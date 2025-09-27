“Los domingos”ek loria erdietsi du, Urrezko Maskorra irabazita
Los domingos, 17 urteko neskato batek moja bizitzarekin duen liluraren gainean eraikitako gure garaien erradiografia oso askoak, irabazi du Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioaren Urrezko Maskorra.
Alauda Ruiz de Azua barakaldar zinemagileak jaso du, gaur gauean Kursaalen, edizio honetako itxiera galan, aurten J.A. Bayona kataluniar zinemagileak gidatu duen epaimahai ofizialaren sari gailena. Los domingosek EITBren parte-hartzea du, eta Querer serie laburraren egileak idatzi eta zuzendu duen bigarren film luzea da, Cinco lobitos debuteko film sarituaren ondoren.
Ainararen istorioa kontatzen du Los domingos lanak, Euskal Zinemaren Irizar saria ere irabazi duen filmak. 17 urteko neskato idealista eta apartekoa da Ainara, eta, ezustean, Jainkoarengandik gero eta hurbilago sentitzen dela adieraziko du, eta klausurako moja sartzea aztertzen ari dela. Albisteak ustekabean harrapatuko du familia osoa, eta proba erabakigarri bati aurre egin beharko diote senide guztiek.
“Los domingos”: jainkoaz, baina, batez ere, gizakiaz
Alauda Ruiz de Azuak idatzi eta zuzendu duen bigarren film luzea aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean. “Los domingos” gure garaien erradiografia oso askoa da, 17 urteko neskato batek moja bizitzarekin duen liluraren gainean eraikia.
Epaimahaiak, gainera, aipamen berezia egin dio Historias del buen valle Jose Luis Guerinen filmari, Bayonaren hitzetan, “gutxitan filmatzen diren aurpegi eta paisaiei begiratzen baitie”.
Jose Ramon Soroiz, poz bitsetan
Jose Ramon Soroiz legorretar aktore beteranoarentzat izan da interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong txinatar aktorearekin ex aequo. Soroizek Maspalomas Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagak zuzendu duten filmean egindako lan erraldoia azpimarratu du horrela epaimahai ofizialak, baita Xiaohongek Her heart beats in its cage fikzioa eta errealitatea nahasten dituen pelikulan egindakoa; txinatarrak hamar urte egin zituen kartzelan, senarra hiltzeagatik, eta filmean bere burua gorpuztu du bere historia kontatzeko.
Bestalde, Soroiz Vicente da Maspalomas moriartitarren filmean, bestalde, bikotekidearekin hautsi ondoren Kanaria Handiko herri horretan gustuko duen bizimodua egiten hasten den 76 urteko gizon homosexuala. Istripu batek Donostiara itzultzera behartuko du, eta han aspaldi abandonatu zuen alabarekin elkartu beharko da. Vicentek adinekoen etxe batean bizi beharko du, eta bertan armairura itzultzera bultzatua sentituko da.
Soroizek 50 urteko ibilbidea du atzean, batez ere telebistan eta antzokietako oholtzetan, eta zuzendariek ez zuten zalantzarik izan papera hari eskaintzeko. Soroizek, baina, hausnartu behar izan zuen, baiezkoa eman aurretik, sexu eszena esplizitu askoak baititu filmak.
Azkenean, proposamena onartu egin zuen Soroizek, zorionez, eta publikoaren oniritziak eta gaurko sariak erabaki hori berretsi dute. “Hustu egin naiz”, esan zuen pelikula aurkezteko prentsaurrekoan, “50 urteko ibilbidean bizi izan ditudan bi hilabete gogor eta zoragarrienak izan ziren”.
Saria jasotzeko orduan, Soroizek publikoaren babes estua jaso du, eta eskerrak eman dizkie Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagari, “50 urtean egin didaten saria handiena” izan baita Maspalomas. Soroizek eskerrak eman dizkio, halaber, pelikularen lantalde osoari, familiari, Legorretako herriari eta publikoari, eta Palestinako genozidioa eta gerra guztiak bukatzeko deia egin du.
Gainerako sari ofizialak
Zuzendari onenaren Zilarrezko Maskorra Joachim Lafosse belgikar zuzendariak jaso du, Six jours ce printemps-là filmagatik, eta antzeztaldeko aktore onenaren Zilarrezko Maskorra Camila Plaate Belén filmeko aktorearentzat izan da.
Halaber argazkilaritza onenaren saria Pau Estevek eraman du, Los tigres euskal koprodukzioan egindako lanagatik, eta gidoi onenarena Joachim Lafossek berak, Chloé Duponchellerekin eta Paul Ismaëlekin batera, Six jours ce printemps-là lanagatik.
Sail ofizialetik kanpo, dagozkien epaimahaien ebazpenaren arabera, Kutxabank New Directors saileko film onena Weightless danimarkarra (Emilie Thalund) izan da, Horizontes Latinosekoa Un poeta kolonbiarra (Simón Mesa Soto) eta Zabaltegi Tabakalera atalekoa La tour de glace (Lucile Hadzihalilovic).
Gainera, New Directors atalean, Aro berria Irati Gorostidiren filmak aipamen berezi jaso du.
Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.
"Aro berria" filmak istorio hau kontatzen du: Ur-kontagailuen fabrika bateko langileak batzartu egin dira azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatzeko. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek fabrika utzi eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten esperientzia katartiko partekatuen medioz.
Perlak saileko The voice of Hind Rajab pelikula izan da Publikoaren sariaren irabazlea. Odessa Rae ekoizleak eta Motaz Malhees aktoreak jaso dute saria. Aktoreak azaldu duenez, sari honek esan nahi du "publikoak Hid-en ahotsa entzun duela"; alegia, Israelgo Armadak tirokatutako ibilgailu batean ordu luzez egon ondoren hil zen neskatoaren ahotsa.
Alauda Ruiz de Azua filmaren zuzendariak hunkituta jaso du Ane Gabarain buru izan duen epaimahaiak ebatzitako saria.
Enrique Amilibia aktoreak aurkeztu du, jaialdiaren itxiera galan, Zinemaldiaren 73. edizioaren laburpen bideoa.
Kaouther Ben Hania zuzendari tunisiarrak jaso du jasangarritasuna eta elkartasuna saritzen dituen saria Donostiako Zinemaldian.
Aktore gazteak Die, My Love filma aurkeztu du Donostian, erditze osteko estresa duen ama bati buruzkoa. "Lynne Ramsay zuzendaria gure garaiko handienetakoa da. Bere poesiak eta zinemagintzak ikustea merezi dute", esan du. Oraindik ezin izan du hiriaren erdigunetik irten, baina prest agertu da.
Barakaldoko zuzendariak filmaren "konplexutasuna" nabarmendu du, eta eskerrak eman dizkie komunikabide eta kazetariei saria berari emateagatik.
