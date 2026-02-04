Según Mikel Jauregi,  la salida de Tubos Reunidos debe ser "viable" y no puede pasar por "falsos rescates o patadas para adelante"

Los taxistas vascos se movilizan hoy contra los "abusos" de las plataformas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify, para las que reclaman a las instituciones inspecciones como las que pasan en el sector del taxi. Denuncian que en Bizkaia hay un "goteo constante" de nuevas licencias VTC, autorizadas por la Diputación foral, a diferencia de Gipuzkoa, donde no se dan nuevas licencias, o en Álava, donde se encuentran "bastante más resistencia institucional".