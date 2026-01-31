Tubos Reunidos: Los aranceles de Trump, claves en el estallido de la crisis

Tubos Reunidos aplicará un despido colectivo en sus dos plantas principales tras haber perdido su principal mercado, el estadounidense, por los aranceles de Trump al acero, elevados al 50 % desde junio.



La empresa vasca, con unos 1.400 empleados, ha anunciado hoy la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus plantas de Amurrio (Álava) y de Trápaga (Bizkaia), las dos principales. Tiene otras dos en Subillabide (Álava), y Houston (Texas).



Será el próximo 9 de febrero cuando dé los detalles de los trabajadores afectados por este despido colectivo.



Inicialmente, el origen del problema estuvo en la fuerte competencia en el mercado internacional por la gran presencia de fabricantes chinos que ofertan precios bajos.



El vecino de Tubos Reunidos, Tubacex (está en el mismo valle alavés), ha conseguido reconvertirse especializándose en tubos premium, lo que no ha logrado Tubos Reunidos.



Así, antes del covid Tubos Reunidos perdía dinero, y con la pandemia, en el 2021 recibió un préstamo de la SEPI por importe de 112 millones de euros.



La inyección fue positiva y logró tres años de beneficios, entre 2022 y 2024, de 28 millones en ese último ejercicio.



Pero tras este periodo de bonanza, el año pasado llegaron los aranceles de Trump, primero del 25 % y luego del 50 % a partir del 1 de junio.



El impacto fue inmediato, ya que Estados Unidos era el principal mercado de la compañía alavesa, con una cuota del 45 % de las ventas.



La empresa enviaba los tubos desde sus factorías vascas a la de Houston, donde los afinaba, pero la subida de los aranceles los hizo no competitivos.



Así, en el primer semestre del año pasado, las últimas cuentas conocidas, perdió 28 millones, pérdidas que se supone habrán aumentado en el segundo semestre, al elevarse aún más los aranceles. A ello se une una situación financiera complicada, con una deuda de 244 millones.



Por ello, en octubre pasado decidió paralizar la planta texana, con su repercusión directa en las vascas, de donde salían los tubos. Se calcula que la producción en Amurrio ha caído en un 40 %.



Además de parar Houston, la empresa aplicó en otoño a los trabajadores vascos un ERTE (expediente temporal), que ahora se va a convertir en un despido colectivo.