Sindicatos estiman en al menos 130 los despidos en Tubos Reunidos si se confirma el ERE
Los comités de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) se han reunido en la planta de Trapagaran para coordinar su respuesta al ERE anunciado por la empresa el pasado viernes y tratar de llegar a la próxima reunión con la dirección con un mensaje unitario.
El encuentro, que ha comenzado poco antes de las diez de la mañana, tiene como objetivo consensuar una estrategia común, ya que, aunque el expediente afecta a dos centros de trabajo distintos, la empresa pretende negociarlo como un único ERE.
Según han explicado representantes sindicales, la legislación obliga a que un ERE afecte, como mínimo, al 10 % de la plantilla, lo que en el caso de Tubos Reunidos supondría al menos 130 despidos, una cifra que los comités consideran muy elevada.
Por el momento, los representantes de los trabajadores aseguran que no disponen de documentación concreta sobre el expediente, más allá del anuncio realizado por la empresa y del encuentro mantenido con la dirección el pasado viernes.
La próxima cita clave será el 9 de febrero, cuando la empresa tiene previsto presentar a los comités las medidas del Plan de Viabilidad que, según Tubos Reunidos, buscan garantizar la continuidad de la actividad industrial y el empleo, con el menor impacto social posible.
La compañía cerró el primer semestre de 2025 con pérdidas de 28,4 millones de euros, en un contexto marcado por la política arancelaria internacional, y mantiene desde septiembre un ERTE en la planta de Amurrio, vigente hasta finales de febrero de 2026.
Tubos Reunidos: Los aranceles de Trump, claves en el estallido de la crisis
Se calcula que la compañía ha perdido el 40 % de su producción, ya que su mercado principal, con una cuota del 45 %, es EE. UU. El alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, se ha mostrado prudente a la vez que preocupado, porque "Tubos Reunidos es un motor económico en toda la comarca".
