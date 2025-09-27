“Los domingos” alcanza la gloria al conquistar la Concha de Oro
El largometraje de la barakaldesa Alauda Ruiz de Azua se ha hecho con el premio principal del Zinemaldia. La majestuosa interpretación de Jose Ramon Soroiz en “Maspalomas”, por su parte, le ha dado la Concha de Plata a la mejor interpretación al actor de Legorreta, ex aequo con la actriz china Zhao Xiaohong.
Los domingos, una completa radiografía de nuestros tiempos construida sobre la atracción por la vida monacal de una chica de 17 años, es la película ganadora de la Concha de Oro de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
La cineasta barakaldesa Alauda Ruiz de Azua ha recibido esta noche en el Kursaal donostiarra, durante la gala de clausura del festival, el premio principal otorgado por el jurado que en esta edición ha presidido el cineasta catalán J.A. Bayona. Los domingos, en la que participa EITB, es el segundo largometraje escrito y dirigido por la cineasta, autora también de la premiada opera prima Cinco lobitos y la miniserie Querer.
Los domingos, que también se ha hecho con el premio Irizar al Cine Vasco, cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años que manifiesta sorprendentemente que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y suponiendo una prueba de fuego para todos.
Zinemaldia
“Los domingos”, lo divino y, sobre todo, lo humano
Alauda Ruiz de Azua presenta en la Sección Oficial del Zinemaldia el segundo largometraje que ha escrito y dirigido, Los domingos, una completa radiografía de nuestros tiempos construida sobre la atracción por la vida monacal de una chica de 17 años.
El jurado ha otorgado, además, una mención especial a la película Historias del buen valle, de José Luis Guerín, una historia que, según las palabras de Bayona, “dirige su mirada hacia rostros y paisajes pocas veces filmados”.
Jose Ramon Soroiz, más que contento
El veterano actor vasco Jose Ramon Soroiz se ha llevado la Concha de Plata a la mejor interpretación, ex aequo con la actriz china Zhao Xiaohong. El jurado ha subrayado el tremendo trabajo de Soroiz en Maspalomas, dirigida por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, así como la interpretación de Xiaohong en Her heart beats in its cage, historia que mezcla ficción y realidad; la actriz china pasó diez años en la cárcel por asesinar a su marido, y en la película se interpreta a sí misma.
Soroiz, por su parte, da vida en Maspalomas a Vicente, un hombre homosexual de 76 años que, tras romper con su pareja, lleva la vida que quiere en esa localidad de Gran Canaria. Un accidente le obligará a volver a San Sebastián, donde se rencontrará con su hija, a la que había abandonado hace tiempo. Vicente será internado en un centro de personas mayores, donde se verá empujado a volver al armario.
Soroiz tiene una sólida carrera de más de cincuenta años en la interpretación, sobre todo en televisión y teatro, y los directores no tuvieron ninguna duda a la hora de ofrecerle el papel. Sin embargo, el propio Soroiz ha reconocido que tuvo dudas para aceptarlo, debido a que la película contiene escenas de sexo explícito.
Finalmante, Soroiz aceptó la propuesta, y tanto el beneplácito del público del festival como el premio de esta noche han refrendado esa decisión. “Me he vaciado”, afirmaba en la rueda de prensa de presentación de la película, “han sido los dos meses más difíciles y maravillosos que he pasado en 50 años de carrera”.
A la hora de recibir el premio, Soroiz ha recibido el caluroso aplauso del público, y ha dado las gracias a Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga ya que Maspalomas “ha sido el primer premio que me han dado en 50 años”. Soroiz ha agradecido, asimismo, su labor a todo el equipo de la película, el pueblo de Legorreta y el público, y ha clamado porque se acabe el genocidio de Palestina y todas las guerras.
Premios oficiales
La Concha de Plata para la mejor dirección ha sido para el belga Joachim Lafosse por su película Six jours ce printemps-là, y la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto ha ido a parar a Camila Plaate por su trabajo en Belén.
Además, el premio a la mejor fotografía ha sido para Pau Esteve por la coproducción vasca Los tigres, y el de mejor guion para el propio Joachim Lafosse, quien escribiera Six jours ce printemps-là junto a Chloé Duponchelle y Paul Ismaël.
Fuera de la Sección Oficial, los jurados correspondientes han elegido como mejor película de la sección Kutxabank New Directors la danesa Weightless (Emilie Thalund), de Horizontes Latinos la colombiana Un poeta (Simón Mesa Soto) y de Zabaltegi Tabakalera La tour de glace (Lucile Hadzihalilovic).
Además, en la sección New Directors, Aro berria, de Irati Gorostidi, ha recibido una mención especial del jurado.
El actor vasco José Ramón Soroiz, por su papel de un hombre mayor que debe volver al armario en 'Maspalomas', y la china Zhao Xiaohong, por el drama autobiográfico 'Her heart beats in its cage', han obtenido ex aequo la Concha de Plata a la mejor interpretación en el Festival de San Sebastián. Soroiz ha agradecido a los directores del film, a su familia y a su pueblo, Legorreta, el creer en él.
"Aro berria" cuenta esta historia: Donostia, 1978. Los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no prospera. Decepcionados, los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación radical hacia ámbitos más íntimos. Algunos abandonan la fábrica y se integran en una comunidad aislada en las montañas, donde decenas de jóvenes emprenden una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas.
Han recogido el premio su Productora Odessa Rae y el actor Motaz Malhees. "Este galardon significa que el público ha escuchado la voz de Hid", una niña que murió tras permanecer durante horas en un vehículo tiroteado por el Ejercito israelí.
La directora de la película, Alauda Ruiz de Azua, ha recibido emocionada el premio del jurado presidido por Ane Gabarain.
El actor Enrique Amilibia ha dado paso, durante la gala de clausura del festival, al vídeo de resumen de la 73ª edición del Zinemaldia.
La directora tunecina Kaouther Ben Hania ha recibido el galardón que premia la sostenibilidad y la solidaridad en el Festival de Cine de San Sebastián.
La joven actriz presenta en San Sebastián la película Die, my love; sobre una madre que sufre un estrés posparto. Destaca que su directora, Lynne Ramsay, "es una de las más grandes de nuestro tiempo. Su poesía y su cinematografía merecen ser vistas". No ha podido salir por el centro de la ciudad, pero se ha mostrado con ganas.
La directora de Barakaldo ha destacado "la complejidad" de la película y su agradecimiento por el premio.
Hemos pedido al equipo que ha estado trabajando con toda la información del Festival de San Sebastián que entreguen un premio principal. Más allá de la tradicional quiniela, ¿a quién entregar la Concha de Oro?