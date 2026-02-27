Euskal zinemak urte oparoa biribildu nahi du Goyetan
Espainiako Zinema Akademiak bere sariak emango ditu larunbat iluntzean, Bartzelonan. Euskal ekoizpen eta profesionalek 47 izendapen jaso dituzte, eta “Los domingos” eta “Maspalomas” filmek, esate baterako, Donostiako Zinemaldian abiatu zuten bide arrakastatsua osatu nahi dute.
Hitzordua jarrita dago: larunbata, otsailak 28, 22:00etan, Bartzelonako Forum-CCIB auditoriumean. Zita hori baliatu nahi du euskal zinemak aretoetan eta jaialdietan egindako urte arrakastatsuari amaiera bikaina emateko. Espainiako Zinema Akademiaren sariek burutuko dute, besteak beste, Jone, batzuetan; Aro berria; Karmele, Maspalomas eta Gaua euskarazko film luzeen estreinak, eta Los domingosen eta Maspalomasen Zinemaldiko Maskorrak utzi dizkigun bidea.
Aurten, inoiz baino aukera gehiago daude, egon, sariak etxeratzeko. Euskal film eta profesionalek Espainiako zinemaren sarietarako 47 izendapen lortu dituzte orotara, Los domingosen hamahiruak buru direla, eta sarien 28 sailetako 23tan egongo da, gutxienez, euskal zinemaren ordezkari bat.
Los domingos Alauda Ruiz de Azuaren filmak 13 izendapen ditu, beste edozein pelikulak baino gehiago, tartean film, zuzendaritza eta gidoi onenena. Donostiako Zinemaldiko Urrezko Maskorraren irabazlea, gainera, interpretazio arloko sei ataletatik bostetan dago finalisten artean: emakumezko aktore onena (Patricia Lopez Arnaiz), gizonezko aktore onena (Miguel Garcés), antzeztaldeko emakumezko aktore onena (Nagore Aranburu), antzeztaldeko gizonezko aktore onena (Juan Minujín) eta emakumezko aktore berri onena (Blanca Soroa).
Zinemaldia
“Los domingos”: jainkoaz, baina, batez ere, gizakiaz
Alauda Ruiz de Azuak idatzi eta zuzendu duen bigarren film luzea aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean. “Los domingos” gure garaien erradiografia oso askoa da, 17 urteko neskato batek moja bizitzarekin duen liluraren gainean eraikia.
Maspalomas euskal filmeko aktoreak ere denen ahotan daude, sarietarako faboritoez mintzo garela; Jose Ramon Soroiz protagonistak interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra jaso zuen Donostiako Zinemaldian, eta Goya saria beste berrespen bat izango litzateke legorretarrak Bixenteren larruan eginiko lan ederrarentzat. Kandido Urangak antzeztaldeko aktore gisa egindako lanak ere izendapena ekarri dio moriartitarren filmari, guztira jasotako bederatzietako bat. Film, zuzendaritza eta gidoi onenaren saria ere irabaz dezake adineko homosexual baten armairurako buelta kontatzen duen pelikulak.
Ikus-entzunezkoetarako gero eta lur emankorragoa da Euskal Herria, zinez, berezko talentuari, erakundeen arteko lankidetzari, EITBren parte-hartzeari eta zerga pizgarriei esker; horren erakusgarri da euskal ekoiztetxeek gidatutako proiektu handiek jaso dituzten izendapenak: Los tigres (Kowalski Films ekoiztetxearen parte-hartzea du, eta 7 izendapen), Un fantasma en la batalla (Basoilarraren Filmak euskal ekoiztetxearen produkzioak 4 izendapen, tartean Susana Abaitua protagonistarena), El talento (K2000 euskal ekoiztetxearen lanak izendapen bat), La tregua (Spassk 99ren lanak beste bat) eta La misteriosa mirada del flamenco (iberoamerikar film onenaren sarirako izendatuta dagoen txiletar filmak Irusoin euskal ekoiztetxearen parte-hartzea du).
Gaua, Paul Urkijoren hirugarren film luzea, hiru ataletan dago izendatuta (jantzien diseinu onena, makillaje eta ile-apaintze onena eta efektu berezi onenak), Balearic Ion de Sosaren lana zuzendari berri onenarenean, Decorado Uniko bilbotar ekoiztetxearen pelikula animaziozko film onenarenean eta Zona wao film labur dokumentalen atalean. Lau film horiek, Maspalomasek bezala, EITBren parte-hartzea dute.
Azkenik, euskal profesionalek Euskal Herritik kanpoko ekoizpenetan egindako lana ere hartu du aintzat Espainiako akademiak, hala nola Elena Irureta aktorearena eta Urko Garai soinu teknikariarena Sorda filmean eta Aitor Berenguer soinu teknikariarena El cautivo Alejandro Amenabarren pelikulan.
