CANNESKO ZINEMALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Fjord" filmak irabazi du Canneseko Urrezko Palma eta 'bi Javiek', berriz, zuzendaritza onenaren saria

Cristian Mungiu errumaniarraren 'Fjord' filmak, Renate Reinsve eta Sebastian Stan protagonista dituenak, irabazi du larunbat honetan Cannesko 79. Zinemaldiko Urrezko Palma. Zuzendari gisa, Javier Ambrossi eta Javier Calvo saritu dituzte "La bola negra" lanagatik.

Los javis y Penélope Cruz

"La bola negra" filmeko lantaldearen zati bat, Cannesen egindako aurkezpenean. Argazkia: EuropaPress

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Cristian Mungiu errumaniarraren Fjord filmak irabazi du Cannesko 79. Zinemaldiko Urrezko Palma larunbat honetan. 

Bigarren aldia da Mungiuk Urrezko Palma irabazten duela; 2007an, "4 hilabete, 3 aste, 2 egun 'filmarekin irabazi baitzuen sari gorena.

Renate Reinsve eta Sebastian Stanek interpretatutako bikote errumaniar-norvegiar baten bidaia judiziala kontatzen du Fjord-ek. Bikote hori oso erlijiosoa da eta bost seme-alabarekin, Norvegiara joaten dira bizitzera, fiordo baten amaieran dagoen herri batera. Herritarrekin adiskidetasun harremana egiten dute, baina haurren eskolako irakasleek hematomak aurkitzen dizkietenean, jasotzen ari diren heziketa ultrakontserbadorearekin eta erlijiosoarekin lotzen du kasua komunitateak.

Mungiuk esan du film honekin "gizarte gisa ditugun arriskuen aurrean ahotsa altsatzeko arriskua" hartu duela, eta "pertsonak jendaurrean esatera ausartzen ez diren gauzak" kontatzera ausartu dela.

Bestalde, Javier Ambrossi eta Javier Calvo espainiarrek irabazi dute, ex aequo, Cannesko Zinemaldiko Zuzendaritza onenaren saria La bola negra filmarengatik, Pavel Pawlikowski poloniarrarekin batera,Fatherland filmarengatik .

La bola negraren proiekzio egunean, 15 minutuko txalo zaparrada jaso zuen emanaldiaren ondoren 'los Javis' delakoen lanak.

Hau da Cannesko Zinemaldiaren 79. edizioaren palmaresa:

- Urrezko Palma: Fjord, Cristian Mungiu.

- Sari Nagusia: Minotauro, Andrei Zviaguintsev.

- Zuzendari onenaren ex aequo saria: Javier Ambrossi eta Javier Calvo (La bola negra) eta Pavel Pawlikowski (Fatherland).

- Gidoi onenaren saria: Emmanuel Marre (Notre Salut).

- Epaimahaiaren saria: Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure), Valeska Grisebachena.

- Emakumezko aktore onenaren saria: Virginie Efira eta Tao Okamoto (Soudain).

- Gizonezko aktore onenaren saria: Emmanuel Machia eta Valentin Campagne (Coward).

- Opera prima onenaren Urrezko Ganbera: Ben Imana , Marie Clementine Dusabejambo.

- Film labur onenaren Urrezko Palma: Para los contrincantes (Fedrico Luis). 

Zinema Frantzia Espainia Aktoreak Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X