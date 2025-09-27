Jose Ramon Soroiz, más que contento

El veterano actor vasco Jose Ramon Soroiz se ha llevado la Concha de Plata a la mejor interpretación, ex aequo con la actriz china Zhao Xiaohong. El jurado ha subrayado el tremendo trabajo de Soroiz en Maspalomas, dirigida por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, así como la interpretación de Xiaohong en Her heart beats in its cage, historia que mezcla ficción y realidad; la actriz china pasó diez años en la cárcel por asesinar a su marido, y en la película se interpreta a sí misma.

Soroiz, por su parte, da vida en Maspalomas a Vicente, un hombre homosexual de 76 años que, tras romper con su pareja, lleva la vida que quiere en esa localidad de Gran Canaria. Un accidente le obligará a volver a San Sebastián, donde se rencontrará con su hija, a la que había abandonado hace tiempo. Vicente será internado en un centro de personas mayores, donde se verá empujado a volver al armario.

Soroiz tiene una sólida carrera de más de cincuenta años en la interpretación, sobre todo en televisión y teatro, y los directores no tuvieron ninguna duda a la hora de ofrecerle el papel. Sin embargo, el propio Soroiz ha reconocido que tuvo dudas para aceptarlo, debido a que la película contiene escenas de sexo explícito.

Finalmante, Soroiz aceptó la propuesta, y tanto el beneplácito del público del festival como el premio de esta noche han refrendado esa decisión. “Me he vaciado”, afirmaba en la rueda de prensa de presentación de la película, “han sido los dos meses más difíciles y maravillosos que he pasado en 50 años de carrera”.

A la hora de recibir el premio, Soroiz ha recibido el caluroso aplauso del público, y ha dado las gracias a Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga ya que Maspalomas “ha sido el primer premio que me han dado en 50 años”. Soroiz ha agradecido, asimismo, su labor a todo el equipo de la película, el pueblo de Legorreta y el público, y ha clamado porque se acabe el genocidio de Palestina y todas las guerras.