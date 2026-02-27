Premios Goya
El cine vasco quiere redondear en los Goya un año para recordar

La Academia española de Cine entregará sus premios este sábado por la noche en Barcelona. Producciones y profesionales vascas y vascos acumulan 47 nominaciones, y “Los domingos” y “Maspalomas”, por ejemplo, podrían completar el triunfal recorrido que emprendieron en el pasado Zinemaldia.
Euskaraz irakurri: Euskal zinemak urte oparoa biribildu nahi du Goyetan
Natxo Velez | EITB

La cita está fijada. Será el sábado, 28 de febrero, a partir de las 22:00 horas en el auditorio Forum-CCIB de Barcelona. Esa es la ocasión que podría aprovechar el cine vasco para dar un merecido colofón a un año excepcional. Los premios de la Academia española de Cine culminarán un año que nos ha dejado, entre otros hitos, el estreno de los largometrajes en euskera Jone, batzuetan; Aro berria; Karmele; Maspalomas y Gaua y las Conchas del Zinemaldia para Los domingos y Maspalomas.

Este año, las opciones para traer a casa diferentes Goyas es, además, mayor que nunca. Las y los profesionales y las producciones vacas acumulan un total de 47 nominaciones, encabezadas por las trece de Los domingos, y habrá al menos un representante del cine vasco en 23 de las 28 categorías. 

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azua, tiene 13 nominaciones de cara a los premios, más que ninguna otra producción, entre los que destacan las de mejor película, mejor dirección y mejor guion. La película ganadora de la Concha de Oro del Zinemaldia está también nominada en cinco de las seis categorías dedicadas a la interpretación: mejor actriz protagonista (Patricia Lopez Arnaiz), mejor actor protagonista (Miguel Garcés), mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu), mejor actor de reparto (Juan Minujín) y mejor actriz revelación (Blanca Soroa).  

Los intérpretes de Maspalomas también aparecen en todas las quinielas de favoritos para hacerse con los premios; su protagonista, Jose Ramon Soroiz, fue premiado con la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista en la pasada edición del Zinemaldia, y el Goya supondría una nueva reafirmación para su emocionante desempeño en la piel de Vicente. En el apartado de mejor actor de reparto, Kandido Uranga, otro veterano de la escena vasca, también suma unas de las nueve nominaciones de la película de los Moriarti. La historia de un hombre homosexual que se ve obligado a volver a esconder su orientación sexual también opta a los premios a la mejor película, mejor dirección y mejor guion.

Euskal Herria es cada día una tierra más fértil para el audiovisual, gracias al talento local, a la colaboración entre las instituciones públicas, el papel de EITB y los incentivos fiscales; prueba de ello son las nominaciones que han acumulado diferentes producciones en las que participan productoras vascas: Los tigres (participa Kowalski Films y tiene 7 nominaciones), Un fantasma en la batalla (la producción de Basoilarraren Filmak aspira a cuatro premios, entre los que está el de su actriz protagonista, Susana Abaitua), El talento (una nominación para la película de la productora vasca K2000), La tregua (otra nominación para la película de Spassk 99) y La misteriosa mirada del flamenco (la película chilena nominada a mejor película iberoamericana es una coproducción de la vasca Irusoin).

Gaua, el tercer largometraje de Paul Urkijo, está nominada en tres categorías (mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos especiales); Balearic, de Ion de Sosa a mejor dirección novel; Decorado, del esutdio bilbaíno Uniko a mejor película de animación; y Zona wao como mejor cortometraje documental. Estas cuatro películas, al igual que Maspalomas, cuentan con la participación de EITB. 

Finalmente, la Academia española también ha reconocido diferentes trabajos de profesionales vascos en producciones no vascas. Es el caso de la actriz Elena Irureta y el sonidista Urko Garai por su labor en Sorda y de Aitor Berenguer, responsable del sonido en El cautivo, de Alejandro Amenábar. 

Susan Sarandon y Gonzalo Suárez

La gala de la 40ª edición de los premios Goya será presentada por el actor Luis Tosar y la música y actriz Rigoberta Bandini, y durante la celebración la actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el premio Goya Internacional, mientras que el Goya de Honor será entregado al cineasta y escritor Gonzalo Suárez. 

Ojalá el broche para el año 2025 esté al nivel de su producción audiovisual en el ámbito vasco. Lo veremos este sábado, y seguiremos mirando a lo que viene este año. 

Alauda Ruiz de Azúa en el programa "12 minutos"
Alauda Ruiz de Azúa: "Es excepcional que una película no solo esté en la conversación cinematográfica, sino también en la social"

Alauda Ruiz de Azúa ha sido entrevistada por Arantza Ruiz en el espacio "12 minutos" de ETB-2. La directora de "Los domingos" ha explicado cómo está viviendo el éxito de la película y cómo afronta la gala de los premios Goya que se celebrará este próximo sábado y en la que la película está nominada en 13 categorías. 

"Cada día nace un listo" Arantxa Echevarriaren pelikularen teaser kartela.
Así es “Cada día nace un listo”, nueva película de Arantxa Echevarría tras “La infiltrada”

Cada día nace un listo, nueva película de la cineasta bilbaína Arantxa Echevarría, se estrenará en el festival de cine de Málaga, que se celebra entre el 6 y el 15 de marzo.  El film, “una sátira ácida y mordaz”, se presentará en la Sección Oficial, fuera de concurso, antes de su estreno en cines el próximo 22 de mayo. Escrita por Echevarría y Patricia Campo, Cada día nace un listo está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa, con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro.  EITB participa en una producción de Lazona Zinema y Lamia Producciones. Cada día nace un listo es el sexto largometraje de Echevarría después de Carmen y Lola (2018), La Familia Perfecta (2021), Chinas (2023), Políticamente Incorrectos (2024) y La infiltrada (2024).

