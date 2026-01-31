Albiste da
EEE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tubos Reunidos: Trumpen muga-zergek bultzatutako krisiaren gakoak

Konpainiak produkzioaren % 40 galdu du, bere merkatu nagusia (% 45eko kuota) AEB baita.

MAM-eko argazkia: tubos-reunidos_
Tubos Reunidos. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosek kaleratze kolektiboa egingo du bere bi lantegi nagusietan, Trumpek altzairuari ezarritako muga-zergen ondorioz AEBko merkatua galdu ostean.

Euskal enpresak (1.400 langile inguru) atzo iragarri zuen enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) aurkeztuko duela Amurrion (Araba) eta Trapagaranen (Bizkaia) dituen lantegi nagusietan. Beste bi ditu Billoda kontzejuko Subillabide industrialdean (Araba), eta Houstonen (AEB, Texas).

Datorren otsailaren 9an emango ditu kaleratze kolektibo horren eraginari buruzko xehetasunak.

Hasiera batean, arazoaren jatorria nazioarteko merkatuko lehia gogorra izan zen, prezio baxuak eskaintzen dituzten ekoizle txinatar asko baitaude.

Tubos Reunidosen bizilagunak, Tubacexek (Arabako eskualde berean dago), premium hodietan espezializatzea lortu du, baina Tubos Reunidosek, ez.

Horrela, Tubos Reunidos dirua galtzen hasi zen COVID-19aren aurretik, eta pandemiarekin, 2021ean, SEPIren 112 milioi euroko mailegua jaso zuen.

Inbertsioa positiboa izan zen eta 3 urtez irabaziak lortu zituen, 2022 eta 2024 artean (28 milioiko euroko irabaziak, azken ekitaldi horretan).

Oparoaldi horren ostean, baina, Trumpen muga-zergak iritsi ziren iaz, % 25ekoak lehenengo eta % 50ekoak gero, ekainaren 1etik aurrera.

Eragina berehalakoa izan zen, AEB baitzen Arabako konpainiaren merkatu nagusia, salmenten % 45eko kuotarekin.

Enpresak hodiak euskal lantegietatik Houstonera bidaltzen zituen, eta han fintzen zituen, baina muga-zergak handitzeak lehiakortasuna galtzea eragin zion.

Horrela, 2025eko lehen seihilekoan (zabaldu dituzten azken datuak ordukoak dira), 28 milioi euro galdu zituen, eta gehiago galdu zuen bigarren seihilekoan, muga-zergak are gehiago igo baitziren. Horri finantza egoera zaila gehitu behar zaio, 244 milioi euroko zorra baitu.

Hori horrela, urrian Texasko lantegia geldiaraztea erabaki zuen, eta horrek eragin zuzena izan zuen Euskal Herriko lantegietan: Amurrioko ekoizpena % 40 jaitsi da.

Houston gelditzeaz gain, enpresak aldi baterako lan-erregulazioko espediente bat aplikatu zien langileei udazkenean, eta orain kaleratze kolektibo bihurtuko da.

Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espedientea proposatuko du Amurrioko eta Trapagarango lantegietarako
Araba Amurrio Trapagaran Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Tubos Reunidos
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatuko du Amurrio eta Trapagarango lantegietan

Tubos Reunidoseko zuzendaritza bi lantegietako enpresa-batzordeekin bildu da gaur goizean, lan-erregulazioko espedientea iragarri ondoren. Sindikatuetako iturrien arabera, bileran, zuzendaritzak planteatuko dituzten neurriak aurkeztu ditu. Kontsulta aldiak, paraleloak eta bi lantegietarako, otsailaren 9an hasiko dira, eta asmoa da negoziazioa bi enpresa batzordeekin negoziazio mahai bakar batean garatzea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X