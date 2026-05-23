"Fjord" filmak irabazi du Canneseko Urrezko Palma eta 'bi Javiek', berriz, zuzendaritza onenaren saria
Cristian Mungiu errumaniarraren 'Fjord' filmak, Renate Reinsve eta Sebastian Stan protagonista dituenak, irabazi du larunbat honetan Cannesko 79. Zinemaldiko Urrezko Palma. Zuzendari gisa, Javier Ambrossi eta Javier Calvo saritu dituzte "La bola negra" lanagatik.
Bigarren aldia da Mungiuk Urrezko Palma irabazten duela; 2007an, "4 hilabete, 3 aste, 2 egun 'filmarekin irabazi baitzuen sari gorena.
Renate Reinsve eta Sebastian Stanek interpretatutako bikote errumaniar-norvegiar baten bidaia judiziala kontatzen du Fjord-ek. Bikote hori oso erlijiosoa da eta bost seme-alabarekin, Norvegiara joaten dira bizitzera, fiordo baten amaieran dagoen herri batera. Herritarrekin adiskidetasun harremana egiten dute, baina haurren eskolako irakasleek hematomak aurkitzen dizkietenean, jasotzen ari diren heziketa ultrakontserbadorearekin eta erlijiosoarekin lotzen du kasua komunitateak.
Mungiuk esan du film honekin "gizarte gisa ditugun arriskuen aurrean ahotsa altsatzeko arriskua" hartu duela, eta "pertsonak jendaurrean esatera ausartzen ez diren gauzak" kontatzera ausartu dela.
Bestalde, Javier Ambrossi eta Javier Calvo espainiarrek irabazi dute, ex aequo, Cannesko Zinemaldiko Zuzendaritza onenaren saria La bola negra filmarengatik, Pavel Pawlikowski poloniarrarekin batera,Fatherland filmarengatik .
La bola negraren proiekzio egunean, 15 minutuko txalo zaparrada jaso zuen emanaldiaren ondoren 'los Javis' delakoen lanak.
Hau da Cannesko Zinemaldiaren 79. edizioaren palmaresa:
- Urrezko Palma: Fjord, Cristian Mungiu.
- Sari Nagusia: Minotauro, Andrei Zviaguintsev.
- Zuzendari onenaren ex aequo saria: Javier Ambrossi eta Javier Calvo (La bola negra) eta Pavel Pawlikowski (Fatherland).
- Gidoi onenaren saria: Emmanuel Marre (Notre Salut).
- Epaimahaiaren saria: Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure), Valeska Grisebachena.
- Emakumezko aktore onenaren saria: Virginie Efira eta Tao Okamoto (Soudain).
- Gizonezko aktore onenaren saria: Emmanuel Machia eta Valentin Campagne (Coward).
- Opera prima onenaren Urrezko Ganbera: Ben Imana , Marie Clementine Dusabejambo.
- Film labur onenaren Urrezko Palma: Para los contrincantes (Fedrico Luis).
Jack Taylorren azken whatsappa
Elegante zen oso Taylor jauna. Itxuraz eta arimaz. Bizitzan zuen jokabidean ere bai.
"Las hijas" saritu dute Cannesen
Yune Nogueiras protagonista duen eta antzeztaldean Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Ainara Elejalde, Ainhoa Larrañaga eta Nerea Sanz euskal aktoreak dituen euskal film luzeak saria eskuratu du Frantziako jaialdiko Marché du Film merkatuan.
Ian Cortegoso 10 urteko bilbotarrak Nacho La Casaren "Un hijo" filmean egin du debuta
Ostiral honetan, maiatzaren 15ean, Ian Cortegoso 10 urteko aktore bilbotarra protagonista duen filma iritsi da zinema-aretoetara. Un hijo filmeko protagonista da, 8 urte zituenean grabatu zuena.
Aitor Etxebarriak musika jarri dio "The Black Mirror Experience" murgiltze-lanari
The Black Mirror Experience film espainiarra telesail ospetsuan oinarritutako murgiltze-lana da, eta Cannesko Zinemaldiko Immersive sail lehiakorreko sariaren bila dabil.
'Buzzheart' Dennis Iliadis greziarraren pelikula, Fanteko film luze onena
Fantasiazko zinemaren Bilboko jaialdiak Hyena Sail Ofizialeko labur onena eta Bea Lemaren El cuerpo de Cristo euskal film labur onena ere saritu ditu.
Daniel Calparsoro 'El Confidente', ETAko sator bati buruzko istorio berri bat, filmatzen ari da Donostian
Aktore taldean Javier Gutierrez, Miguel Herran eta Itsaso Arana daude, besteak beste. EITB grabazioan sartu da.
Euskal Herriko zinema-areto komertzialetako emanaldien % 2,25 izan ziren euskaraz 2025ean
Pantailak Euskaraz ekimenak eta Hizkuntza Eskubideen Behatokiak iaz euskal aretoetan egindako proiekzioak aztertu dituzte, eta datu “gordin bezain kezkagarriak” aurkeztu.
"Las hijas": Alabak Cannesen daude
Yune Nogueiras protagonista duen filma thriller psikologiko bat da, Daniel Romero pelikularen zuzendariak eta Asier Guerricaechevarria bilbotarrak idatzia. Marché du Film topagunean parte hartzen ari da Cannesen, salmenta agenteen, banatzaileen eta jaialdietako programatzaileen faborearen xerka.
Altxaliliak Cannesen, izan nahi dutena izan daitezkeela aldarrikatzeko bidean
Altxaliliak Maia Iribarneren dokumental luzea Marché du Filmen, Cannesko zinema jaialdian industriak antolatzen duen topagunean, bidea egiten ari da egunotan, lankidetzarako aukeren bila. Ikusi pelikularen lehen irudiak.