Susan Sarandon eta Gonzalo Suarez
Goya sarien gala Luis Tosar aktoreak eta Rigoberta Bandini aktore eta musikariak aurkeztuko dute, eta, berorretan, Susan Sarandon estatubatuar aktoreak Naziorateko Goya jasoko du eta Gonzalo Suárez zinemagile eta idazleari Ohorezko Goya saria emango diote.
Izango ahal da 2025eko ekoizpenaren itxiera hau urtearen parekoa euskal zinemarentzat. Larunbat iluntzean ikusiko dugu, eta aurtengoari begira jarraituko dugu.
Zure interesekoa izan daiteke
Teddy hartza eta Sebastiane patroia, festan eta borrokan Berlinen
Iván & Hadoumek irabazi zuen Berlinen Teddy sari 40.a. Merezi duelako. Zergatik? Polita bezain mikatza delako. Eta pantailaratzen dituen galdera guztietarako erantzunik ez duelako.
Alauda Ruiz de Azua: "Ez da ohikoa film bat elkarrizketa zinematografikoan ez ezik, sozialean ere egotea"
Arantza Ruizek Alauda Ruiz de Azua elkarrizketatu du ETB2ko "12 minutos" saioan. "Los domingos" filmaren zuzendariak arrakasta nola ari den bizitzen eta datorren larunbatean ospatuko den Goya sarien galari begira nola dagoen azaldu du.
"One Battle After Another" izan da BAFTA sarietako irabazle nagusia, sei maskara lortuta
Robert Aramayo euskal jatorriko aktore ingelesak lortu du aktore onenaren saria I Swear filmean egindako lanagatik. Aramayok bi BAFTA jaso ditu, gainera, berari eman baitiote "izar errebelazioaren" kategorian ere garaikurra.
Paleolitoan girotutako pelikula bat euskara hutsean egin dute Serbian
Serbiako zinegile batek Paleolitoan girotutako pelikula bat egin nahi zuen, eta pertsonaiek garai hartako hizkuntza zahar bat hitz egitea nahi zuen. Ikerketa lana abiatuta, euskararen berri izan zuen, eta ezagunen bitartez, bi bizkaitarrekin jarri zen harremanetan.
'Yellow Letters' filmak lortu du Berlinaleko pelikula onenaren Urrezko Hartza
Turkiako agintariek artista bikote baten aurka duten zentsurari buruzkoa da Ique lker Çatak zinemagile turkiar-alemaniarraren filma.
Alejandro Gonzalez Iñarritu, irudiaren bardoa
Amores perrosekin goizetik gauera zinemagintzaren panorama inarrosi zuenetik Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades) azken filmera arte, EITBren Bilboko egoitzan Carne y arena instalazioa erakutsiko duen mexikar zinemagileak ezinbesteko ibilbidea egin du XXI. mendeko autore zinemagintzan.
Robert Duvall aktorea zendu da, 95 urte zituela
Apocalypse Now eta Aitajauna filmetako aktore ospetsua igande gauean hil zen, Virginan, Luciana Duvall haren alargunak iragarri duenez. 2003an, Donostia saria eman zion Zinemaldiak.
Hemeretzi film lehiatuko dira Punto de Vista jaialdiaren Sail Ofizialean
Zinema Dokumentalaren Nafarroako Nazioarteko Jaialdiaren 20. edizioaren programazioa Benita Alain Berlinerren filmak irekiko du, eta Una película de miedok itxiko du.
Horrelakoa da “Cada día nace un listo”, Arantxa Echevarriak “La infiltrada”ren ondoren egin duen filma
Pelikula, “satira garratz bat”, Malagako zinema jaialdiko Sail Ofizialean aurkeztuko dute, lehiatik kanpo, maiatzaren 22an zinema aretoetan estreinatu aurretik. Cada día nace un listo, Arantxa Echevarría bilbotar zinemagilearen film berria, Malagako zinema jaialdian estreinatuko dute; martxoaren 6tik 15era egingo dute jaialdia. Echevarriak eta Patricia Campok idatzia, Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero eta Javier Tolosa dira aktoreak, eta Belen Rueda, Pedro Casablancek eta Gonzalo de Castrok ere hartu dute parte. EITBren parte-hartzea du Lazona Zinemaren eta Lamia Produccionesen ekoizpenak. Echevarriaren seigarren film luzea da Cada día nace un listo (2026), Carmen y Lola (2018), La Familia Perfecta (2021), Chinas (2023), Políticamente Incorrectos (2024) eta La infiltrada (2024) lanen ondoren.