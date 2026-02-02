Tubos Reunidosen gutxienez 130 kaleratze izango direla uste dute sindikatuek, enplegu-erregulazioko espedientea onartzekotan
Amurrioko eta Trapagarango lantegietako beharginen batzordeak Bizkaiko egoitzan bildu dira, otsailaren 9an zuzendaritzarekin egingo den lehen bileraren aurretik jarrera bateratua finkatzeko.
Tubos Reunidoseko Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) langileen batzordeak Trapagarango lantegian bildu dira, joan den ostiralean enpresak iragarritako enplegu-erregulazioko espedienteari zer erantzun emango dioten koordinatzeko eta zuzendaritzarekin hurrengo bilerara mezu bateratuarekin joateko.
Bilera goizeko hamarretan hasi da, eta estrategia komun bat adostea du helburu. Espedienteak bi lantokiei eragiten badie ere, enpresak enplegu-erregulazioko espediente bakar gisa negoziatu nahi du.
Sindikatuen ordezkariek azaldu dutenez, legediaren arabera, enplegu-erregulazioko espedienteak gutxienez langileen % 10i eragingo die, eta horrek, Tubos Reunidosen kasuan, gutxienez 130 kaleratze ekarriko lituzke. Batzordeen ustez, kopuru hori oso handia da.
Oraingoz, langileen ordezkariek adierazi dute ez dutela espedienteari buruzko dokumentazio zehatzik, enpresak egindako iragarpena eta joan den ostiralean zuzendaritzarekin izandako bilera baino ez.
Hurrengo hitzordu nagusia otsailaren 9an izango da. Orduan, Tubos Reunidosen arabera, enpresak Bideragarritasun Planeko neurriak aurkeztuko dizkie batzordeei. Neurri horien helburua industria-jardueraren eta enpleguaren jarraipena bermatzea da, ahalik eta eragin sozial txikienarekin.
Konpainiak 28,4 milioi euroko galerekin itxi zuen 2025eko lehen seihilekoa, nazioarteko muga-zergen politikak eraginda, eta irailetik ABEEa du martxan Amurrioko lantegian, eta 2026ko otsailaren amaierara arte izango da indarrean.
