“Los domingos” y “Maspalomas”, nominadas como mejor película en los Premios Goya

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y Maspalomas, de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, con 9, son las películas vascas favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona.

Los actores Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de dar a conocer las nominaciones desde la sede de la Academia de Cine.

En total, la Academia de Cine ha nominado para los Premios Goya a 45 profesionales y películas de producción vasca, 36,4 % más que en la pasada edición. De todas ellas, 13 trabajos han contado con la participación de EITB.