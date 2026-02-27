El cine vasco quiere redondear en los Goya un año para recordar

La cita está fijada. Será el sábado, 28 de febrero, a partir de las 22:00 horas en el auditorio Forum-CCIB de Barcelona. Esa es la ocasión que podría aprovechar el cine vasco para dar un merecido colofón a un año excepcional. Los premios de la Academia española de Cine culminarán un año que nos ha dejado, entre otros hitos, el estreno de los largometrajes en euskera Jone, batzuetan; Aro berria; Karmele; Maspalomas y Gaua y las Conchas del Zinemaldia para Los domingos y Maspalomas.

Este año, las opciones para traer a casa diferentes Goyas es, además, mayor que nunca. Las y los profesionales y las producciones vacas acumulan un total de 47 nominaciones, encabezadas por las trece de Los domingos, y habrá al menos un representante del cine vasco en 23 de las 28 categorías.

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azua, tiene 13 nominaciones de cara a los premios, más que ninguna otra producción, entre los que destacan las de mejor película, mejor dirección y mejor guion. La película ganadora de la Concha de Oro del Zinemaldia está también nominada en cinco de las seis categorías dedicadas a la interpretación: mejor actriz protagonista (Patricia Lopez Arnaiz), mejor actor protagonista (Miguel Garcés), mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu), mejor actor de reparto (Juan Minujín) y mejor actriz revelación (Blanca Soroa).