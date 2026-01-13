“Los domingos” y “Maspalomas”, nominadas como mejor película en los Premios Goya
Un total de 45 profesionales y películas de producción vasca han sido nominados a los Premios Goya, de los que 13 cuentan con la participación de EITB. La gala se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero.
Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y Maspalomas, de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, con 9, son las películas vascas favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona.
Los actores Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de dar a conocer las nominaciones desde la sede de la Academia de Cine.
En total, la Academia de Cine ha nominado para los Premios Goya a 45 profesionales y películas de producción vasca, 36,4 % más que en la pasada edición. De todas ellas, 13 trabajos han contado con la participación de EITB.
Listado completo de nominaciones y películas vascas nominadas
Mejor película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
- Carla Simón por Romería
- Oliver Laxe por Sirât
- Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por Maspalomas
- Albert Serra por Tardes de Soledad
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia Lopez Arnaiz, por Los Domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los domingos
- Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas
- Mario Casas, por Muy lejos
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez, por La Cena
- Nagore Aramburu, por Los domingos
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujín, por Los domingos
- Kandido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los domingos
- Elvira Lara, por Los domingos
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
Mejor actor revelación
- Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welzel, por Enemigos
- Jan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Extraño río
- Gemma Blasco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- José Mari Goenaga, por Maspalomas
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor música original
- El talento
- Leo & Lou
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor canción original
- Caigan las rosas blancas
- Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz
- La cena
- Parecido a un asesinato
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirât
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La cena
- Los domingos
- Romería
Mejor sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirât
- Sorda
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
- Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia).
Mejor película europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor Sentimental (Noruega).
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter's Room
- Zona wow
Mejor cortometraje de animación
- Buffet paraiso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del alma
- Gilbert
