40ª edición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

“Los domingos” y “Maspalomas”, nominadas como mejor película en los Premios Goya

Un total de 45 profesionales y películas de producción vasca han sido nominados a los Premios Goya, de los que 13 cuentan con la participación de EITB. La gala se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero.

MADRID, 13/01/2026.- El actor Arturo Valls y la actriz Toni Acosta, presentadores del evento, durante el acto para dar a conocer las nominaciones a los Premios Goya, este martes en la Academia de Cine, en Madrid. EFE/ Víctor Lerena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Los domingos" eta "Maspalomas" izendatu dituzte Goya sarietako film onena izateko
author image

EITB

Última actualización

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y Maspalomas, de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, con 9, son las películas vascas favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona.

Los actores Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de dar a conocer las nominaciones desde la sede de la Academia de Cine.

En total, la Academia de Cine ha nominado para los Premios Goya a 45 profesionales y películas de producción vasca, 36,4 % más que en la pasada edición. De todas ellas, 13 trabajos han contado con la participación de EITB.

Listado completo de nominaciones y películas vascas nominadas

Mejor película

  • La cena
  • Los domingos
  • Maspalomas
  • Sirât
  • Sorda

Mejor dirección

  • Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
  • Carla Simón por Romería
  • Oliver Laxe por Sirât
  • Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por Maspalomas
  • Albert Serra por Tardes de Soledad

Mejor actriz protagonista

  • Ángela Cervantes, por La furia
  • Patricia Lopez Arnaiz, por Los Domingos
  • Antonia Zegers, por Los Tortuga
  • Nora Navas, por Mi amiga Eva
  • Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor actor protagonista

  • Alberto San Juan, por La cena
  • Miguel Garcés, por Los domingos
  • Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas
  • Mario Casas, por Muy lejos
  • Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

Mejor actriz de reparto

  • Elvira Mínguez, por La Cena
  • Nagore Aramburu, por Los domingos
  • Miryam Gallego, por Romería
  • Elena Irureta, por Sorda
  • María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

Mejor actor de reparto

  • Miguel Rellán, por El cautivo
  • Juan Minujín, por Los domingos
  • Kandido Uranga, por Maspalomas
  • Tamar Novas, por Rondallas
  • Álvaro Cervantes, por Sorda

Mejor actriz revelación

  • Nora Hernández, por La cena
  • Blanca Soroa, por Los domingos
  • Elvira Lara, por Los domingos
  • Llúcia García, por Romería
  • Miriam Garlo, por Sorda

Mejor actor revelación

  • Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
  • Julio Peña, por El cautivo
  • Hugo Welzel, por Enemigos
  • Jan Monter Palau, por Estrany Riu
  • Mitch, por Romería

Mejor dirección novel

  • Ion de Sosa, por Balearic
  • Jaume Claret Muxart, por Extraño río
  • Gemma Blasco, por La furia
  • Gerard Oms, por Muy lejos
  • Eva Libertad, por Sorda

Mejor guion original

  • Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
  • José Mari Goenaga, por Maspalomas
  • Carla Simón, por Romería
  • Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
  • Eva Libertad, por Sorda

Mejor guion adaptado

  • Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
  • Celia Rico Clavellino, por La buena letra
  • Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
  • Carla Simón, por Romería
  • Eva Libertad, por Sorda

Mejor música original

  • El talento
  • Leo & Lou
  • Los Tigres
  • Maspalomas
  • Sirât

Mejor canción original

  • Caigan las rosas blancas
  • Flores para Antonio
  • Hasta que me quede sin voz
  • La cena
  • Parecido a un asesinato

Mejor dirección de producción

  • Ciudad sin sueño
  • El cautivo
  • Los domingos
  • Los tigres
  • Sirât

Mejor dirección de fotografía

  • Ciudad sin sueño
  • Los Domingos
  • Los Tigres
  • Maspalomas
  • Sirât

Mejor montaje

  • Ciudad sin sueño
  • Los domingos
  • Los tigres
  • Sirat
  • Un fantasma en la batalla

Mejor dirección de arte

  • El cautivo
  • La cena
  • Los tigres
  • Maspalomas
  • Sirat

Mejor maquillaje y peluquería

  • El cautivo
  • Gaua
  • La tregua
  • Maspalomas
  • Sirât

Mejor diseño de vestuario

  • El cautivo
  • Gaua
  • La cena
  • Los domingos
  • Romería

Mejor sonido

  • El cautivo
  • Los domingos
  • Los tigres
  • Sirât
  • Sorda

Mejores efectos especiales

  • Enemigos
  • Gaua
  • Los tigres
  • Sirat
  • Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación

  • Bella
  • Decorado
  • El tesoro de Barracuda
  • Norbert
  • Olivia y el terremoto invisible

Mejor película documental

  • Todos somos Gaza
  • Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
  • Flores para Antonio
  • Tardes de soledad
  • The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana

  • Belén (Argentina)
  • La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
  • La piel del agua (Costa Rica)
  • Manas (Brasil)
  • Un poeta (Colombia).

Mejor película europea

  • Cónclave (Reino Unido)
  • La chica de la aguja (Dinamarca)
  • On Falling (Portugal)
  • Un simple accidente (Francia)
  • Valor Sentimental (Noruega).

Mejor cortometraje de ficción

  • Ángulo muerto
  • De sucre
  • El cuento de una noche de verano
  • Sexo a los 70
  • Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental

  • Disonancia
  • El santo
  • La conversación que nunca tuvimos
  • The Painter's Room
  • Zona wow

Mejor cortometraje de animación

  • Buffet paraiso
  • Carmela
  • El corto de Rubén
  • El estado del alma
  • Gilbert
 
Premios Goya 2024 Cine

Te puede interesar

Brigitte Bardoten hileta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Multitudinaria despedida a Brigitte Bardot en la localidad francesa de Saint-Tropez

El ataúd de Brigitte Bardot, recubierto de ratán y adornado con ramos de flores, ha entrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a las 11:20 horas para una ceremonia privada y sencilla a la que solo han asistido 400 invitados, básicamente sus allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot, aunque se ha transmitido en directo en varias pantallas gigantes en Saint-Tropez.
"Aro berria" filma
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Así es "Aro berria", la película de Irati Gorostidi que está en cartelera

La película "Aro berria", que cuenta con la participación de EITB, celebra su segunda semana en cines; el largometraje de Irati Gorostidi se puede ver en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Bermeo, Galdakao, Donostia, Errenteria, Irun, Alsasua y Pamplona.  Orain te adelanta en primicia una secuencia de la película que recibió una mención especial en la sección New Directors del Zinemaldia.  

Cargar más
Publicidad
X