ERE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sindicatos estiman en al menos 130 los despidos en Tubos Reunidos si se confirma el ERE

Los comités de empresa de Amurrio y Trapagaran se han reunido en la planta vizcaína con el objetivo de fijar una postura común antes del primer encuentro formal con la dirección, previsto para el 9 de febrero.
Euskaraz irakurri: Sindikatuek gutxienez 130 kaleratze aurreikusi dituzte Tubos Reunidosen, enplegu-erregulazioko espedientea berretsiz gero
author image

EITB

Última actualización

Los comités de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) se han reunido en la planta de Trapagaran para coordinar su respuesta al ERE anunciado por la empresa el pasado viernes y tratar de llegar a la próxima reunión con la dirección con un mensaje unitario.

El encuentro, que ha comenzado poco antes de las diez de la mañana, tiene como objetivo consensuar una estrategia común, ya que, aunque el expediente afecta a dos centros de trabajo distintos, la empresa pretende negociarlo como un único ERE.

Según han explicado representantes sindicales, la legislación obliga a que un ERE afecte, como mínimo, al 10 % de la plantilla, lo que en el caso de Tubos Reunidos supondría al menos 130 despidos, una cifra que los comités consideran muy elevada.

Por el momento, los representantes de los trabajadores aseguran que no disponen de documentación concreta sobre el expediente, más allá del anuncio realizado por la empresa y del encuentro mantenido con la dirección el pasado viernes.

La próxima cita clave será el 9 de febrero, cuando la empresa tiene previsto presentar a los comités las medidas del Plan de Viabilidad que, según Tubos Reunidos, buscan garantizar la continuidad de la actividad industrial y el empleo, con el menor impacto social posible.

La compañía cerró el primer semestre de 2025 con pérdidas de 28,4 millones de euros, en un contexto marcado por la política arancelaria internacional, y mantiene desde septiembre un ERTE en la planta de Amurrio, vigente hasta finales de febrero de 2026.

Industria Amurrio Valle de Trápaga Economía

Te puede interesar

Tubos Reunidos
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tubos Reunidos planteará un ERE para las plantas de Amurrio y Valle de Trápaga

La dirección de Tubos Reunidos se ha reunido esta mañana con los comités de empresa de ambas plantas tras el anuncio de un ERE de extinción. Según fuentes sindicales, durante los encuentros, la dirección ha presentado las medidas que van a plantear. Los periodos de consultas, paralelos y para ambas plantas, comenzarán el 9 de febrero y la intención es que la negociación se desarrolle con los dos comités de empresa en una única mesa de negociación.

Cargar más
Publicidad
X