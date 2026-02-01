Albiste da
EEE-a Tubos Reunidosen |
Eguraldi ezegonkorra |
Iraungitako txertoak |
Lan-gatazka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tubos Reunidoseko Amurrioko eta Trapagarango batzordeek bilera egingo dute astelehen honetan, EEEaren inguruko jarrera erabakitzeko

Enplegu Erregulazio Espedienteak bi lantokiri eragiten dien arren, enpresak espediente bakar gisa negoziatu nahi du. Horregatik, jarrera komun bat ezarri nahi dute bi batzordeek.

tubos-reunidos
Tubos Reunidosen artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidoseko Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) enpresa-batzordeek bilera egingo dute astelehen honetan Bizkaiko lantegian, joan den ostiralean enpresak iragarritako enplegu-erregulazioko espedientearen inguruan duten jarrera aztertzeko eta koordinatzeko.

Gorka Abascal ESK-k Amurrion duen ordezkariak adierazi duenez, nahiz eta EEEak bi lantokiri eragiten dien, enpresak espediente bakar gisa negoziatu nahi du.

Orain arte, ERTEen negoziazioa zein hitzarmenena bereizita eta "mahai ezberdinetan" garatu dira. Hori dela eta, bi batzordeak bildu egingo dira ze jarrera izan erabakitzeko.

Abascalek jakitera eman duenez, batzordeek ez dute oraingoz enplegu-erregulazioko espedienteari buruzko dokumentaziorik, baina joan den ostiralean zuzendaritzarekin bildu ziren espedientea iragarri ondoren.

Datorren otsailaren 9an bilduko da Tubos Reunidoseko zuzendaritza enpresa-batzordeekin, "lantegi bakoitzari eragingo dioten bideragarritasun-planaren neurriak" aurkezteko eta azaltzeko.

Langileen ordezkariei bidalitako gutun batean aurreratu zietenez, bileran "modu argi, zuzen eta gardenean azalduko dira "Bideragarritasun Planean jasotako neurriak, egoera ekonomiko konplexuaren eta merkatuen egungo nazioarteko testuinguruaren aurrean".

"Neurri horiek industria-jarduera iraunkorra eta enpleguaren bideragarritasuna mantentzea bilatzen dute, ahalik eta eragin sozial txikienarekin, urriaren 29ko 1483/2012 Errege Dekretuaren araberako EEE bat egitea barne hartuz", dio konpainiak.

Tubos Reunidosek 28,4 milioi euroko galerekin itxi zuen 2025eko lehen seihilekoa, muga-zergen politikaren ondorioz, batez ere. Konpainiak, bere Amurrioko (Araba) lantegian ERTE bat aplikatu zuen 2025eko irailaren 1etik 2026ko otsailaren 28ra arte. 

Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espedientea proposatuko du Amurrioko eta Trapagarango lantegietarako
Tubos Reunidos: Trumpen muga-zergak, krisiaren eztandaren gakoak
Lan gatazkak Araba Amurrio Trapagaran Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Tubos Reunidos
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatuko du Amurrio eta Trapagarango lantegietan

Tubos Reunidoseko zuzendaritza bi lantegietako enpresa-batzordeekin bildu da gaur goizean, lan-erregulazioko espedientea iragarri ondoren. Sindikatuetako iturrien arabera, bileran, zuzendaritzak planteatuko dituzten neurriak aurkeztu ditu. Kontsulta aldiak, paraleloak eta bi lantegietarako, otsailaren 9an hasiko dira, eta asmoa da negoziazioa bi enpresa batzordeekin negoziazio mahai bakar batean garatzea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X