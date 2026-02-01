Tubos Reunidoseko Amurrioko eta Trapagarango batzordeek bilera egingo dute astelehen honetan, EEEaren inguruko jarrera erabakitzeko
Enplegu Erregulazio Espedienteak bi lantokiri eragiten dien arren, enpresak espediente bakar gisa negoziatu nahi du. Horregatik, jarrera komun bat ezarri nahi dute bi batzordeek.
Tubos Reunidoseko Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) enpresa-batzordeek bilera egingo dute astelehen honetan Bizkaiko lantegian, joan den ostiralean enpresak iragarritako enplegu-erregulazioko espedientearen inguruan duten jarrera aztertzeko eta koordinatzeko.
Gorka Abascal ESK-k Amurrion duen ordezkariak adierazi duenez, nahiz eta EEEak bi lantokiri eragiten dien, enpresak espediente bakar gisa negoziatu nahi du.
Orain arte, ERTEen negoziazioa zein hitzarmenena bereizita eta "mahai ezberdinetan" garatu dira. Hori dela eta, bi batzordeak bildu egingo dira ze jarrera izan erabakitzeko.
Abascalek jakitera eman duenez, batzordeek ez dute oraingoz enplegu-erregulazioko espedienteari buruzko dokumentaziorik, baina joan den ostiralean zuzendaritzarekin bildu ziren espedientea iragarri ondoren.
Datorren otsailaren 9an bilduko da Tubos Reunidoseko zuzendaritza enpresa-batzordeekin, "lantegi bakoitzari eragingo dioten bideragarritasun-planaren neurriak" aurkezteko eta azaltzeko.
Langileen ordezkariei bidalitako gutun batean aurreratu zietenez, bileran "modu argi, zuzen eta gardenean azalduko dira "Bideragarritasun Planean jasotako neurriak, egoera ekonomiko konplexuaren eta merkatuen egungo nazioarteko testuinguruaren aurrean".
"Neurri horiek industria-jarduera iraunkorra eta enpleguaren bideragarritasuna mantentzea bilatzen dute, ahalik eta eragin sozial txikienarekin, urriaren 29ko 1483/2012 Errege Dekretuaren araberako EEE bat egitea barne hartuz", dio konpainiak.
Tubos Reunidosek 28,4 milioi euroko galerekin itxi zuen 2025eko lehen seihilekoa, muga-zergen politikaren ondorioz, batez ere. Konpainiak, bere Amurrioko (Araba) lantegian ERTE bat aplikatu zuen 2025eko irailaren 1etik 2026ko otsailaren 28ra arte.
Zure interesekoa izan daiteke
Tubos Reunidos: Trumpen muga-zergek bultzatutako krisiaren gakoak
Konpainiak produkzioaren % 40 galdu du, bere merkatu nagusia (% 45eko kuota) AEB baita. Txerra Molinuevo Amurrioko alkatea zuhur bezain kezkatuta agertu da, "Tubos Reunidos motor ekonomikoa baita eskualde osoan".
Nafarroako Volkswagenek ohartarazi du 93 langile finko egiteak lan-erregulazioko espediente batean amaitu dezakeela
Enpresak "legezkotasuna zorrotz beteko" duela ziurtatu dio batzordeari bilera batean, Lan Ikuskaritzak behin-behineko 93 langile finko egitea agindu ostean. Sindikatuek akordiorako proposamena egin dute.
32 urteko langile bat hil da Zumaiako enpresa batean, pieza handi batek jota
Estaños Matiena enpresan jazo da ezbeharra, LAB sindikatuak jakinarazi duenez. Enpresa horrek hainbat salaketa zituen prebentzio-araudia ez betetzeagatik, sindikatuak salatu duenez.
UGT, CC. OO. eta USO sindikatuek akordioa sinatu dute Arabako garbiketa-hitzarmenerako
ELA eta LAB sindikatuek, aldiz, baztertu egin dute aurreakordioa, "amore ematea" delakoan, eta "atzerakada nabarmena" dakarrela iritzita. Uste dute "langileak erosteko ahalmena galtzeko arriskuan" egongo direla, "azken bost urteetan gertatu den bezala".
Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatuko du Amurrio eta Trapagarango lantegietan
Tubos Reunidoseko zuzendaritza bi lantegietako enpresa-batzordeekin bildu da gaur goizean, lan-erregulazioko espedientea iragarri ondoren. Sindikatuetako iturrien arabera, bileran, zuzendaritzak planteatuko dituzten neurriak aurkeztu ditu. Kontsulta aldiak, paraleloak eta bi lantegietarako, otsailaren 9an hasiko dira, eta asmoa da negoziazioa bi enpresa batzordeekin negoziazio mahai bakar batean garatzea.
EAEn batez besteko soldata % 3,6 haziko da 2026an, KPIaren gainetik beste urte batez
LKS Nextek egindako ikerketa baten arabera, profil profesional teknikoak, industrialak, digitalak eta AAri eta datuen analisiari lotutakoak dira gehien behar direnak.
KPIa bost hamarren moteldu da espainiar estatuan urtarrilean, % 2,4raino
Hiru hilabetez jarraian jaitsi da KPIa, 2025eko urrian azken 16 hilabeteetan izandako igoerarik handiena ( % 3,1) jasan ostean.
Lanbide arteko gutxieneko soldata % 3,1 igotzea adostu du Espainiako Gobernuak CCOO eta UGT sindikatuekin
CEOE eta Cepyme patronalek ez dute igoera babestu. Lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.221 eurokoa izango da (14 paga), 518 euro gehiago urtean, eta neurriak atzerako eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Traktoreak kalera atera dira gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartu dira 10:00etan, Gasteizen 10:30ean irten dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik, eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.