Tubos Reunidos: Trumpen muga-zergek bultzatutako krisiaren gakoak
Konpainiak produkzioaren % 40 galdu du, bere merkatu nagusia (% 45eko kuota) AEB baita.
Tubos Reunidosek kaleratze kolektiboa egingo du bere bi lantegi nagusietan, Trumpek altzairuari ezarritako muga-zergen ondorioz AEBko merkatua galdu ostean.
Euskal enpresak (1.400 langile inguru) atzo iragarri zuen enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) aurkeztuko duela Amurrion (Araba) eta Trapagaranen (Bizkaia) dituen lantegi nagusietan. Beste bi ditu Billoda kontzejuko Subillabide industrialdean (Araba), eta Houstonen (AEB, Texas).
Datorren otsailaren 9an emango ditu kaleratze kolektibo horren eraginari buruzko xehetasunak.
Hasiera batean, arazoaren jatorria nazioarteko merkatuko lehia gogorra izan zen, prezio baxuak eskaintzen dituzten ekoizle txinatar asko baitaude.
Tubos Reunidosen bizilagunak, Tubacexek (Arabako eskualde berean dago), premium hodietan espezializatzea lortu du, baina Tubos Reunidosek, ez.
Horrela, Tubos Reunidos dirua galtzen hasi zen COVID-19aren aurretik, eta pandemiarekin, 2021ean, SEPIren 112 milioi euroko mailegua jaso zuen.
Inbertsioa positiboa izan zen eta 3 urtez irabaziak lortu zituen, 2022 eta 2024 artean (28 milioiko euroko irabaziak, azken ekitaldi horretan).
Oparoaldi horren ostean, baina, Trumpen muga-zergak iritsi ziren iaz, % 25ekoak lehenengo eta % 50ekoak gero, ekainaren 1etik aurrera.
Eragina berehalakoa izan zen, AEB baitzen Arabako konpainiaren merkatu nagusia, salmenten % 45eko kuotarekin.
Enpresak hodiak euskal lantegietatik Houstonera bidaltzen zituen, eta han fintzen zituen, baina muga-zergak handitzeak lehiakortasuna galtzea eragin zion.
Horrela, 2025eko lehen seihilekoan (zabaldu dituzten azken datuak ordukoak dira), 28 milioi euro galdu zituen, eta gehiago galdu zuen bigarren seihilekoan, muga-zergak are gehiago igo baitziren. Horri finantza egoera zaila gehitu behar zaio, 244 milioi euroko zorra baitu.
Hori horrela, urrian Texasko lantegia geldiaraztea erabaki zuen, eta horrek eragin zuzena izan zuen Euskal Herriko lantegietan: Amurrioko ekoizpena % 40 jaitsi da.
Houston gelditzeaz gain, enpresak aldi baterako lan-erregulazioko espediente bat aplikatu zien langileei udazkenean, eta orain kaleratze kolektibo bihurtuko da.
Zure interesekoa izan daiteke
Nafarroako Volkswagenek ohartarazi du 93 langile finko egiteak lan-erregulazioko espediente batean amaitu dezakeela
Enpresak "legezkotasuna zorrotz beteko" duela ziurtatu dio batzordeari bilera batean, Lan Ikuskaritzak behin-behineko 93 langile finko egitea agindu ostean. Sindikatuek akordiorako proposamena egin dute.
32 urteko langile bat hil da Zumaiako enpresa batean, pieza handi batek jota
Estaños Matiena enpresan jazo da ezbeharra, LAB sindikatuak jakinarazi duenez. Enpresa horrek hainbat salaketa zituen prebentzio-araudia ez betetzeagatik, sindikatuak salatu duenez.
UGT, CC. OO. eta USO sindikatuek akordioa sinatu dute Arabako garbiketa-hitzarmenerako
ELA eta LAB sindikatuek, aldiz, baztertu egin dute aurreakordioa, "amore ematea" delakoan, eta "atzerakada nabarmena" dakarrela iritzita. Uste dute "langileak erosteko ahalmena galtzeko arriskuan" egongo direla, "azken bost urteetan gertatu den bezala".
Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatuko du Amurrio eta Trapagarango lantegietan
Tubos Reunidoseko zuzendaritza bi lantegietako enpresa-batzordeekin bildu da gaur goizean, lan-erregulazioko espedientea iragarri ondoren. Sindikatuetako iturrien arabera, bileran, zuzendaritzak planteatuko dituzten neurriak aurkeztu ditu. Kontsulta aldiak, paraleloak eta bi lantegietarako, otsailaren 9an hasiko dira, eta asmoa da negoziazioa bi enpresa batzordeekin negoziazio mahai bakar batean garatzea.
EAEn batez besteko soldata % 3,6 haziko da 2026an, KPIaren gainetik beste urte batez
LKS Nextek egindako ikerketa baten arabera, profil profesional teknikoak, industrialak, digitalak eta AAri eta datuen analisiari lotutakoak dira gehien behar direnak.
KPIa bost hamarren moteldu da espainiar estatuan urtarrilean, % 2,4raino
Hiru hilabetez jarraian jaitsi da KPIa, 2025eko urrian azken 16 hilabeteetan izandako igoerarik handiena ( % 3,1) jasan ostean.
Lanbide arteko gutxieneko soldata % 3,1 igotzea adostu du Espainiako Gobernuak CCOO eta UGT sindikatuekin
CEOE eta Cepyme patronalek ez dute igoera babestu. Lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.221 eurokoa izango da (14 paga), 518 euro gehiago urtean, eta neurriak atzerako eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Traktoreak kalera atera dira gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartu dira 10:00etan, Gasteizen 10:30ean irten dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik, eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.
Jose Antonio Jainagak Talgoren presidentetza hartu du Carlos Palacio ordezkatuta
Enpresaria Arabako konpainiako aholkularia zen euskal partzuergoak erosi zuenetik.