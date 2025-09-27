Zinemaldia
"Los domingos" filmak jaso du Zinemaldiko Euskal Zinemaren Irizar saria

Alauda Ruiz de Azua Euskal Zinemaren Irizar Saria
Alauda Ruiz de Azua filmaren zuzendariak hunkituta jaso du Ane Gabarain buru izan duen epaimahaiak ebatzitako saria. 

"Aro berria" IRati Gorostidi
"Aro berria" Irati Gorostidiren filmak epaimahaiaren aipamen berezia jaso du New Directors atalean

"Aro berria" filmak istorio hau kontatzen du: Ur-kontagailuen fabrika bateko langileak batzartu egin dira azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatzeko. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek fabrika utzi eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten esperientzia katartiko partekatuen medioz.
