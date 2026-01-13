40. edizioa
"Los domingos" eta "Maspalomas" izendatu dituzte Goya sarietako film onena izateko

Euskal ekoizpeneko 45 profesional eta film izendatu dituzte Goya sarietarako, eta horietatik 13k EITBren parte-hartzea izan dute. Gala Bartzelonan izango da, datorren otsailaren 28an.

MADRID, 13/01/2026.- El actor Arturo Valls y la actriz Toni Acosta, presentadores del evento, durante el acto para dar a conocer las nominaciones a los Premios Goya, este martes en la Academia de Cine, en Madrid. EFE/ Víctor Lerena
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos filmak 13 izendapen jaso ditu, tartean, pelikula onenarena; Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagaren Maspalomas ere izendatu dute film onenaren hautagaitzarako, eta, guztira, 9 izendapen jaso ditu. Goya Sarien 40. edizioa Bartzelonan ospatuko dute, otsailaren 28an.Film onena

Toni Acosta eta Arturo Valls aktoreek eman dute izendapenen berri Zinema Akademiaren egoitzatik.

Guztira, Zinema Akademiak euskal ekoizpeneko 45 profesional eta film izendatu ditu Goya sarietarako, iaz baino % 36,4 gehiago. Horietatik 13 lanek EITBren parte-hartzea izan dute.

Goya sarietarako izendatuen zerrenda osoa, euskal ekoizpenak nabarmenduta

Pelikula onena

  • La cena
  • Los domingos
  • Maspalomas
  • Sirât
  • Sorda

Zuzendaritza onena

  • Alauda Ruiz de Azúa, Los domingos
  • Carla Simón, Romería
  • Oliver Laxe, Sirât
  • Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, Maspalomas
  • Albert Serra, Tardes de Soledad

Emakumezko aktore protagonista onena

  • Ángela Cervantes, La furia
  • Patricia Lopez Arnaiz, Los Domingos
  • Antonia Zegers, Los Tortuga
  • Nora Navas, Mi amiga Eva
  • Susana Abaitua, Un fantasma en la batalla

Gizonezko aktore protagonista onena

  • Alberto San Juan, La cena
  • Miguel Garcés, Los domingos
  • Jose Ramón Soroiz, Maspalomas
  • Mario Casas, Muy lejos
  • Manolo Solo, Una quinta portuguesa

Bigarren mailako emakumezko aktore onena

  • Elvira Mínguez, La Cena
  • Nagore Aramburu, Los domingos
  • Miryam Gallego,  Romería
  • Elena Irureta, Sorda
  • María de Medeiros, Una quinta portuguesa

Bigarren mailako gizonezko aktore onena

    • Miguel Rellán, El cautivo
    • Juan Minujín, Los domingos
    • Kandido Uranga, Maspalomas
    • Tamar Novas, Rondallas
    • Álvaro Cervantes, Sorda

    Emakumezko aktore berri onena

    • Nora Hernández, La cena
    • Blanca Soroa, Los domingos
    • Elvira Lara, Los domingos
    • Llúcia García, Romería
    • Miriam Garlo,  Sorda

    Emakumezko gizonezko berri onena

    • Antonio "Toni" Fernández Gabarre, Ciudad sin sueño
    • Julio Peña, El cautivo
    • Hugo Welzel, Enemigos
    • Jan Monter Palau, Estrany Riu
    • Mitch, Romería

    Zuzendari hasiberri onena

    • Ion de Sosa, Balearic
    • Jaume Claret Muxart,  Extraño río
    • Gemma Blasco, La furia
    • Gerard Oms, Muy lejos
    • Eva Libertad, Sorda

    Gidoi original onena

    • Alauda Ruiz de Azúa, Los domingos
    • José Mari Goenaga, Maspalomas
    • Carla Simón, Romería
    • Oliver Laxe y Santiago Fillol, Sirât
    • Eva Libertad, Sorda

    Egokitutako gidoi onena

    • Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, Ciudad sin sueño
    • Celia Rico Clavellino, La buena letra
    • Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, La cena
    • Carla Simón, Romería
    • Eva Libertad, Sorda

    Musika original onena

    • El talento
    • Leo & Lou
    • Los Tigres
    • Maspalomas
    • Sirât

    Abesti original onena

    • Caigan las rosas blancas
    • Flores para Antonio
    • Hasta que me quede sin voz
    • La cena
    • Parecido a un asesinato

    Produkzio-zuzendari onena

    • Ciudad sin sueño
    • El cautivo
    • Los domingos
    • Los tigres
    • Sirât

    Argazki-zuzendaritza onena

    • Ciudad sin sueño
    • Los Domingos
    • Los Tigres
    • Maspalomas
    • Sirât

    Muntaketa onena

    • Ciudad sin sueño
    • Los domingos
    • Los tigres
    • Sirat
    • Un fantasma en la batalla

    Arte-zuzendaritza onena

    • El cautivo
    • La cena
    • Los tigres
    • Maspalomas
    • Sirat

    Makillaje eta ile-apainketa onena

    • El cautivo
    • Gaua
    • La tregua
    • Maspalomas
    • Sirât

    Jantzien diseinu onena

    • El cautivo
    • Gaua
    • La cena
    • Los domingos
    • Romería

    Soinu onena

    • El cautivo
    • Los domingos
    • Los tigres
    • Sirât
    • Sorda

    Efektu berezi onenak

    • Enemigos
    • Gaua
    • Los tigres
    • Sirat
    • Un fantasma en la batalla

    Animaziozko pelikula onena

    • Bella
    • Decorado
    • El tesoro de Barracuda
    • Norbert
    • Olivia y el terremoto invisible

    Pelikula dokumental onena

    • Todos somos Gaza
    • Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
    • Flores para Antonio
    • Tardes de soledad
    • The Sleeper. El Caravaggio perdido

    Iberoamerikako film onena

    • Belén (Argentina)
    • La misteriosa mirada del flamenco (Txile)
    • La piel del agua (Costa Rica)
    • Manas (Brasil)
    • Un poeta (Kolonbia).

    Europako pelikula onena

    • Cónclave (Erresuma Batua)
    • La chica de la aguja (Danimarka)
    • On Falling (Portugal)
    • Un simple accidente (Frantzia)
    • Valor Sentimental (Norvegia).

    Fikziozko film labur onena

    • Ángulo muerto
    • De sucre
    • El cuento de una noche de verano
    • Sexo a los 70
    • Una cabeza en la pared

    Film labur dokumental onena

    • Disonancia
    • El santo
    • La conversación que nunca tuvimos
    • The Painter's Room
    • Zona wow

    Animaziozko film labur onena

    • Buffet paraiso
    • Carmela
    • El corto de Rubén
    • El estado del alma
    • Gilbert
    Goya Sariak 2024 Zinema

