Aurreikusitakoa baino ordubete eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako; izan ere, hautagaien % 70 aurkeztu ohi dira, eta % 85etik gora bertaratu dira gaurkoan. Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei eman diete jada gertatutakoaren berri, baina Legebiltzarrean agerraldia eskatu du azalpenak emateko.
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte datorren asteko trenbideen sektoreko grebari begira
Trenbideko sindikatu nagusiek (CCOO, UGT eta makinisten Semaf) datorren asterako deitutako grebari eutsiko diote, otsailaren 9tik 11ra.
Metal Groupek enpresa-batzordeekin eta administratzailearekin aztertuko du konkurtsoaren eta lantegien itxieraren ondorengo egoera
COOOko iturriek adierazi dutenez, egoera zaila da, eta, gainera, zaila da lantegien jarraitutasuna bermatuko lukeen erosle bat aurkitzea.
Elkarrekin Podemosek zuzenketak aurkeztuko dizkio turismo-zergari "progresiboa eta udalerrien errealitatera egokitua" izan dadin
Miren Echeveste Elkarrekin Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan duenez, bere taldeak "jarrera ireki, arduratsu eta eraikitzailearekin" egingo dio aurre zerga honen negoziazioari, "aurreproiektua indartzeko eta herri eta hirietako bizitzarekin bateragarria den turismo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko".
Adegi: "Absentismoak gizarte osoaren kezka izan beharko luke, ez bakarrik enpresariena"
Jose Miguel Ayerza Adegiko zuzendari nagusiak positibotzat jo du Cebekek gai horretan neurriak hartzeko eskatu izana. "Eragile guztiok partekatu beharko genuke diagnostikoa, eta neurriak jarri beharko genituzke hori murriztu ahal izateko", gaineratu du.
Donostia da hiribururik garestiena: 6.107 euro metro karratuko
Donostia da, alde handiarekin, hiribururik garestiena, Madril, Bartzelona, Palma eta Bilboren aurretik, baina Gasteiz eta Iruñea ere Estatuko 10 hiri garestienen artean daude.
Enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uzteko eskatu du Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak, "borrokari" bidea irekita
Mikel Jauregi Industria sailburuak esan du otsailaren 13an Tubos Reunidoseko enpresa batzordearekin egingo duten bileran konponbideak bilatzen saiatuko direla, besteak beste, enplegu-erregulazioko espedientearen ondorioak "txikitzeko".
Miren Arzalluzek "oso positibotzat" jo du Euskadin zerga turistikoa ezartzea
Miren Arzalluz Bilboko Guggenheim museoko zuzendari nagusiaren arabera, bisitarien eta egoiliarren arteko "bizikidetza" sustatzeko baliagarria izango da. Radio Euskadin egindako elkarrizketan esan duenez, "zerga turistikoa ez da zerbait berria", XIX. mendean indarrean baitzegoen Biarritzen.