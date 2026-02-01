Los comités de Tubos Reunidos en Amurrio y Trapagaran se reúnen este lunes para poner en común su postura sobre el ERE
Los comités de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) se reunirán este lunes en la planta vizcaína para poner en común su postura respecto al ERE anunciado el pasado viernes por la empresa y coordinarse en sus actuaciones.
Según ha manifestado el delegado y miembro del comité de la compañía en Amurrio por ESK Gorka Abascal, aunque el ERE afecta a dos centros de trabajo distintos, la empresa quiere negociarlo como un único expediente.
Hasta la fecha, tanto la negociación de los ERTE como la de los convenios se han desarrollado por separado y "con mesas distintas". Por ello, ambos comités se reunirán para decidir "cómo enfrentar las reuniones" con la empresa.
Según Gorka Abascal, por el momento los comités carecen de documentación alguna respecto al ERE, aunque el viernes pasado mantuvieron un encuentro con la dirección, tras el anuncio del expediente.
El próximo 9 de febrero, Tubos Reunidos se reunirá con los comités de empresa para presentarles y explicarles "las medidas del Plan de Viabilidad que afectarán a cada una de las plantas".
Según adelantó en una carta a los representantes de los trabajadores, en el encuentro se va a "explicar de forma clara, directa y transparente" las medidas recogidas en el Plan de Viabilidad "ante la compleja situación económica y el contexto internacional actual de los mercados".
"Dichas medidas buscan la viabilidad y mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible, e incluyen la realización de un ERE conforme al Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre", aseguró la compañía.
Tubos Reunidos cerró el primer semestre de 2025 con unas pérdidas de 28,4 millones de euros, como consecuencia de la política arancelaria. La compañía, aplicó un ERTE en su planta de Amurrio (Álava) desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.
